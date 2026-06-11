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Čip POKEY v osmibitových mikropočítačích Atari

Pavel Tišnovský
Dnes
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Projekt Atari perex.
Autor: Michal Tauchman, podle licence: CC BY-SA 4.0
Projekt Atari perex.
Integrovaný obvod POKEY tvoří společně s čipy MOS 6502, ANTIC a GTIA základ osmibitových domácích mikropočítačů Atari. POKEY provádí několik operací. Dnes se zaměříme na jeho možnosti v oblasti generování zvuků a hudby.

Integrovaný obvod POKEY tvoří společně s čipy MOS 6502, ANTIC a GTIA základ osmibitových domácích mikropočítačů Atari. V předchozích částech tohoto seriálu jsme se primárně věnovali popisu grafických schopností Atari a tím pádem i vlastnostem integrovaných obvodů ANTIC a GTIA. Připomeňme si, že každý z těchto dvou obvodů byl určen pro jedinou operaci (ANTIC pro generování video signálu s barvami pixelů herního pole, GTIA pro zobrazení spritů nezávislých na herním poli). Určitou výjimkou bylo přidání čtyř bitových vstupů do čipu GTIA; ty sloužily pro čtení stavu tlačítek čtyř joysticků*.

Co se dozvíte v článku
  1. Obecný úvod: zvukové subsystémy počítačů
  2. Zpět na stromy: generování zvuků na domácích a první generaci osobních počítačů
  3. Integrovaný obvod POKEY v roli generátoru zvuků a hudby
  4. Ovládání základní frekvence zvukových kanálů
  5. Role poly čítačů (posuvných registrů se zpětnou vazbou)
  6. Malá odbočka: simulace činnosti poly čítače
  7. Řídicí registry určené pro ovládání zvuků a hudby
  8. Nastavení zapojení zvukových kanálů registrem AUDCTL
  9. Volba frekvence v režimu čtyř zvukových kanálů
  10. Nastavení hlasitosti a zkreslení
  11. Nastavení registrů čipu POKEY pro vygenerování čistého tónu
  12. Způsob výpočtu dělitele frekvence pro vygenerování tónu komorního A
  13. Minimální kód potřebný pro vygenerování tónu komorního A
  14. Úplný zdrojový kód prvního demonstračního příkladu
  15. Čistý tón ovlivněný šumem
  16. Úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu
  17. Příloha: Makefile pro překlad všech demonstračních příkladů
  18. Repositář s demonstračními příklady
  19. Odkazy na Internetu

Integrovaný obvod POKEY je odlišný, protože realizuje hned několik činností: generování zvuků a hudby, čtení stavů paddle (potenciometrů), čtení klávesnice (64 běžných kláves + 3 speciálně zpracovávané klávesy Control, Shift a Break), obsahuje generátor pseudonáhodných hodnot, dále čítače (využívají tři zvukové kanály, využití našly například při práci s magnetofonem), sériový I/O a řízení IRQ (přerušení).

Jedná se tedy o čip, jehož vlastnosti je při tvorbě pro Atari nutné poměrně dobře znát. Právě sloučení mnoha různých funkcí do jednoho čtyřicetipinového integrovaného obvodu umožnilo snížit celkový počet obvodů ve všech osmibitových domácích mikropočítačích Atari, což samozřejmě – v mnohem větší míře než dnes – souvisí i s celkovou relativně nízkou výrobní cenou počítače či konzole, jeho nižší poruchovostí apod.

Dnes se budeme věnovat první operaci, kterou čip POKEY realizuje (a pravděpodobně se jedná o operaci, která POKEY nejvíce proslavila, ať již v dobrém nebo ve špatném). Jedná se o generování zvuků a hudby.

Poznámka: důvod, proč je čtení stavu tlačítek joysticků realizováno čipem GTIA (kam vlastně „logicky nepatří“), pravděpodobně souvisí s tím, že všechny čtyři čipy MOS 6502, ANTIC, GTIA i POKEY jsou zapouzdřeny do stejného pouzdra typu DIP-40 (čtyřicet pinů ve dvou řadách) a na GTIA zůstaly volné čtyři piny, které tedy byly využity právě pro čtení tlačítek joysticku. Viz též tuto stránku obsahující fotku základové desky i s popisem čipů (neoznačeným čipem je PIA).

Obecný úvod: zvukové subsystémy počítačů

Prakticky každý moderní osobní počítač je vybaven zvukovým výstupem. Elektronický obvod, který se stará o vytváření zvuků a hudby je v současnosti buď přímo součástí čipové sady základní desky nebo je v počítači nainstalována zvuková karta určená pro interní či (dnes možná častěji) externí sběrnici. Cesta, která vedla od prvních programem či jednoduchým multivibrátorem řízených reproduktorů (ZX Spectrum, IBM PC XT) k dnešním výkonným zvukovým čipům umožňujícím tvorbu prostorových několikakanálových zvuků a hudby založené na wavetable syntéze, byla poměrně dlouhá a především zajímavá.

Tak jako v případě grafických subsystémů počítačů, i pro tvorbu zvuků a hudby zkoušeli návrháři čipů používat různé postupy a mnohdy tak vznikly zcela unikátní integrované obvody, které se staly legendami. Mezi tyto čipy patří například SID (Sound Interface Device) firmy Commodore, AY-3–8910/8912/8913 firmy General Instruments (později jej vyráběla i firma Yamaha pod označením YM2149), POKEY firmy Atari, PAULA firmy Commodore či čipy OPL2 (YM 3812) a OPL3 (YMF 262) vyráběné firmou Yamaha. Každý z těchto čipů je založen na odlišném způsobu vytváření hudby a jimi vytvářený zvuk je (snad s výjimkou čipu PAULA) velmi charakteristický a originální.

První úspěšné pokusy s vytvářením různých zvuků s pomocí počítačů sahají až do počátku šedesátých let minulého století. Již v roce 1962 zkoušel tehdy devětadvacetiletý John Chowning ze Stanfordu některé způsoby syntézy hudby – napodobování tónů skutečných hudebních nástrojů. Vzhledem k tomu, že tehdy dostupný hardware neměl dostatečnou výkonnost ani paměťovou kapacitu pro záznam zvuků skutečných hudebních nástrojů (to jsme blízko možnostem osmibitových mikropočítačů), spočívala většina návrhů v různě konstruovaných multivibrátorech a oscilátorech (jednalo se jak o analogové obvody, tak i o programem řízený digitálně-analogový převodník), na něž byly zapojeny integrační a derivační články, pásmové propusti či zádrže (těmi se modifikoval tvar původního obdélníkového či sinusového periodického signálu) a jejichž parametry se různě v čase měnily na základě dat posílaných počítačem. Digitalizace v takové kvalitě, jak ji známe a můžeme provádět i na tom nejlevnějším počítači dnes, byla před šedesáti lety spíše námětem pro sci-fi, protože paměťové (a vlastně i výpočetní) nároky na přehrání digitalizovaného zvuku byly na tehdejší dobu obrovské.

Mezitím se John Chowning stále pokoušel o napodobení zvuků hudebních nástrojů, protože základ – přehrání skladby zapsané sekvencí not – měl již vyřešen. Velmi významný byl však až objev, který učinil teprve v roce 1967. Chowning zkoušel vytvořit zvukový efekt známý pod pojmem vibrato. V podstatě se jedná o dvojici za sebe zapojených oscilátorů, přičemž první oscilátor (s frekvencí cca 20 Hz) ovlivňuje frekvenci druhého oscilátoru, který generuje výsledný signál. Pomocí takto zapojené dvojice oscilátorů se podařilo vygenerovat harmonický tón s celým spektrem vyšších frekvencí, přičemž změnou frekvence a amplitudy prvního oscilátoru se výška tónu neměnila, ale jeho zabarvení ano. Tak byl učiněn objev frekvenční syntézy (FM syntézy), na jehož principu se po více než dvacet let stavěly syntetizéry a posléze také čipy pro zvukové karty. Zajímavé je, že ve Stanfordu ani v celých USA tento objev (a především jeho důsledky pro tehdy již dlouho existující průmysl elektronických a elektromechanických hudebních nástrojů) nikoho nezajímal.

