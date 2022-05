Chromium na Ubuntu s nativní podporu Waylandu, openSUSE Tumbleweed přešlo na GCC 12

KDE za poslední týden: minimum novinek, spousta oprav

V projektu desktopového prostředí KDE došlo na velmi málo novinek. Opraveny jsou dvě malé 15minutové chyby, jejich počet tak s ohledem na žádnou novou nahlášenou klesl ze 70 na 68. Vyřešeno je nefungující mizení okna vyhledávání v Discoveru za určitých okolností a jedna chyba v zobrazování v Nastavení systému (obě věci spadají do vydání KDE Plasma 5.24.6).

Z novinek tu je vylepšení pro hudební přehrávač Elisa, který nově umí zobrazit texty písní které jsou zapouzdřené v hudebních souborech za použití formátu LRC, samozřejmě včetně automatického posuvu těchto textů s průběhem skladby. Dále v tabletovém režimu přibylo nové nastavení, které uchovává aktuální výchozí nastavení hodnoty switch automatically when relevant – dostupné pouze na Waylandu – které lze navíc dodatečně vynutit, aby bylo vždy zapnuté či vždy vypnuté (to funguje i na X11) – novinka byla připravena do KDE Plasmy 5.25.

Monitor systému dostal novou volbu pro načítání dat již při spouštění, ne až po přepnutí na příslušnou záložku. Nechybí propojení s Historií (obé též v rámci Plasmy 5.25).





Připraveno je i několik vylepšení uživatelského rozhraní. Když uživatel zadá chybné přihlašovací údaje, celá obrazovka se trošku zatřese. Dále GTK aplikace využívající téma Breeze GTK mají sjednocený styl panelů s Qt a KDE aplikacemi – opraveno je i nastavení barev pro lišty menu v GTK aplikacích využívající Breeze GTK. Tlačítka nástrojových lišt s ikonami i bez ikon nyní sdílejí společné nastavení umístění textu, tedy text na nich bude vždy stejně výškově zarovnán.

V sezení Plasmy na Waylandu nově více-prstá dotyková gesta fungují tak, že sledují pohyb prstů. Na Waylandu také je nově ve výchozím nastavení vypnuto používání akcí při dotyku rohů displeje, pokud je přes obrazovku roztaženo jedno okno – to značně vylepšuje komfort například při hraní her.

Widget slovníku zobrazuje odpovídající chybovou hlášku, pokud není schopen dohledat příslušnou definici. Widget počasí zase už v panelu nezobrazuje desetinná místa u teploty. V nastavení systému pro přihlašovací obrazovku (SDDM) lze ručně upravit parametry příkazové řádky pro Halt a Reboot.

Opraveno je i několik větších chyb. Yakuake už se nebude chybně otevírat na aktivní obrazovce, pokud má natvrdo nastaveno otevírat se na nějaké jiné konkrétní. GwenView má spraven nástroj ořezu, padání Plasmy za určitých okolností při odebrání panelu se systémovou lištou je též minulostí. Několik oprav se opět týká běhu na Waylandu. To vše a mnohé další shrnuje již tradičně Nate Graham na svém blogu.

openSUSE Tumbleweed přechází na GCC 12

Rolující linuxová distribuce openSUSE Tumbleweed s včerejším buildem přešla na nejnovější kompilátor GCC 12, kde v rámci této řady máme na světě teprve pár dní verzi GCC 12.1. NA dvanáctkovou řadu již dříve přešly třeba Fedora s čerstvým vydáním 36 a také Intel Clear Linux.

S přechodem na nové GCC přišla obří aktualizace Tumbleweedu sahající dle použitých komponent klidně do jednotek GB stahovaných aktualizací. Každopádně GCC 12 jistě stojí za to, přináší řadu zlepšení v rychlosti i funkcionalitě (C2X, C++23, OpenMP či OpenACC a mnohé další). Více podrobností na webu openSUSE, Phoronix pak chystá přeměření rychlosti této distribuce.

Chromium na Ubuntu dostává nativní podporu Waylandu

Webový prohlížeč Chromium je na Ubuntu již nějakou dobu servírován skrze Snap. Nyní dostává konečně podporu nativního běhu na Waylandu, která je volitelným nastavením. Běhu Chromia na Ubuntu na Waylandu se věnoval bug projektu již řadu měsíců, letos v březnu byl znovu oživen a věci se daly do pohybu.

Nejnovější sestavení snapového Chromia odstraňují natvrdo vynucované nastavení DISABLE_WAYLAND . Uživatelé tedy dostávají možnost Chromium nativně na Waylandu provozovat (je potřeba nastavit položku chrome://flags/#ozone-platform-hint . Výchozím nastavením je ale nadále běh na X11, v případě Waylandu tedy přes vrstvu XWayland.

OpenJPEG 2.5 přináší řádové zrychlení dekódování formátu JPEG 2000

Novinkou v projektu OpenJPEG verze 2.5 je podpora tzv. High Throughput JPEG 2000 (HTJ2K) dekódování. Dekódování JPEG 200 tak zrychluje až zhruba 10× pro středně či více komprimované obrázky a až 30× pro bezztrátově komprimované. Efektivita kódování pak ale klesá o zhruba 5 až 10 % oproti originálnímu kodéru J2K-1.

High-Throughput JPEG 2000 Part 15 (také též jako ISO/IEC 15444–1) je poměrně nová vlastnost formátu, standardizovaná teprve v roce 2019. Podrobnosti k nové verzi projektu OpenJPEG pak najdeme na GitHubu projektu.