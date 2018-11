 »   »  Chrome a Firefox tlumí podporu FTP a plánují ji úplně ukončit

Nad FTP se v prohlížečích pomalu smráká už několik let. Vývojáři Chrome před rokem začali FTP označovat jako nezabezpečený protokol, Firefox už také odmítá do stránek načítat obsah přes FTP. Postupně dojde k dalšímu ořezání funkčností spojených se starým protokolem, který postupně mizí z internetu. V loňském roce ho na serverové straně definitivně opustily projekty jako Debian nebo Kernel.org.

Vývojáři tvrdí, že FTP v prohlížeči téměř nikdo nepoužívá (0,1 – 0,2 % uživatelů) a jde o bezpečnostní riziko. Protokol nepodporuje šifrování ani autentizaci a uživatel může být snadno vehnán do nebezpečí, aniž by tomu mohl prohlížeč nějak zabránit. Proto už se několik let debatuje o odstranění FTP z prohlížečů.

Současný stav je takový, že je FTP stále podporováno, ale jeho využití je postupně omezováno. Není například možné vložit do stránky objekt, který by se z FTP stahoval. Pokud použijete například <img src="ftp://…"> , prohlížeč odmítne obrázek načíst a hlasitě protestuje v konzoli.

Zatím ovšem je možné daný obsah načíst přímo a prohlížeč jej zobrazí. Například u obrázku to pořád ještě funguje běžným způsobem.

Firefox se chová úplně stejně, také nenačte obsah do stránky, ale zobrazí jej při přímém odkázání. Vývojáři ale nyní připravují změnu: prohlížeč zcela odmítne vykreslovat obsah načítaný po FTP, i když jej uživatel odkáže přímo. Místo toho nabídne uživateli stažení souboru.

Výpisy adresářů zatím ovšem fungovat budou, takže dokud se uživatel bude pohybovat po cestách končících lomítkem, prohlížeč bude ochotně seznamy souborů načítat a zobrazovat. Jakmile uživatel klikne na soubor (byť by to byl obrázek), začne stahování. We should continue to render directory listings, but we will not render anything else. That is, ftp://ftp.hp.com/ will render the same, exciting directory listing you see today; while ftp://ftp.hp.com/pub/test2/test2 will result in a ‚test2‘ file being downloaded, vysvětlují vývojáři.

Souvisí to s postupnou snahou FTP tlumit. Přestože ještě nebylo rozhodnuto o jeho úplném odstranění z prohlížečů, byly už otevřeny bugy na blokování ftp:// požadavků na HTTPS stránkách, vynucení stahování PDF z FTP, vypnutí JavaScriptu na FTP, blokování vykreslování obsahu z FTP a konečně zrušení podpory FTP v systému iOS.

Vývojáři Chrome nejsou v tomto snažení osamoceni, Firefox má v dlouhodobém plánu také úplné odstranění FTP. U 18 let starého bugu o přidání podpory TLS/SSL do FTP se v červnu objevil komentář deklarující snahu FTP z prohlížeče dříve či později zcela odstranit. Bug byl poté jiným vývojářem uzavřen jako WONTFIX.

Pokud podporu zruší nejpoužívanější prohlížeče, ostatní budou jejich vzoru následovat. Stále bude samozřejmě existovat řada specializovaných klientů, kteří budou FTP podporovat. Jak jste na tom vy? Potřebujete ještě pravidelně někde k FTP přistupovat?