Z tohoto důvodu se John Chowning spojil s panem Ishimurou z firmy Yamaha, jenž při osobní návštěvě na Stanfordu po necelých deseti minutách princip, způsob využití FM i důsledky pro další vývoj v celém oboru pochopil a doporučil svým nadřízeným, aby se Yamaha v této oblasti více angažovala. Firma Yamaha si posléze tento způsob tvorby hudby nechala licencovat, zahájila dokonce vývoj a výrobu vlastních čipů pro syntézu hudby (původně měla tyto čipy pro Yamahu vyrábět firma NEC) a v roce 1983 prodala více než 200 000 kusů legendárního syntetizéru Yamaha DX-7, což bylo na tehdejší dobu (menší trh než dnes) považováno za velký úspěch následovaný po několika letech krachem firem, jenž vyráběly nyní již zastaralé elektromechanické syntetizéry (samotné obchodní značky těchto výrobců sice přežily, ale patří jiným vlastníkům). V roce 1994 dokonce přesahoval obrat trhu se zvukovými kartami s FM syntézou (přesněji syntézou založenou na fázové modulaci) jednu miliardu dolarů.

Zpět na stromy: generování zvuků na domácích a první generaci osobních počítačů

Některé osmibitové domácí počítače, například slavné ZX-Spectrum 48k, byly vybaveny pouze velmi jednoduchým zvukovým rozhraním – reproduktorem zapojeným přes zesilovač na logický (dvoustavový) výstup z mikroprocesoru či jiného podpůrného obvodu (například multivibrátoru). Na reproduktor byl posílán obdélníkový signál u nějž bylo možné měnit jeho střídu (poměr mezi logickým stavem jedna a nula), ovšem nikoli amplitudu, což samozřejmě znamenalo, že výsledné zvuky získaly charakteristické a snadno rozpoznatelné zabarvení. Někteří zkušení autoři byly kupodivu schopni i za těchto velmi skromných podmínek vyprodukovat poměrně zajímavou hudbu, dokonce bylo možné rychlou změnou přehrávaných frekvencí simulovat polyfonii či přehrávat samplované zvuky (ve své podstatě simulovali jednobitový digitálně-analogový převodník). Kromě tvůrců her se například jednalo o autory Buzzcocks či Freshies, kteří použili hudbu generovanou ZX-Spectrem při tvorbě svých alb. Stejný princip tvorby zvuků byl později použit i u osobního počítače IBM PC pod názvem PC-Speaker (též známého jako squeezer, beeper atd.).

V předchozí kapitole jsme si stručně popsali zrod FM syntézy. Čipy založené na principu FM syntézy se staly velmi populární především u hudebních syntetizérů; dodnes je ostatně můžeme slyšet v hudbě vzniklé především v osmdesátých letech minulého století. Z tohoto pohledu by se zdálo logické, aby se stejné čipy objevily i na domácích osmibitových počítačích (a herních automatech, které byly většinou založeny na stejných integrovaných obvodech), ovšem ve skutečnosti k tomu nedošlo. Jednou z příčin byl poměrně pozdní nástup čipů s FM syntézou a také jejich poměrně vysoká cena (a možná i problémy se získáním licence). Z tohoto důvodu se prakticky každý významnější výrobce domácích počítačů (které byly mj. určeny i pro hraní her) s větším či menším úspěchem pokusil buď o výrobu vlastního zvukového čipu či o nákup čipu (nezaložených ovšem na FM syntéze) od třetích výrobců. Tímto způsobem vznikly a později značně získaly na popularitě především tři principiálně odlišné čipy zmíněné v perexu tohoto článku: SID (Sound Interface Device) firmy Commodore, AY-3–8910/8912/8913 firmy General Instruments (později jej vyráběla i firma Yamaha pod označením YM2149) a POKEY firmy Atari.

Dalším krokem ve vývoji hudebních schopností počítačů bylo uvedení čipu PAULA použitého v počítačích Amiga. Tento čip již umožňoval současné přehrání čtyř osmibitových zvukových vzorků (samplů) se stereo výstupem. Důležité přitom bylo, že o přehrávání zvuků se nemusel starat samotný mikroprocesor, což se mnohdy významným způsobem projevilo na výkonu celého počítače (vlastníci počítačů IBM PC si podobný komfort mohli dovolit až s uvedením zvukové karty Gravis Ultrasound). Zvukové možnosti čipu PAULA se odrazily i na formátu hudebních souborů MOD (module). Bližší informace o tomto čipu si řekneme v navazujících částech tohoto seriálu.

Integrovaný obvod POKEY v roli generátoru zvuků a hudby

V úvodní kapitole jsme si řekli, že integrovaný obvod POKEY slouží mj. i k syntéze zvuků a hudby. Zvuk je možné generovat s využitím čtyř zvukových kanálů (lze tedy vytvářet až čtyřhlasou polyfonii), přičemž vždy dva sousední kanály lze v případě potřeby spojit do kanálu jednoho, u něhož je možné přesněji řídit frekvenci zvuku (v podstatě to znamená, že se dva osmibitové čítače/děliče spojí do jednoho čítače šestnáctibitového a změní se zdroj vstupních hodinových signálů – viz další text). Každý zvukový kanál produkuje obdélníkový signál s amplitudou, kterou je možné nastavit do jedné ze šestnácti úrovní (pro specifikaci amplitudy každého kanálu jsou vyhrazeny v ovládacích registrech pouze čtyři bity). Nulová logická hodnota obdélníkového signálu na vstupu vždy vede k nulovému napětí na výstupu zvukového kanálu; logická jednička je převedena na jednu ze šestnácti úrovní napětí. Závislost mezi zvolenou úrovní a napětím není přesně lineární; taktéž generovaný signál není (například po připojení na osciloskop) zcela obdélníkový, čehož se v pozdější době využívalo při tvorbě trojúhelníkových průběhů (ovšem nutno říci, že za značné pomoci mikroprocesoru a přesného časování).

POKEY má pro výstup zvuku rezervován jen jediný pin, z čehož plyne, že výsledkem je monofonní zvuk/hudba. Ovšem některé herní automaty (nikoli ovšem osmibitové počítače Atari) měly nainstalováno větší množství čipů POKEY a v takovém případě bylo pochopitelně možné dosáhnout i stereofonního výstupu.

Ovládání základní frekvence zvukových kanálů

Frekvence zvuku v každém zvukovém kanálu je řízena děličem 1:N, který je interně implementovaný jako čítač (ostatně právě na základě čítačů obvod POKEY detekuje stlačené klávesy, generuje pseudonáhodná čísla, provádí A/D převod z ovladačů paddle a komunikuje se SIO). V případě, že zvukové kanály nejsou spojeny do dvojic, je vstupní frekvence dělena hodnotou 2×+1, kde x je číslo v rozsahu 0–255 zapsané do řídicího registru obvodu POKEY. Vždy dva zvukové kanály je ovšem možné spojit, čímž se sice sníží počet současně přehrávaných zvuků, ale zvýší se přesnost čítače, protože vstupní frekvence může být dělena hodnotou 1 až 2×216+1=131073 (v tomto případě se však volí vyšší frekvence hodinových signálů na vstupu obvodu – jinak by po vydělení příliš velkou hodnotou byl na výstupu zvukových kanálů infrazvuk, který se v případě obdélníkového průběhu projevuje pouze „lupáním“ membrány reproduktoru při skokové změně amplitudy). Změnou obsahu řídicího registru obvodu POKEY je možné nakonfigurovat jednu ze tří kombinací zvukových kanálů:

  • Čtyři zvukové kanály, frekvence každého z nich je vytvořena pomocí osmibitového děliče. Tato konfigurace čipu POKEY je použita při práci se zvukem z Atari BASICu (známý příkaz SOUND a,b,c,d). V tomto režimu lze generovat tóny v rozsahu zhruba čtyř oktáv (a navíc se značnou nepřesností – POKEY je „rozladěný“).
  • Dva zvukové kanály, frekvence každého z nich je vytvořena pomocí šestnáctibitového děliče, který vznikl spojením dvou děličů osmibitových. Tónový rozsah z obou stran v tomto případě přesahuje limity lidského sluchu (infrazvuk, ultrazvuk).
  • Jeden zvukový kanál řízený šestnáctibitovým děličem a dva kanály řízené děličem osmibitovým (tuto konfiguraci využívalo mnoho hudebníků, kteří přesněji řízený kanál použili pro basový hudební nástroj a další dva kanály pro perkusní nástroj – někdy samplovaný – a hlavní melodii hranou většinou na vyšších frekvencích).

