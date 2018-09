 »   »  Chrome 69 si vynucuje login, Qualcomm tvrdí, že Apple krade

Chrome 69 si vynucuje login

Devětašedesáté vydání prohlížeče Chrome přišlo vedle spousty dalších novinek se změnou, kdy už neodlišuje přihlášení do prohlížeče a přihlášení k webovým službám Googlu. Technicky vzato si tak Google vynucuje jednotné přihlášení uživatele k prohlížeči i službám (jako GMail, YouTube, Mapy apod.).

Funguje to tak, že když se uživatel přihlásí ke Googlu na webových stránkách, automaticky se toto přihlášení aplikuje i pro prohlížeč samotný. Někteří analytici se shodují, že tohle představuje potenciální problém pro soukromí uživatele (velmi podrobně věc komentoval Matthew Green z Univerzity Johnse Hopkinse). Naopak Google tuto změnu odůvodňuje problémy s konzistencí uživatele, který dnes typicky pracuje s více přístroji / počítači najednou. Navíc s tímto automatickým přihlášením dle Googlu nedochází k automatickému zapnutí synchronizace.

Jenže kromě toho nyní v Chrome sice jde stále mazat historii, tedy zejména cookies, ale kromě těch Googlu.

Po vlně kritiky tak Google přišel s oznámením změn pro Chrome 70. V této nadcházející verzi přibude volba pro vypnutí automatického přihlášení k prohlížeči (u 69 to lze pouze ručním postupem), přibude možnost mazat všechny cookies a UI prohlížeče bude lépe informovat o stavu synchronizace daného uživatele.

Holandsko řeší rychlou úmrtnost aplikací pro Smart TV

Jedna ze spotřebitelských organizací v Holandsku (Consumentenbond) se nyní zaměřila na životnost aplikací v současných chytrých televizorech. Výsledek neutěšeného stavu na trhu je její požadavek na to, aby výrobci TV garantovali funkčnost aplikací nejméně 6 let od uvedení na trh.

Vše vychází ze stížnosti už zhruba 300 uživatelů chytrých TV, kteří podali stížnost. Většina se jich přitom týkala televizorů stáří 3 až 5 let a pro zajímavost: pětina stížností souvisela s tím, že přestala fungovat aplikace pro YouTube.

Organizace nyní bude tlačit na výrobce se třemi požadavky. Za prvé udržovat aplikace funkční po určitou dobu. Pokud (za druhé) nebude dodrženo alespoň zmíněných 6 let, měl by uživatel mít přístup k alternativnímu řešení, nebo obdržet kompenzaci. A do třetice tato kompenzace by měla být v podobě bezplatného přehrávače, kde aplikace budou funkční.

Holanďané tak postupují celkem logicky. Těžko si lze představit, že výrobci mohou třeba právě YouTube podporovat 10+ let. Google relativně často mění API a technologie v pozadí: vždyť po H.264/MP4 časem přišel formát VP9/WebM, mezi zvukové formáty se přidal Opus a nyní YouTube testuje formát videa AV1 – zde téměř s jistotou narazí všechny současné TV na trhu a nelze předpokládat, že by pro ně vznikly nové aplikace se softwarovým dekódováním AV1 (což je jak výpočetně, tak energeticky náročné).

Problémem je, že i při patřičné sw péči se s každé Smart TV dříve, či později stane jen LCD či OLED monitor, protože přestane výkonově stačit elektronika (voz FullHD TV s SoC podporujícím max. H.264 v dnešní éře, kdy je potřeba i 4k H.265 a výhledově AV1). Samsung toto svého času řešil (a stále řeší) upgradovacími krabičkami jménem Evolution Kit, holandský návrh v třetím bodu je de facto obdobou tohoto: až se ze Smart TV stane jen LCD či OLED displej, elektroniku nahradí externí krabička s podporou nových formátů / API / verzí služeb. Pořád lepší než po 3 letech kupovat novou TV, vyrobenou na druhé straně planety postupy, které jsou všechno, jen ne ekologické.

Výrobci TV na druhou stranu logicky arguemntují tím, že ve světě generických platforem jako Android TV je na tvůrcích aplikací (jako YouTube), aby je aktualizovali. Já jen dodám, že samozřejmě jen do momentu, kdy narazí na hardwarové mantinely.