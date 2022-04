KDE zase vylepšuje podporu Waylandu

Desktopové prostředí KDE za poslední dny zmenšilo počet 15minutových chyb z 75 na 73. Tři se vyřešily, jedna přibyla. Z vylepšení uživatelského rozhraní tu máme třeba zahrnutí gesta „švenknutí“ prsty pro přepnutí virtuálních ploch, kdy animace sleduje směr pohybu – jde o opravu chování při běhu Plasmy na Waylandu. Dále v systémových nastavení bylo upraveno chování nočního režimu, kdy posuv do červeného spektra je vidět ihned při měnení pozice posuvníku. Pak tu máme ještě tu drobnost, kdy rozlišeí 1366×768 i 1360×768 jsou obě v seznamu 16:9, ač to ani pro jedno z nich exaktně neplatí. Všechny tyto změny pak přinese Plasma 5.25.

Věc která nesouvisí s KDE: Jan-Marek Glogowski a Michael Weghorn v poslední době opravili řadu chyb v kancelářském balíku LibreOffice, které se projevovaly právě při běhu na KDE. Například komplet uživatelské rozhraní bylo příliš malé při běhu na Waylandu při použití škálování, tlačítková popup se nezobrazovala, dostupnost matematické nabídky v tabber módu či vkládání textu z Firefoxu, které se přepínalo do čínštiny. Všechny tyto opravy se objeví v LibreOffice 7.3.x.

Z oprav tvůrci stihli řešení chyby při přetahování archivů z Arku do Dolphinu, kdy se data nemusela rozbalit do adresáře, na kterém byl kurzor puštěn. Na Plasmě s Waylandem je opraveno otevírání Yakuake na aktivní obrazovce, podobně jako to má KRunner. Další opravy pro běh na Waylandu zahrnují padání KWin při uzamčené obrazovce či visuální chyby při odemykání obrazovky (obojí opraví ještě Plasma 5.24.5). Dále třeba že aktivace Správce úloh pomocí Meta+Číslo už funguje správně, bez ohledu na to, kolik má člověk seskupených úloh či jaké byly poslední přistupované. Opraveno je také otevírání .PSD souborů aplikacemi KDE (padalo).





To vše a mnoho dalšího shrnuje Nate Graham v tradičním pravidelném přehledu novinek z vývoje dekstopového prostředí KDE.

Chrome / Chromium zkouší Qt backend

Webový prohlížeč Google Chrome, resp. základnový projekt Chromium, testuje běh přes grafickou knihovnu Qt. V tuto chvíli jde o eperimentální kód označeny jako [DO NOT LAND] , takže těžko predikovat jestli/kdy/jak bude Qt v Chromiu pro vykreslování GUI nasazeno.

Ovladač R600 Gallium3D pro staré Radeony dostane výkonnostní optimalizace

Jak Phoronix trefně uvozuje svoji zprávu: zatímco na Windows už oficiální ovladač AMD odstavil všechy karty před generací Polaris (Radeon RX 480 atd.) na Legacy kolej, ve světě open-source běží vývoj i pro (pre)historické modely dále. Aktuálně se ovladači R600g pro Radeony HD 2000 až HD 6000 věnuje vývojář Gert Wollny, a to více než z hlediska pouhých oprav chyb. Rozhodl se mnoho z ovladače přepsat pomocí NIR Backendu (podrobněji třeba Jason Ekstrand), což by mělo běh karet přes daný ovladač učinit výrazně svižnějším. Vedle základů ovladače se vrhl s podobným přepisováním do NIR i u OpenGL shaderů, oproti dosavadní implementaci na bázi stnaradního Gallium3D TGSI. Na nějaká měření výkonu je ještě brzy, nicméně kdo třeba provozuje historický Radeon HD 2600, HD 3850, HD 4850 (abych vyjmenoval jen některé populární volby doby před ±15 lety), případně IGP Radeon v tom či onom čipsetu, bude nadšen.

Sony zrychlila exFAT v Linuxu

Naposledy jsme v souvislosti s exFAT ovaldačem v linuxovém jádru psali před týdnem o dvou novinkách. Nově si na seznam vylepšení pro exFAT můžeme připsat patche od Sony, které zvyšují výkon. Stojí za nimi vývojář Yuezhang Mo, kterému se podařilo snížit počet blokových požadavků při čištění (zeroing) clusteru. Zrychlení blokových požadavků tak dle jeho měření na platformě s ARM SoC iMX6 dosahuje velkých desítek procent. Měřeno s 8GB SDHC kartou Sandisk Class 4 (tedy z hlediska rychlostí, kapacity i komunikačních rozhraní hodně přehistorickou SD kartou).

Intel pracuje na podpoře svých GPU v Blender Cycles skrze oneAPI/SYCL

Na konci března přišel Intel s vývojovou verzí oneAPI backendu pro Blender Cycles renderer. Intel by rád s uvedením velkých GPU Arc generace Alchemist měl k dispozici příslušnou podporu v Blenderu a jeho výchozím enginu pro rendering, což po ukončení podpory OpenCL a přechodu na podporu firemních API (Nvidia CUDA/OptiX, AMD HIP) znamená nutnost dostat do Blenderu své oneAPI. Aktuálně tedy vývojáři Intelu zaslali kód k posouzení a uvidíme, jestli / jak rychle dojde k začlenění do Blenderu. Kód byl testován i na procesorech řad Tiger Lake a Alder Lake (tedy integrovaných GPU Gen12/Xe), ale primárním cílem je pochopitelně rodina Intel Arc.

První EUV skener v Evropě pracuje u Intelu

Intel v rámci vylepšování továrny v Irsku nainstaloval a spustil v Evropě vůbec první EUV skener, tedy klíčové zařízení schopné čipy vyrábět. Legrační na tom je vlastně jen to, že tento EUV skener byl vyroben v Nizozemí u společnosti ASML a nějakou dobu jej Intel používal v americkém Oregonu. Takže to tento konkrétní kus vzal z Nizozemí do Irska přes druhý konec planety, konkrétně ze západu USA. Skener zde bude využíván pro výrobu nových čipů, aktuálně výrobním procesem Intel 7 (nejnovější vylepšená generace původně 10nm procesu Intel).