Role poly čítačů (posuvných registrů se zpětnou vazbou)

Obdélníkový signál na výstupu každého zvukového kanálu může být buď periodický (a tedy pravidelný), nebo může být řízen takzvaným poly čítačem, který produkuje pseudonáhodné binární hodnoty. Obvod POKEY obsahuje celkem tři poly čítače (čtyřbitový, pětibitový a sedmnáctibitový, který lze zkrátit na devítibitový), jejichž výstup může řídit vybraný zvukový kanál (zvukové kanály se dělí o stejné poly čítače, ovšem každý zvukový kanál může mít nastavenou jinou frekvenci, tj. i výsledný zvuk bude odlišný). U sedmnáctibitového poly čítače (viz další odstavce) je vzdálenost mezi stejnými vzorky (perioda) tak dlouhá, že ho lze považovat za generátor náhodných impulsů, který vytváří bílý šum.

Princip řízení zvukového kanálu poly čítačem je ve skutečnosti velmi jednoduchý – řízení je prováděno obyčejným logickým hradlem a klopným obvodem typu D. Poly čítače sice mění hodnotu na svém výstupu velmi rychle (jsou řízeny přímo hodinovým signálem mikroprocesoru, tj. cca 1,79 MHz pro počítače pracující v normě NTSC a 1,77 MHz pro počítače s televizní normou PAL), ale maximální frekvence na výstupu zvukového kanálu je kvůli zapojenému logickému hradlu omezena frekvencí získanou pomocí děliče 1:N (resp. přesněji 1:(N+1)).

Poznámka: korektnější název by měl znít posuvný registr se zpětnou vazbou neboli LFSR (Linear-feedback shift register). LFSR nalezneme i v herní konzoli Atari 2600, v níž je použit namísto běžných binárních čítačů (ty jsou totiž interně složitější, což může znít poněkud paradoxně).

Samotný poly čítač, tj. generátor pseudonáhodného šumu, je tvořen posuvným registrem řízeným externím hodinovým signálem. S každým taktem hodin dojde k posunu obsahu registru (tj. čtyř, pěti, sedmnácti a ve speciálním případě devíti bitů) o jednu pozici. Na vstup posuvného registru je zpětnovazební smyčkou přivedena binární hodnota získaná pomocí hradla typu XOR připojeného svými vstupy na třetí a poslední bit posuvného registru – hodnota, na výstupu hradla je tedy zapsána do první pozice:

       +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+
 +---> | 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| -> Output
 |     +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-++--+--+-++
 |                                 ______  0 |        |
 |                             0  /     //---+        |
 +-------------------------------( XOR ((  0          |
                                  \_____\\------------+

Pokud vezmeme do úvahy logickou funkci, kterou hradlo typu XOR reprezentuje, dojdeme k závěru, že po inicializaci čipu POKEY může mít posuvný registr prakticky jakoukoli nenulovou hodnotu, protože i za této situace rychle dojde k jeho naplnění pseudonáhodnými daty, které se poté periodicky opakují s periodou, jejíž délka závisí na bitové délce samotného posuvného registru. Pokud má registr délku n bitů, je perioda rovna 2n-1 taktům, protože jeden zbývající stav – samé nulové bity – tvoří samostatný (nezajímavý) cyklus. Poslední bit posuvného registru představuje i jeho finální výstup, tj. sekvenci pseudonáhodných binárních hodnot, kterou po zpracování obvodem POKEY (zejména po nastavení amplitudy) slyšíme.

Přechody mezi stavy LFSR.

Obrázek 1: Přechody mezi stavy LFSR (animace).

Autor: Wikipedia, podle licence: Rights Managed

Zatímco čtyřbitové a pětibitové poly čítače produkují poměrně rychle se opakující pseudonáhodné sekvence (lze s nimi napodobit například zvuk leteckých motorů), sedmnáctibitový poly čítač již má délku sekvence tak dlouhou, že s ním lze generovat náhodný zvuk. Tento čítač lze také překonfigurovat tak, že se jeho délka sníží na devět bitů (viz další text).

Poznámka: se čtyřbitovým, pětibitovým i devítibitovým posuvným registrem se setkáme i v čipu TIA (Atari 2600), což není náhoda (ostatně i z teorie LFSR vychází, že například osmibitový posuvný registr vyžaduje mnohem složitější zapojení zpětné vazby, než registr sedmibitový nebo devítibitový, Výhodné délky jsou 2–7 bitů, 9–11 bitů, 15 bitů a 17 bitů). LFSR ale nalezneme i v dalších zvukových čipech.
Zvukový subsystém čipu TIA (Atari 2600) nese společné znaky s POKEY.

 Obrázek 2: Zvukový subsystém čipu TIA (Atari 2600) se v mnoha ohledech podobá zvukovému subsystému čipu POKEY.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Malá odbočka: simulace činnosti poly čítače

Funkci polyčítače si můžeme odsimulovat pomocí jednoduchého céčkového programu, který po svém spuštění vypíše na obrazovku všech n stavů polyčítače o zadané délce (viz symbolická konstanta POLYCOUNTER_LENGTH). Pomocí konstant BIT_A_INDEX a BIT_B_INDEX lze určit pozice bitů, které vstupují do hradla XOR, jehož výstup tvoří zpětnovazebnou smyčku:

/* vypis stavu polycitace */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#define POLYCOUNTER_LENGTH 5
#define BIT_A_INDEX 3
#define BIT_B_INDEX 5
 
/* vypis vsech bitu polycitace */
void printPoly( int polycounter )
{
    int i;
    /* pro vsechny bity posuvneho registru */
    for ( i=0; i<POLYCOUNTER_LENGTH; i++ )
    {
        /* vypis binarni hodnoty jednoho bitu */
        putchar('0'+ (polycounter & 1) );
        /* posun na dalsi bit */
        polycounter = polycounter >> 1;
    }
    putchar('\n');
}
 
int main(void)
{
    /* pocatecni hodnota polycitace */
    int polycounter = 1;
    int i;
    for ( i=0; i < (1<<POLYCOUNTER_LENGTH); i++ )
    {
        int bitA, bitB, inputBit;
 
        /* vypis hodnoty pocitadla i hexadecimalni hodnoty polycitace */
        /* hodnota polycitace musi byt maskovana na svou max. bitovou delku */
        printf("%02d\t%02x\t", i+1, polycounter & ((1<<POLYCOUNTER_LENGTH)-1));
        /* vypis vsech bitu polycitace */
        printPoly(polycounter);
 
        /* ziskani hodnoty prvniho bitu, ktery jde do zpetnovazebni smycky */
        bitA = (polycounter >> (BIT_A_INDEX-1) ) & 1;
 
        /* ziskani hodnoty druheho bitu, ktery jde do zpetnovazebni smycky */
        bitB = (polycounter >> (BIT_B_INDEX-1) ) & 1;
 
        /* simulace funkce hradla typu XOR */
        inputBit = bitA ^ bitB;
 
        /* posun o jeden bit doleva a nastaveni */
        /* nove hodnoty prvniho bitu (LSB) */
        polycounter = (polycounter << 1) | inputBit;
    }
    return 0;
}

Výstup z programu pro pětibitový polyčítač (všech 31 nenulových stavů čítače):

01      01      10000
02      02      01000
03      04      00100
04      09      10010
05      12      01001
06      05      10100
07      0b      11010
08      16      01101
09      0c      00110
10      19      10011
11      13      11001
12      07      11100
13      0f      11110
14      1f      11111
15      1e      01111
16      1c      00111
17      18      00011
18      11      10001
19      03      11000
20      06      01100
21      0d      10110
22      1b      11011
23      17      11101
24      0e      01110
25      1d      10111
26      1a      01011
27      15      10101
28      0a      01010
29      14      00101
30      08      00010
31      10      00001
32      01      10000

Druhý program vypisuje hodnoty posledního bitu polyčítače, který se v čipu POKEY používá pro generování pseudonáhodných zvuků. Aby bylo patrné, že se bitová sekvence na výstupu několikrát opakuje, je vypsáno několik period, každá na zvláštním řádku:

/* simulace funkce polycitace (polycounteru) */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
#define POLYCOUNTER_LENGTH 5
#define BIT_A_INDEX 3
#define BIT_B_INDEX 5
 
int main(void)
{
    /* pocatecni hodnota polycitace */
    int polycounter = 1;
    int i,j;
    /* projdeme pres nekolik period, aby bylo patrne, ze se hodnoty opakuji */
    for ( j=0; j < 10; j++ )
    {
        /* vypis cele jedne periody polycitace */
        for ( i=0; i < (1<<POLYCOUNTER_LENGTH)-1; i++ )
        {
            int bitA, bitB, inputBit, outputBit;
 
