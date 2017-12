 »   »  Chrome začne 15. února filtrovat otravnou reklamu na webech

Google začne obtěžující reklamy blokovat 15. února příštího roku. Prohlížeč Chrome na mobilních i desktopových platformách nebude zobrazovat reklamu na některých webech. Vychází přitom z hodnocení otravnosti jednotlivých typů reklam, které zveřejňuje Koalice pro lepší reklamu, jejímž členem je také Google.

Reklama je agresivnější a uživatelé ji blokují

Už v červnu Google oznámil, že chce čím dál horší situaci na internetovém reklamním trhu radikálně řešit. Agresivní reklamy komplikují uživatelům život a výsledkem je pak rostoucí počet těch, kteří zablokují zobrazování reklam úplně. Proto se rozhodl ve svém prohlížeči Chrome filtrovat obtěžující reklamu, která neodpovídá standardu „Better Ads Standards“.

Počet zařízení se zablokovanými reklamami meziročně vzrostl o 30 % na současných 615 milionů. Průzkum Google ale zároveň ukazuje, že 77 % uživatelů blokovačů je ochotno shlédnout rozumné reklamní formáty a jako jeden z hlavních důvodů zahájení blokování je uváděno obtěžování a bezpečnostní stránka věci.

Vydavatelé si tento vážný problém uvědomují, založili proto Coalition for Better Ads, jehož členy jsou Google, Procter & Gamble, Facebook, Thomson Reuters, The Washington Post, Interactive Advertising Bureau, Association of National Advertisers. Organizace provedla rozsáhlý průzkum mezi 25 000 tisíci uživateli v Evropě a Americe, kteří měli za úkol ohodnotit jednotlivé typy reklam a jejich otravnost na mobilu i desktopu. Výsledkem je jakýsi standard neobtěžující reklamy, kterým se bude mimo jiné Google řídit.

Co bude filtrováno

Google o svém řešení nemluví jako o blokovači, ale jako o filtru, který má zachovat příjmy vydavatelům a zároveň zjednodušit život uživatelům. Své řešení testuje od srpna v mobilním Chrome, kde si ovšem museli uživatelé nainstalovat vývojářskou verzi (Canary) a ručně v nastavení filtr povolit. Od 15. února by ale měl být filtr aktivní u všech uživatelů.

Google nyní zveřejnil informace o tom, co přesně bude blokovat. Na desktopu půjde o vyskakovací reklamy, automaticky přehrávaná videa se zvukem, reklamní stránky blokující přístup na web (prestitial), reklamy s odpočítáváním a velké staticky pozicované formáty.

Na mobilních telefonech bude Chrome navíc blokovat také blikající a animované reklamy, celoobrazovkové reklamní formáty, reklamy zabírající více než 30 % plochy displeje a velké statické reklamy. Zajímavé je, že prohlížeč bude blokovat všechny reklamy z webů, které budou mít hodnocení „failing“ (selhal) v automatickém nástroji Ad Experience Report po dobu delší než 30 dnů. Google tento nástroj připravil pro vydavatele, kteří tak budou mít možnosti si sami ověřit, jak na tom jejich weby jsou. K dispozici jsou také informace o tom, jaké reklamní formáty jsou naopak vhodnou alternativou.

Jedno selhání by tedy nemělo vydavatele poškodit, trestat se bude jen opakovaná snaha zobrazovat závadné reklamy. Aby měly weby šanci se na novou situaci připravit, budou nejprve hranice selhání nastaveny mírněji, poté se budou zpřísňovat. Konkrétně je určeno, že první dva měsíce bude platit, že špatné hodnocení dostane web zobrazující na více než 7,5 % načtených stránek obtěžující reklamu. Poté bude hranice snížena na další čtyři měsíce na 5 % a nakonec na 2,5 %.

Web bude nejprve varován pomocí zmíněného nástroje Google a pokud nedojde k nápravě, budou na něm reklamy zablokovány. Ani pak ale není nic ztraceno, pokud vydavatel stav napraví, může v nástroji požádat o přezkum situace a pokud bude vše v pořádku, neobtěžující reklamy se na webu začnou zase objevovat.

Google zachraňuje hlavně sebe

Je potřeba dodat, že Google zachraňuje hlavně svůj vlastní byznys, který stojí na zobrazování reklam. Tím, že se situace zhoršuje, stoupá i počet lidí, kteří problém radikálně řeší instalací blokovače. Google doufá, že tento postup alespoň část uživatelů odradí od nasazování výrazně přísnějšího blokování reklamy, které postihuje jak Google, tak i vydavatele, kteří prostřednictvím reklamních sítí vydělávají na provoz svých serverů a služeb.

Doufejme, že to vydavatele a zadavatele reklam donutí přemýšlet více nad reklamními formáty, které se na webu zobrazují. Google má šanci prostředí výrazně zkulturnit a nepřipustit tvorbu dalších agresivnějších formátů a jejich násilné hrnutí k uživatelům. Řada lidí blokujících reklamu zcela totiž tvrdí, že kdyby to weby nepřeháněly, jsou ochotni se úplného blokování zbavit. Uvidíme.

Zajímavé také je, že datum 15. února neodpovídá žádné konkrétní verzi Chrome. Verze 64 by měla vyjít už v lednu a následující verze bychom se měli dočkat v březnu. Aktivace filtru tedy zřejmě není vázaná na vydání nové verze prohlížeče.