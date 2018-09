 »   »  Chrome změnil vzhled, má generátor hesel a chce upravit zobrazení URL

Výrazná změna vzhledu

Google si k dvacátému výročí založení a zároveň desátému výročí vzniku prohlížeče Chrome nadělil novou verzi. Na první pohled si uživatel všimne, že Chrome 69 přichází s novým vzhledem. Ten se jmenuje „Material design refresh“ a zakulacuje hrany, zvyšuje kontrast a celý vzhled zjednodušuje.

Google tak vlastně redesignuje svůj prohlížeč jako poslední. Firefox změnil svůj vzhled na podzim s přechodem na Quantum, Internet Explorer zase při metamorfóze v Edge. Chrome se od svého uvolnění v roce 2008 měnil jen velmi málo, teď na něj došla řada.

Upraveno bylo například tlačítko pro otevření nového panelu, přihlášený uživatel se zobrazuje jako kulatý avatar a podobně. Změna se projeví na všech platformách, tedy těch klasických desktopových i mobilních. Nový vzhled si můžete podrobně prohlédnout v naší galerii:

Změnu bylo možné už nějakou dobu vyzkoušet v beta kanálu nebo si ji mohli uživatelé zapnout v pokročilých volbách chrome://flags, kde je k nalezení položka UI Layout for the browser's top chrome.

Generátor hesel

Chrome už delší dobu obsahuje generátor hesel, který je schopen na příkaz v kontextovém menu (pravé tlačítko myši) vytvořit náhodně generované bezpečné heslo. Nová verze chování vylepšila a vyvolá tvorbu hesla automaticky, pokud prohlížeč detekuje stránku s vytvářením nového účtu.

Uživateli to podstrčí možnost vytvořit si účet s bezpečným heslem. To je pak uloženo do správce hesel. Taková varianta je výrazně bezpečnější než když si uživatel má zvolit heslo sám, obvykle pak sáhne po snadném řešení v podobě triviálního hesla, které bývá navíc velmi často používáno na různých službách.

Ruční povolení Flashe

Nová verze Chrome je také dalším krůčkem na cestě k ukončení podpory Flashe, ke kterému by mělo dojít s verzí 82 vydanou v prosinci 2020. Vypnutý by ale měl být Flash už ve verzi 76, tedy v červenci 2019. Prohlížeč už nějakou dobu vyžaduje ruční načtení Flashe na konkrétních stránkách.

Zatímco si dříve Chrome trvale pamatoval, na které stránce má být Flash zapnutý, nyní tato volba vydrží jen do restartu. Pak budete na spuštění objektů na stránkách dotázáni znovu.

Změna v zobrazení URL

Při příležitosti desátého výročí a vydání nové verze také vývojáři začali hovořit o tom, že by rádi změnili přístup k zobrazení URL v adresním řádku. Tvar adresy se postupem času velmi zkomplikoval, různé její části se používají k různým účelům, do toho přišly zkracovače, phishing a uživatelé prý přestávají mít jasno v tom, která část adresy je důležitá a k čemu slouží.

Tahle neprůhlednost pak nahrává různým útočníkům, kteří zmatené uživatele snadno přesměrují na podvodný web. Cílem vývojářů je tedy vymyslet způsob zobrazení, který by byl pro uživatele přehledný a umožnil jim snadno zorientovat se.