            /* ziskani hodnoty prvniho bitu, ktery jde do zpetnovazebni smycky */
            bitA = (polycounter >> (BIT_A_INDEX-1) ) & 1;
 
            /* ziskani hodnoty druheho bitu, ktery jde do zpetnovazebni smycky */
            bitB = (polycounter >> (BIT_B_INDEX-1) ) & 1;
 
            /* nejvyssi bit polycitace tvori i jeho vystup */
            outputBit = (polycounter >> (POLYCOUNTER_LENGTH-1) ) & 1;
 
            /* vypis vystupni hodnoty */
            putchar('0' + outputBit);
 
            /* simulace funkce hradla typu XOR */
            inputBit = bitA ^ bitB;
 
            /* posun o jeden bit doleva a nastaveni */
            /* nove hodnoty prvniho bitu (LSB) */
            polycounter = (polycounter << 1) | inputBit;
        }
        putchar('\n');
    }
    return 0;
}

Výstup získaný po spuštění druhého programu:

0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101
0000100101100111110001101110101

Řídicí registry určené pro ovládání zvuků a hudby

Čip POKEY se ovládá přes 29 osmibitových řídicích a stavových registrů, ovšem pouze devět těchto registrů je určeno pro ovládání zvukových kanálů. Jedná se o registry pojmenované AUDF1AUDF4, AUDC1AUDC4 a konečně o registr AUDCTL (mimochodem: zvukové kanály se číslují od jedničky). Stručný popis těchto registrů je uveden v tabulce; jejich konkrétní význam (obsazení bitů atd.) si postupně vysvětlíme v navazujících kapitolách:

Registr/registry Stručný popis
AUDF1–4 děliče frekvence (uložen dělitel-1)
AUDC1–4 nastavení hlasitosti (4 bity), povolení přímého řízení hlasitosti, volba generátoru šumu
AUDCTL globální nastavení generátoru zvuků (spojení kanálů, filtry, vstupní frekvence)

Definice adres těchto registrů pro assembler:

POKEY     = $D200             ;POKEY area
 
AUDF1   = POKEY + $00         ;channel 1 audio frequency
AUDC1   = POKEY + $01         ;channel 1 audio control
 
AUDF2   = POKEY + $02         ;channel 2 audio frequency
AUDC2   = POKEY + $03         ;channel 2 audio control
 
AUDF3   = POKEY + $04         ;channel 3 audio frequency
AUDC3   = POKEY + $05         ;channel 3 audio control
 
AUDF4   = POKEY + $06         ;channel 4 audio frequency
AUDC4   = POKEY + $07         ;channel 4 audio control
 
AUDCTL  = POKEY + $08         ;audio control

Nastavení zapojení zvukových kanálů registrem AUDCTL

Způsob vzájemné konfigurace zvukových kanálů i volba vstupní frekvence je nastavována bity v řídicím registru AUDCTL. Tímto registrem lze volit především:

  1. Frekvenci signálu přiváděného na vstup kanálů (frekvence CPU, 15kHz či 64kHz)
  2. Spojení dvou kanálů s osmibitovým děličem frekvence na jeden kanál s děličem 16bitovým (počet kanálu se tak snižuje)
  3. Konfigurace horní propusti (podrobnosti si ukážeme příště)
  4. Nejvyšším bitem lze 17bitový poly čítač (ten s „nekonečnou“ periodou) na čítač devítibitový

Konkrétně vypadá obsah registru AUDCTL následovně:

Bit Stručný popis
7 záměna 17bitového poly čítače za 9bitový čítač
6 vstupní hodinový signál pro kanál 1 bude mít frekvenci CPU (1,77 nebo 1,79 MHz)
5 vstupní hodinový signál pro kanál 3 bude mít frekvenci CPU (1,77 nebo 1,79 MHz)
4 vstupem kanálu číslo 2 bude kanál číslo 1 (spojení kanálů do 16bitového děliče)
3 vstupem kanálu číslo 4 bude kanál číslo 3 (spojení kanálů do 16bitového děliče)
2 konfigurace primitivní horní propusti pro kanál 1 tvořené kanálem 3
1 konfigurace primitivní horní propusti pro kanál 2 tvořené kanálem 4
0 vstupní hodinový signál bude mít frekvenci cca 15kHz a ne 64kHz

Za zmínku stojí vstupní frekvence, které se v literatuře běžně zapisují jako 15kHz a 64kHz. To jsou podezřele „pěkná“ čísla na to, aby byla realizovatelná na počítačích s jediným oscilátorem. Realita je pochopitelně odlišná. Vstupem je vždy frekvence CPU, což je 1,7734470 MHz pro verzi PAL a 1,7897725 MHz pro verzi NTSC. Většina dokumentace obsahuje hodnoty pro NTSC, takže půjdeme proti davu a uvedeme si, jak vypadá časování v normě PAL.

Obě frekvence označované jako „15kHz“ a „64kHz“ vzniknou dělením frekvence CPU takto:

f_15kHz = 1773,447 / 114 = 15,556 kHz
f_64kHz = 1773,447 / 28 = 63,337 kHz
Poznámka: minimálně první magická konstanta 114 je povědomá, protože 114 cyklů odpovídá 228 color cyklům a doba provedení těchto cyklů odpovídá době potřebné pro vykreslení jednoho obrazového řádku. Jinými slovy je 15,556 kHz řádkovou frekvencí. Původ druhé hodnoty je mi neznámý – pravděpodobně je to vhodná hodnota pro vydělení dvěma a následně konstantou 1–256 tak, aby byl výsledek ve slyšitelné oblasti.

Volba frekvence v režimu čtyř zvukových kanálů

Registry AUDF1AUDF4 obsahují hodnotu dělitele frekvence. V případě, že jsou zvukové kanály nakonfigurovány do režimu osmibitového dělitele, je význam hodnot v těchto registrech následující:

Bity Hodnota N
00000000 1
00000001 2
00000010 3
11111111 256

Pokud je nakonfigurováno spojení dvou kanálů (2+1 a/nebo 4+3) bude dělitel N vypočten spojením obsahu dvou registrů AUDF2 @ AUDF1 a/nebo AUDF4 @ AUDF3 (znak @ znamená spojení dvojice osmibitových hodnot do jedné hodnoty šestnáctibitové).

Poznámka: volba vstupní frekvence je realizována přes výše uvedený registr AUDCTL. Výchozí hodnota uložená v tomto registru je 0×00, což znamená, že vstupem je frekvence zhruba odpovídající 64 kHz (ve skutečnosti spíše 63 kHz).

Nastavení hlasitosti a zkreslení

Poslední čtveřice řídicích registrů AUDC1AUDC4 obsahuje tři sekce se šířkou tří bitů, jednoho bitu a čtyř bitů:

Bity Stručný popis
7,6,5 volba zapojení kanálu (viz obrázek)
4 přímé řízení hlasitosti (bity 7,6,5 budou ignorovány)
3..0 hlasitost v rozsahu 0 až 15

Volba hlasitosti je zřejmá – čtyři bity mohou reprezentovat hodnotu 0 až 15 odpovídající hlasitosti (v přibližně logaritmickém měřítku). Nastavením bitu číslo 4 se zajistí, že se budou ignorovat děliče frekvence i generátory šumu (poly čítače). Výstup z příslušného kanálu bude přímo určen bity 3..0, což znamená, že lze realizovat sampling v reálném čase (což je ovšem časově náročné). A konečně nejvyšší tři bity slouží k ovládání přepínačů naznačených na dalším schématu:

Volba způsobu generování zvuků v jednom zvukovém kanálu kombinací bitů v registru AUDCx.

