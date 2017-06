 »   »  Chrome začne příští rok filtrovat otravné reklamy, potvrdil Google

Google oficiálně potvrdil to, co se ven dostalo už v dubnu letošního roku: do svého prohlížeče Chrome připravuje vestavěnou funkci, která bude blokovat otravné reklamy komplikující uživateli život. Správci dostanou do ruky nástroj „The Ad Experience Report“, který zkontroluje stav reklamy na jejich webu a doporučí případné změny. Vydavatelé by měli mít alespoň půl roku na přípravu.

Google tuto funkci neoznačuje jako blokovač reklam, ale považuje jej za filtr. Cílem totiž není připravit vydavatele (a samotný Google) o příjem z reklam, ale naopak zastavit šíření nejrůznějších adblockerů, které blokují reklamu úplně. Jelikož je Chrome v současnosti jednoznačně nejrozšířenějším prohlížečem světa, dopad takové změny bude veliký. Jak na provozovatele, tak především na uživatele.



Autor: NetMarketShare Chrome je nejpoužívanější prohlížeč světa

Podle statistiky Adblock Report celosvětově blokuje reklamu asi 11 % uživatelů. Jde ale o průměr, ve vyspělých zemích rostou čísla daleko rychleji a leckde reklamu blokuje i více než čtvrtina uživatelů. U technicky zaměřených serverů (včetně Root.cz) je to ještě více.

Špatné reklamy navyšují blokování

Meziročně navíc počet zařízení se zablokovanými reklamami vzrostl o 30 % na současných 615 milionů. Zpráva ale zároveň ukazuje, že 77 % uživatelů blokovačů je ochotno shlédnout rozumné reklamní formáty a jako jeden z hlavních důvodů zahájení blokování je uváděno obtěžování a bezpečnostní stránka věci.

Tento problém si vydavatelé uvědomují a Google se rozhodl změnit razantně situaci v celém odvětví. Už nějakou dobu víme, že zkušenost s reklamou je vážný problém a že reklamy matou a zlobí uživatele, říká Sridhar Ramaswamy, senior vice president pro reklamu a komerci v Google. Řešení jako ad blockery poškozují všechny, včetně vydavatelů vytvářejících skvělý obsah, kteří zároveň pečlivě pracují s reklamami, které dávají na svůj web.

Google tedy hodlá filtrovat zvlášť otravné typy reklam, které přímo zasahují uživatele a znemožňují mu web pohodlně číst: vyskakující, blikající, měnící barvy, pouštějící video či zvuky nebo dokonce nutící uživatele čekat 10 sekund do zobrazení obsahu. Takové reklamy bude od příštího roku Chrome blokovat.

Vydavatelé zachraňují situaci

Filtrace těchto reklam je výsledkem uskupení Coalition for Better Ads, jehož členy jsou Google, Procter & Gamble, Facebook, Thomson Reuters, The Washington Post, Interactive Advertising Bureau, Association of National Advertisers. Organizace provedla rozsáhlý průzkum mezi 25 000 tisíci uživateli v Evropě a Americe, kteří měli za úkol ohodnotit jednotlivé typy reklam a jejich otravnost na mobilu i desktopu. Výsledkem je jakýsi standard neobtěžující reklamy, kterým se bude mimo jiné Google řídit.



Autor: Coalition for Better Ads Hodnocení otravnosti jednotlivých reklamních formátů

Myslíme si, že dělat reklamu správně je hodně, hodně důležité pro budoucnost internetu. Máme rádi zdroje informací, které dělají internet tak skvělým, říká Ramaswamy. Děsivé je, že blokování reklam je na desktopu velký problém už několik let.

Provozovatelé webů dostanou do ruky také další nástroj jménem „Funding Choices“, který umožní odhalit blokování reklam a uživateli nabídnout dvě možnosti: buďto na stránce blokování vypne nebo má možnost přímo provozovateli přispět a na oplátku dostane web v plné podobě a bez reklam. Doufáme, že to povede k mnohem lepšímu a stabilnějšímu ekosystému pro všechny. V současné době je toto řešení dostupné v Americe, Británii, Německu, Austrálii a Novém Zélandu. Ještě letos by se mělo rozšířit do dalších zemí.

Pro a proti

Připravovaný krok má své zastánce i odpůrce, protože má svá jednoznačná pro i proti. Hlavní výhoda je jasná: špatné reklamy otravují lidem život, nutí je instalovat adblocker a tím připravit o příjem i slušné vydavatele, kteří se snaží čtenáře šetřit. Výsledkem je zhoršující se situace pro všechny, protože drtivá většina webového obsahu dnes závisí na reklamě.

Pokud Google nastolí řád a umravní reklamy na webu, nakonec na tom mohou vydělat všichni: čtenáři si oddechnou i bez dalších blokací a vydavatelé si vydělají na svůj provoz, i když nebudou někteří z nich moci používat nepříjemných agresivních praktik. Je tu ještě jeden zásadní technický argument: blokování tohoto typu je podobné dnes již všude rozšířenému blokování vyskakovacích oken, které bylo dříve také trnem v oku vydavatelů.

Hlavním argumentem proti je samozřejmě obrovská moc v rukou Google, který si bude moci začít neomezeně diktovat podmínky. To nemusí být problém, pokud ovšem věříte, že firma bude měřit všem stejně a nebude pro sebe měřit jiným metrem. Musíme si totiž uvědomit, že příjmy Google také závisí z velké části na reklamním systému. Pro zajímavost: v prvním čtvrtletí měl Google reklamní obrat 21,4 miliard dolarů, zisk tvořil asi čtvrtinu.

V každém případě to posílí roli reklamního ekosystému od Google, protože ten bude pro Chrome jistě důvěryhodný a umožní zobrazit jen takové reklamy, které budou vyhovovat pravidlům. Pro vydavatele to tedy bude velmi jistá cesta, jak se algoritmům Google zalíbit. Bude těžké něčemu takovému odolat, takže to opět zvýší závislost na Google a přihraje mu to podíl, stejně jako zmíněná možnost zaplatit provozovateli webu přímo.

Vypadá to, že reklamní filtr v Chrome skutečně pomůže očistit web od otravných reklamních formátů a čím dál agresivnějších postupů při prodeji reklamy. Zároveň ale dá Google do rukou právo rozhodovat o tom, co je v tomhle byznyse to správné a co ne.