 Obrázek 3: Volba způsobu zapojení zvukového kanálu 1-4 přes registr AUDCx.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

Konkrétně to znamená, že lze realizovat tyto způsoby zapojení:

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Výsledek
0 0 0 17 bit poly → 5 bit poly
0 0 1 5 bit poly
0 1 0 4 bit poly → 5 bit poly
0 1 1 5 bit poly
1 0 0 17 bit poly
1 0 1 čistý tón
1 1 0 4 bit poly
1 1 1 čistý tón

Nastavení registrů čipu POKEY pro vygenerování čistého tónu

V předchozích kapitolách jsme si sice popsali všech devět registrů, které se používají pro nastavení zvukových kanálů, ovšem důležitě je vědět, jak bude vypadat nastavení v praxi. Možností konfigurace je totiž celá řada. V dnešním článku si ukážeme jen dva příklady (a to prakticky ty nejjednodušší). Pokročilejším nastavením čipu POKEY se budeme věnovat příště. První demonstrační příklad po svém spuštění nastaví první zvukový kanál takovým způsobem, že bude přehrávat tón odpovídající komornímu A, což by mělo přesně odpovídat frekvenci 440 Hz.

Konfigurace kanálů bude vypadat následovně:

  1. Vstupní frekvenci pro všechny kanály zvolíme 64kHz (což je ve skutečnosti 63,337 kHz)
  2. Kanály nebudou spojeny, horní propusti nebudou nastaveny
  3. Dělič frekvence prvního kanálu nastavíme na takovou hodnotu, aby po vydělení 63,337 kHz vznikl obdélníkový signál s frekvencí 440 Hz
  4. Hlasitost prvního kanálu nastavíme na hodnotu 10 (z rozsahu 0..15)
  5. Zakážeme použití poly čítačů, takže výsledkem bude čistý (obdélníkový) signál

Co lze z předchozích bodů odvodit:

  1. Registr AUDCTL bude nastaven na samé nuly
  2. Registr AUDF1 nastavíme na hodnotu 71 (výpočet bude uveden v další kapitole)
  3. Registr AUDC1 nastavíme na hodnotu %10100000 (čistý tón) + 10 (hlasitost)
  4. Obsah registrů AUDF2, AUDF3, AUDF4 a AUDC1, AUDC2, AUDC3 ponecháme na výchozí nulové hodnotě

Způsob výpočtu dělitele frekvence pro vygenerování tónu komorního A

Ještě nám zbývá výpočet hodnoty, která se musí uložit do řídicího registru AUDF1. Tato hodnota bude zvolena takovým způsobem, aby se přehrála frekvence 440 Hz nebo nejbližší možná frekvence. Vstupem pro výpočet je frekvence CPU pro Atari určené pro televizní normu PAL, tj. 1.7734470 MHz (převedeme na Hz):

fclk = 1,7734470 Mhz = 1773447 Hz

Nulový bit registru AUDCTL jsme nastavili na nulu, takže frekvence na vstupu zvukových kanálů bude rovna:

fin = fclk / 28 = 1773447 / 28 = 63337 Hz

Dále jsme nastavili pátý a sedmý bit registru AUDC1 na jedničku a šestý bit na nulu. To znamená, že se bude přehrávat čistý obdélníkový tón a navíc se vstupní frekvence dále dělí dvěma:

fin2 = fin / 2 = 63337 / 2 = 31688 Hz

Tato frekvence se přímo dělí obsahem registru AUDF1 (+1), takže pro 440 Hz vypočteme potřebný dělitel:

N = 31688 Hz / 440 Hz – 1 = 72 – 1 = 71

Skutečná frekvence, která bude slyšel z reproduktoru, bude rovna:

fout = fin2 / (71+1) = 31688 / 72 = 439 Hz

S přimhouřením obou uší tedy skutečně dostaneme poněkud rozladěné komorní A (440 Hz).

Minimální kód potřebný pro vygenerování tónu komorního A

Na rozdíl od práce s grafikou je tvorba zvuků na osmibitových Atari velmi jednoduchá; nevyžaduje žádnou alokaci paměti (display list) a vlastně ani přesné časování. Pro přehrání komorního A postačují tři zápisy do třech řídicích registrů čipu POKEY:

        lda #PURE_TONE_MASK+10  ; hlasitost (0-15)
        sta AUDC1               ; zápis do registru řízení hlasitosti pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
        lda #71                 ; dělič základní frekvence
        sta AUDF1               ; zápis do registru děliče frekvence pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
        lda #00                 ; základní tón odvozený od 64kHz
        sta AUDCTL              ; zápis do řídicího registru čipu POKEY

Vypnutí zvuku lze realizovat nastavením nulové hlasitosti prvního kanálu:

        lda #0                  ; vypnutí zvuku (nulová hlasitost)
        sta AUDC1               ; zápis do registru řízení hlasitosti pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY

Úplný zdrojový kód prvního demonstračního příkladu

Úplný zdrojový kód dnešního prvního demonstračního příkladu vypadá následovně:

; ---------------------------------------------------------------------
; Generování zvuků čipem POKEY.
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
PURE_TONE_MASK = %10100000
 
 
.proc main
        jsr get_key             ; čekání na stisk klávesy
 
        lda #PURE_TONE_MASK+10  ; hlasitost (0-15)
        sta AUDC1               ; zápis do registru řízení hlasitosti pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
        lda #71                 ; dělič základní frekvence
        sta AUDF1               ; zápis do registru děliče frekvence pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
        lda #00                 ; základní tón odvozený od 64kHz
        sta AUDCTL              ; zápis do řídicího registru čipu POKEY
 
        jsr get_key             ; čekání na stisk klávesy
 
        lda #0                  ; vypnutí zvuku (nulová hlasitost)
        sta AUDC1               ; zápis do registru řízení hlasitosti pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; čekání na stisk klávesy
; ---------------------------------------------------------------------
.proc get_key
        KBHANDLER = $e424       ; rutina pro cteni klavesy
        lda KBHANDLER+1         ; cteni horni casti adresy ulozene v ROM
        pha                     ; ulozeni na zasobnik
        lda KBHANDLER           ; cteni dolni casti adresy ulozene v ROM
        pha                     ; ulozeni na zasobnik
        rts                     ; vyber adresy ze zasobniku + skok
                                ; zde neni nutne mit RTS
.endproc
 
 
end:
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Čistý tón ovlivněný šumem

V předchozím demonstračním příkladu generoval POKEY čistý obdélníkový signál, ovšem modifikací obsahu registru AUDC1 je možné změnit způsob zapojení prvního zvukového kanálu takovým způsobem, aby se tento obdélníkový signál smíchal s výstupem vybraného poly čítače či dvojice poly čítačů. Z nabízených způsobů zapojení zvolíme tento:

Volba způsobu generování zvuků v jednom zvukovém kanálu kombinací bitů v registru AUDCx - nyní se bude kombinovat výstup z pětibitového poly čítače s obdélníkovým signálem.

 Obrázek 4: Konfigurace umožňující kombinaci signálu z pětibitového poly čítače a vstupního pravidelného obdélníkového signálu.

Autor: tisnik, podle licence: Rights Managed

To se provede jednoduše:

PURE_TONE_MASK = %10100000
POLY_5_BIT_MASK = %01100000
 
 
        lda #POLY_5_BIT_MASK+10 ; hlasitost (0-15) + noise
        sta AUDC1               ; zápis do registru řízení hlasitosti pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY

Úplný zdrojový kód druhého demonstračního příkladu

Následuje výpis úplného zdrojového kódu dnešního druhého demonstračního příkladu:

; ---------------------------------------------------------------------
; Generování zvuků čipem POKEY.
; ---------------------------------------------------------------------
 
.include "atari.inc"
 
.CODE
 
PURE_TONE_MASK = %10100000
POLY_5_BIT_MASK = %01100000
 
 
.proc main
        jsr get_key             ; čekání na stisk klávesy
 
        lda #PURE_TONE_MASK+10  ; hlasitost (0-15)
        sta AUDC1               ; zápis do registru řízení hlasitosti pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
        lda #71                 ; dělič základní frekvence
        sta AUDF1               ; zápis do registru děliče frekvence pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
        lda #00                 ; základní tón odvozený od 64kHz
        sta AUDCTL              ; zápis do řídicího registru čipu POKEY
 
        jsr get_key             ; čekání na stisk klávesy
 
        lda #POLY_5_BIT_MASK+10 ; hlasitost (0-15) + noise
        sta AUDC1               ; zápis do registru řízení hlasitosti pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
        jsr get_key             ; čekání na stisk klávesy
 
        lda #0                  ; vypnutí zvuku (nulová hlasitost)
        sta AUDC1               ; zápis do registru řízení hlasitosti pro zvukový kanál číslo 1 čipu POKEY
 
loop:   jmp loop
.endproc
 
 
; ---------------------------------------------------------------------
; čekání na stisk klávesy
; ---------------------------------------------------------------------
.proc get_key
        KBHANDLER = $e424       ; rutina pro cteni klavesy
        lda KBHANDLER+1         ; cteni horni casti adresy ulozene v ROM
        pha                     ; ulozeni na zasobnik
        lda KBHANDLER           ; cteni dolni casti adresy ulozene v ROM
        pha                     ; ulozeni na zasobnik
        rts                     ; vyber adresy ze zasobniku + skok
                                ; zde neni nutne mit RTS
.endproc
 
 
end:
 
.segment "EXEHDR"
.word   $ffff                   ; uvodni sekvence bajtu v souboru XEX
.word   main                    ; zacatek kodoveho segmentu
.word   end - 1                 ; konec kodoveho segmentu
 
 
.segment "AUTOSTRT"             ; segment s pocatecni adresou
.word   RUNAD                   ; naplni se pouze adresy RUNAD a RUNAD+1
.word   RUNAD+1
.word   main                    ; adresa vstupniho bodu do programu
 
; finito

Příloha: Makefile pro překlad všech demonstračních příkladů

Všechny minule i dnes popsané demonstrační příklady, pro jejichž překlad je zapotřebí použít assembler ca65 a linker ld65, je možné přeložit s využitím souboru Makefile, jehož obsah je vypsán pod tímto odstavcem:

Školení Kubernetes

execs := dummy.xex print_a.xex \
         background_color_1.xex  background_color_2.xex \
         color_computation_1.xex color_computation_2.xex \
         subroutine_1.xex        subroutine_2.xex \
         hex_number_1.xex        hex_number_2.xex \
         hex_number_3.xex        hex_number_4.xex \
         hex_number_5.xex        hex_number_6.xex \
         hex_number_7.xex        hex_number_8.xex \
         hex_number_9.xex \
         fill_block_1.xex        fill_block_2.xex \
         fill_block_3.xex        fill_block_4.xex \
         fill_block_5.xex \
         pmg_01.xex              pmg_02.xex \
         pmg_03.xex              pmg_04.xex \
         pmg_05.xex              pmg_06.xex \
         pmg_07.xex              pmg_08.xex \
         pmg_09.xex              pmg_10.xex \
         pmg_11.xex              pmg_12.xex \
         pmg_13.xex              pmg_14.xex \
         pmg_15.xex              pong.xex \
         pmg_stick_1.xex         pmg_stick_2.xex \
         pmg_stick_3.xex         pmg_stick_4.xex \
         pmg_stick_5.xex         pmg_stick_6.xex \
         pmg_collisions_1.xex    pmg_collisions_2.xex \
         pmg_collisions_3.xex    pmg_collisions_4.xex \
         antic_1.xex             antic_2.xex \
         antic_3.xex             antic_4.xex \
         antic_5.xex             antic_6.xex \
         antic_7.xex             antic_8.xex \
         antic_9.xex             antic_A.xex \
         antic_B.xex \
         antic_bitmap_1.xex      antic_bitmap_2.xex \
         antic_bitmap_3.xex      antic_bitmap_4.xex \
         antic_bitmap_5.xex      antic_bitmap_6.xex \
         antic_bitmap_7.xex      antic_bitmap_8.xex \
         antic_dli_1.asm         antic_dli_2.asm \
         antic_dli_3.asm         antic_dli_4.asm \
         antic_dli_5.asm         antic_dli_pmg.asm \
         sound_1.xex             sound_2.xex
 
all: $(execs)
 
clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.xex
 
.PHONY: all clean
 
%.o: %.asm
        ca65 $< -t atari -o $@ -l $(basename $<)_list.asm --list-bytes 100
 
%.xex: %.o
        ld65 -C linker.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic_bitmap_6.xex:     antic_bitmap_6.o
        ld65 -C linker_image.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic_bitmap_7.xex:     antic_bitmap_7.o
        ld65 -C linker_image_2.cfg $< -o $@ -m $(basename $<).map
 
antic:  \
         antic_1.xex \
         antic_2.xex \
         antic_3.xex \
         antic_4.xex \
         antic_5.xex \
         antic_6.xex \
         antic_7.xex \
         antic_8.xex \
         antic_9.xex \
         antic_A.xex \
         antic_B.xex
 
antic_bitmap:   \
        antic_bitmap_1.xex \
        antic_bitmap_2.xex \
        antic_bitmap_3.xex \
        antic_bitmap_4.xex \
        antic_bitmap_5.xex \
        antic_bitmap_6.xex \
        antic_bitmap_7.xex \
        antic_bitmap_8.xex
 
antic_dli:      \
        antic_dli_1.xex \
        antic_dli_2.xex \
        antic_dli_3.xex \
        antic_dli_4.xex \
        antic_dli_5.xex \
        antic_dli_pmg.xex
 
antic_vbi:      \
        antic_vbi_1.xex \
        antic_vbi_2.xex \
        antic_vbi_3.xex \
        antic_vbi_dli_1.xex \
        antic_vbi_dli_2.xex \
        antic_vbi_dli_3.xex \
        antic_vbi_dli_4.xex
 
antic_scrolling:        \
        antic_scrolling_1.xex \
        antic_scrolling_2.xex \
        antic_scrolling_3.xex \
        antic_scrolling_4.xex
 
gtia:   \
        gtia_mode_1.xex \
        gtia_mode_2.xex \
        gtia_mode_3.xex \
        gtia_mode_4.xex \
        gtia_mode_5.xex \
        gtia_mode_6.xex \
        gtia_mode_7.xex \
        gtia_mode_8.xex \
        gtia_mode_9.xex \
        gtia_mode_A.xex \
        gtia_mode_B.xex
 
sound:  \
        sound_1.xex \
        sound_2.xex

Výsledkem překladu jsou soubory s koncovkou .xex, které je možné přímo spustit v emulátoru osmibitových počítačů Atari.

Repositář s demonstračními příklady

Všechny demonstrační příklady, s nimiž jsme se v předchozích článcích i v článku dnešním seznámili a které jsou určeny pro překlad s využitím assembleru ca65, jsou dostupné, jak je zvykem, na GitHubu. V tabulce níže jsou uvedeny odkazy na jednotlivé zdrojové kódy příkladů psané v assembleru i „listingy“ vygenerované samotným assemblerem, ze kterých je patrné, jakým způsobem se jednotlivé příklady přeložily do výsledného XEX souboru:

# Příklad Stručný popis příkladu Adresa
1 Makefile definice cílů pro překlad všech demonstračních příkladů z této tabulky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/Makefile
2 linker.cfg konfigurační soubor pro linker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/linker.cfg
       
3 dummy.asm pouze nekonečná smyčka https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.asm
4 dummy_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy_list.asm
5 dummy_list.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/dummy.map
       
6 background_color1.asm změna barvy pozadí – základní varianta příkladu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1.asm
7 background_color1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1_list.asm
8 background_color1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color1.map
       
9 background_color2.asm změna barvy pozadí – využití předdefinovaných konstant https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2.asm
10 background_color2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2_list.asm
11 background_color2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/background_color2.map
       
12 print_a.asm tisk znaku přímo do obrazové paměti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.asm
13 print_a_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a_list.asm
14 print_a.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/print_a.map
       
15 color_computation1.asm výpočet barvy, varianta bez bitových posunů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1.asm
16 color_computation1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1_list.asm
17 color_computation1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation1.map
       
18 color_computation2.asm výpočet barvy, varianta s bitovými posuny https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2.asm
19 color_computation2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2_list.asm
20 color_computation2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/color_computation2.map
       
21 subroutine1.asm skok do podprogramu bez předávání parametrů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1.asm
22 subroutine1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1_list.asm
23 subroutine1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine1.map
       
24 subroutine2.asm skok do podprogramu s předáním parametru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2.asm
25 subroutine2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2_list.asm
26 subroutine2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/subroutine2.map
       
27 hex_number1.asm tisk jedné hexadecimální číslice (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1.asm
28 hex_number1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1_list.asm
29 hex_number1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number1.map
       
30 hex_number2.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2.asm
31 hex_number2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2_list.asm
32 hex_number2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number2.map
       
33 hex_number3.asm tisk jedné hexadecimální číslice (korektní varianta po refaktoringu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3.asm
34 hex_number3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3_list.asm
35 hex_number3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number3.map
       
36 hex_number4.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4.asm
37 hex_number4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4_list.asm
38 hex_number4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number4.map
       
39 hex_number5.asm tisk jedné hexadecimální číslice, varianta postavená na makrech, lokální automaticky generovaná návěští https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5.asm
40 hex_number5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5_list.asm
41 hex_number5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number5.map
       
42 hex_number6.asm příprava pro tisk dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6.asm
43 hex_number6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6_list.asm
44 hex_number6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number6.map
       
45 hex_number7.asm realizace tisku dvouciferné hexadecimální hodnoty https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7.asm
46 hex_number7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7_list.asm
47 hex_number7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number7.map
       
48 hex_number8.asm makro pro logický posun doprava o zadaný počet bitů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.asm
49 hex_number8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8_list.asm
50 hex_number8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.map
       
51 hex_number9.asm čekání na stisk klávesy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.asm
52 hex_number9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8_list.asm
53 hex_number9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/hex_number8.map
       
54 fill_block1.asm vyplnění bloku, varianta se dvěma index registry https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1.asm
55 fill_block1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1_list.asm
56 fill_block1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block1.map
       
57 fill_block2.asm vyplnění bloku, nekorektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2.asm
58 fill_block2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2_list.asm
59 fill_block2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block2.map
       
60 fill_block3.asm vyplnění bloku, korektní varianta využívající jeden index registr https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3.asm
61 fill_block3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3_list.asm
62 fill_block3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block3.map
       
63 fill_block4.asm vyplnění bloku delšího než 256 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4.asm
64 fill_block4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4_list.asm
65 fill_block4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block4.map
       
66 fill_block5.asm vyplnění bloku, čítání směrem nahoru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5.asm
67 fill_block5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5_list.asm
68 fill_block5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/fill_block5.map
       
69 pmg01.asm inicializace PMG, povolení PMG, nastavení pozice a tvaru prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01.asm
70 pmg01_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01_list.asm
71 pmg01.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg01.map
       
72 pmg02.asm nastavení pozice, tvaru a barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02.asm
73 pmg02_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02_list.asm
74 pmg02.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg02.map
       
75 pmg03.asm vliv zákazu DMA na zobrazení PMG https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03.asm
76 pmg03_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03_list.asm
77 pmg03.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg03.map
       
78 pmg04.asm postupná změna horizontální velikosti hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04.asm
79 pmg04_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04_list.asm
80 pmg04.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg04.map
       
81 pmg05.asm odlišná bitová maska tvaru hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05.asm
82 pmg05_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05_list.asm
83 pmg05.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg05.map
       
84 pmg06.asm inicializace a zobrazení dvou hráčů, kteří se překrývají https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06.asm
84 pmg06_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06_list.asm
86 pmg06.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg06.map
       
87 pmg07.asm naivní způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07.asm
88 pmg07_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07_list.asm
89 pmg07.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg07.map
       
90 pmg08.asm elegantnější způsob nastavení bitmapy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08.asm
91 pmg08_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08_list.asm
92 pmg08.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg08.map
       
93 pmg09.asm zobrazení všech čtyř hráčů, změna priority zobrazení https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09.asm
94 pmg09_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09_list.asm
95 pmg09.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg09.map
       
96 pmg10.asm nastavení bitmap všech čtyř hráčů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10.asm
97 pmg10_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10_list.asm
98 pmg10.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg10.map
       
99 pmg_stick1.asm ovládání prvního hráče joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1.asm
100 pmg_stick1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1_list.asm
101 pmg_stick1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick1.map
       
102 pmg_stick2.asm zobrazení všech čtyř střel https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2.asm
103 pmg_stick2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2_list.asm
104 pmg_stick2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick2.map
       
105 pmg_stick3.asm střely zdánlivě tvoří pátého hráče (ovšem stále jsou samostatné) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3.asm
106 pmg_stick3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3_list.asm
107 pmg_stick3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick3.map
       
108 pmg_stick4.asm korektní zobrazení pátého hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4.asm
109 pmg_stick4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4_list.asm
110 pmg_stick4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick4.map
       
111 pmg_stick5.asm detekce stisku tlačítka joysticku, změna barvy prvního hráče https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5.asm
112 pmg_stick5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5_list.asm
113 pmg_stick5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick5.map
       
114 pmg11.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, realizace zpožďovací smyčky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11.asm
115 pmg11_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11_list.asm
116 pmg11.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg11.map
       
117 pmg12.asm automatický horizontální pohyb prvního hráče, čekání na další snímek https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12.asm
118 pmg12_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12_list.asm
119 pmg12.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg12.map
       
120 pmg13.asm vertikální posun spritu směrem dolů (nekorektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13.asm
121 pmg13_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13_list.asm
122 pmg13.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg13.map
       
123 pmg14.asm vertikální posun spritu směrem dolů (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14.asm
124 pmg14_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14_list.asm
125 pmg14.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg14.map
       
126 pmg15.asm vertikální posun spritu směrem nahoru (korektní varianta) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15.asm
127 pmg15_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15_list.asm
128 pmg15.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg15.map
       
129 pmg_stick6.asm ovládání PMG joystickem v horizontálním i vertikálním směru https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6.asm
130 pmg_stick6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6_list.asm
131 pmg_stick6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_stick6.map
       
132 pmg_collision1.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1.asm
133 pmg_collision1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1_list.asm
134 pmg_collision1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision1.map
       
135 pmg_collision2.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2.asm
136 pmg_collision2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2_list.asm
137 pmg_collision2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision2.map
       
138 pmg_collision3.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s dalšími hráči, detekce kolize první střely s hráči https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3.asm
139 pmg_collision3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3_list.asm
140 pmg_collision3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision3.map
       
141 pmg_collision4.asm ovládání PMG joystickem, detekce kolize prvního hráče s hracím polem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4.asm
142 pmg_collision4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4_list.asm
143 pmg_collision4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pmg_collision4.map
       
144 pong.asm scéna ze hry Pong vykreslená jen s využitím spritů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.asm
145 pong_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong_list.asm
146 pong.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/pong.map
       
147 antic1.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1.asm
148 antic1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1_list.asm
149 antic1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic1.map
       
150 antic2.asm nastavení textového režimu se čtyřmi barvami a 20×12 znaky, zlepšení čitelnosti https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2.asm
151 antic2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2_list.asm
152 antic2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic2.map
       
153 antic3.asm nastavení režimu, ve kterém se kombinují různé textové a grafické řádky https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3.asm
154 antic3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3_list.asm
155 antic3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic3.map
       
156 antic4.asm nastavení standardního textového režimu GR.0, výpis 256 znaků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4.asm
157 antic4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4_list.asm
158 antic4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic4.map
       
159 antic5.asm volba mezinárodní znakové sady pro textový režim GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5.asm
160 antic5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5_list.asm
161 antic5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic5.map
       
162 antic6.asm volba náhodné stránky pro fonty v textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6.asm
163 antic6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6_list.asm
164 antic6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic6.map
       
165 antic7.asm tisk 64 znaků ve čtyřech barvách v režimu GR.1 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7.asm
166 antic7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7_list.asm
167 antic7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic7.map
       
168 antic8.asm určení, které znaky se budou tisknout v režimu GR.1 nebo GR.2 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8.asm
169 antic8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8_list.asm
170 antic8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic8.map
       
171 antic9.asm nastavení textového režimu GR.12 a výpis znaků na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9.asm
172 antic9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9_list.asm
173 antic9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic9.map
       
174 antic_A.asm vlastní znaková sada (naivní přístup) pro textový režim GR.12 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.asm
175 antic_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A_list.asm
176 antic_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_A.map
       
177 antic_B.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.asm
178 antic_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B_list.asm
179 antic_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_B.map
       
180 antic_bitmap1.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1.asm
181 antic_bitmap1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1_list.asm
182 antic_bitmap1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap1.map
       
183 antic_bitmap2.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 80×48 pixelů, jednodušší zápis display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2.asm
184 antic_bitmap2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2_list.asm
185 antic_bitmap2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap2.map
       
186 antic_bitmap3.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3.asm
187 antic_bitmap3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3_list.asm
188 antic_bitmap3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap3.map
       
189 antic_bitmap4.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 160×192 pixelů, zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4.asm
190 antic_bitmap4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4_list.asm
191 antic_bitmap4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap4.map
       
192 antic_bitmap5.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, nekorektní display list, nekorektní zobrazení bitmapy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5.asm
193 antic_bitmap5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5_list.asm
194 antic_bitmap5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap5.map
       
195 antic_bitmap6.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, zarovnání bitmapy do bloku 4096 bajtů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6.asm
196 antic_bitmap6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6_list.asm
197 antic_bitmap6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap6.map
       
198 antic_bitmap7.asm nastavení dvoubarevného grafického režimu s rozlišením 320×192 pixelů, korektní display list, rozdělená bitmapa https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7.asm
199 antic_bitmap7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7_list.asm
200 antic_bitmap7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap7.map
       
201 antic_bitmap8.asm nastavení čtyřbarevného grafického režimu s rozlišením 160×96 pixelů, zobrazení čtyřbarevného obrázku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8.asm
202 antic_bitmap8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8_list.asm
203 antic_bitmap8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_bitmap8.map
       
204 chars.bas tisk všech znaků na obrazovku (varianta naprogramovaná v BASICu) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/chars.bas
       
205 image_80×48.asm data obrázku 80×48 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_80×48.asm
206 image_160×96.asm data obrázku 160×96 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96.asm
207 image_160×192.asm data obrázku 160×192 ve formě příkazů .byte https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×192.asm
208 image_320×192.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192.bin
209 image_320×192_1.bin čistě binární data obrázku 320×96× (první polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_1.bin
210 image_320×192_2.bin čistě binární data obrázku 320×96× (druhá polovina) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_320×192_2.bin
211 image_160×96×2.bin čistě binární data obrázku 320×192× https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/image_160×96×2.bin
       
212 antic_dli1.asm výpis všech 128 znaků v přímé i inverzní podobě v režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli1.asm
213 antic_dli1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli1_list.asm
214 antic_dli1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli1.map
       
215 antic_dli2.asm dočasná modifikace barvy pozadí provedená v DLI (dvanáctý textový řádek) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli2.asm
216 antic_dli2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli2_list.asm
217 antic_dli2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli2.map
       
218 antic_dli3.asm opakované čekání na synchronizační pulz v DLI, výběr odlišné barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli3.asm
219 antic_dli3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli3_list.asm
220 antic_dli3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli3.map
       
221 antic_dli4.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli4.asm
222 antic_dli4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli4_list.asm
223 antic_dli4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli4.map
       
224 antic_dli5.asm display list obsahující několik instrukcí DLI, opakovaná změna barvy pozadí https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli5.asm
225 antic_dli5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli5_list.asm
226 antic_dli5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli5.map
       
227 antic_dli_pmg.asm zobrazení osmi spritů namísto spritů čtyř s využitím DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.asm
228 antic_dli_pmg_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg_list.asm
229 antic_dli_pmg.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_dli_pmg.map
       
230 antic_vbi1.asm aktivní čekání na dokončení vykreslení snímku (bez VBI) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi1.asm
231 antic_vbi1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi1_list.asm
232 antic_vbi1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi1.map
       
233 antic_vbi2.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (první způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi2.asm
234 antic_vbi2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi2_list.asm
235 antic_vbi2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi2.map
       
235 antic_vbi3.asm pohyb PMG realizovaný ve VBI (druhý způsob nastavení vektoru) https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi3.asm
236 antic_vbi3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi3_list.asm
238 antic_vbi3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi3.map
       
239 antic_vbi_dli1.asm změna pozice PMG ve VBI, modifikace barvy herního pole v DLI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli1.asm
240 antic_vbi_dli1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli1_list.asm
241 antic_vbi_dli1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli1.map
       
242 antic_vbi_dli2.asm dtto, ale s odstraněním nadbytečné instrukce RTS ve VBI https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli2.asm
243 antic_vbi_dli2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli2_list.asm
244 antic_vbi_dli2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli2.map
       
245 antic_vbi_dli3.asm přepis předchozího příkladu s využitím subrutin https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli3.asm
246 antic_vbi_dli3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli3_list.asm
247 antic_vbi_dli3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli3.map
       
248 antic_vbi_dli4.asm přepis předchozího příkladu s využitím maker https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli4.asm
249 antic_vbi_dli4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli4_list.asm
250 antic_vbi_dli4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_vbi_dli4.map
       
251 antic_scrolling1.asm příprava pro scrolling: dvojice hodnot ovládaných joystickem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling1.asm
252 antic_scrolling1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling1_list.asm
253 antic_scrolling1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling1.map
       
254 antic_scrolling2.asm příprava na scrolling, tisk horizontálního a vertikálního posunu na obrazovku https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling2.asm
255 antic_scrolling2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling2_list.asm
256 antic_scrolling2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling2.map
       
257 antic_scrolling3.asm realizace vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling3.asm
258 antic_scrolling3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling3_list.asm
259 antic_scrolling3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling3.map
       
260 antic_scrolling4.asm realizace horizontálního i vertikálního scrollingu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling4.asm
261 antic_scrolling4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling4_list.asm
262 antic_scrolling4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_scrolling4.map
       
263 antic_playfield1.asm úzké, standardní a rozšířené herní pole https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield1.asm
264 antic_playfield1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield1_list.asm
265 antic_playfield1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/antic_playfield1.map
       
266 gtia_mode1.asm základ pro další demonstrační příklady: monochromatický grafický režim 320×192 pixelů https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode1.asm
267 gtia_mode1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode1_list.asm
268 gtia_mode1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode1.map
       
269 gtia_mode2.asm nastavení GTIA režimu 9 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode2.asm
270 gtia_mode2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode2_list.asm
271 gtia_mode2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode2.map
       
272 gtia_mode3.asm nastavení GTIA režimu 9 s postupnou změnou základního odstínu barvy https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode3.asm
273 gtia_mode3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode3_list.asm
274 gtia_mode3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode3.map
       
275 gtia_mode4.asm nastavení GTIA režimu 11 s vykreslením vzorku barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode4.asm
276 gtia_mode4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode4_list.asm
277 gtia_mode4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode4.map
       
278 gtia_mode5.asm nastavení GTIA režimu 11 s postupnou změnou intenzity barev https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode5.asm
279 gtia_mode5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode5_list.asm
280 gtia_mode5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode5.map
       
281 gtia_mode6.asm zobrazení barevné škály v režimu GTIA 10 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode6.asm
282 gtia_mode6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode6_list.asm
283 gtia_mode6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode6.map
       
284 gtia_mode7.asm obrazovka s různými textovými režimy, přepnutí do „zobrazení“ GTIA https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode7.asm
285 gtia_mode7_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode7_list.asm
286 gtia_mode7.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode7.map
       
287 gtia_mode8.asm   https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode8.asm
288 gtia_mode8_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode8_list.asm
289 gtia_mode8.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode8.map
       
290 gtia_mode9.asm zobrazení palety se šestnácti stupni šedi https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode9.asm
291 gtia_mode9_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode9_list.asm
292 gtia_mode9.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode9.map
       
293 gtia_mode_A.asm rozšíření palety na 256 barev na jediné obrazovce https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.asm
294 gtia_mode_A_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A_list.asm
295 gtia_mode_A.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_A.map
       
296 gtia_mode_B.asm kombinace 256 barev na obrazovce se sprity https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.asm
297 gtia_mode_B_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B_list.asm
298 gtia_mode_B.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/gtia_mode_B.map
       
299 rainbow1.asm zobrazení duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow1.asm
300 rainbow1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow1_list.asm
301 rainbow1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow1.map
       
302 rainbow2.asm scrollující duha zobrazená ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow2.asm
303 rainbow2_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow2_list.asm
304 rainbow2.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow2.map
       
305 rainbow3.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow3.asm
306 rainbow3_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow3_list.asm
307 rainbow3.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow3.map
       
308 rainbow4.asm dvě nezávisle na sobě scrollující duhy ve standardním textovém režimu GR.0 https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow4.asm
309 rainbow4_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow4_list.asm
310 rainbow4.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow4.map
       
311 rainbow5.asm změna barvy v průběhu zobrazení televizních řádků https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow5.asm
312 rainbow5_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow5_list.asm
313 rainbow5.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow5.map
       
314 rainbow6.asm změna barvy (duha) na obrazovce bez display listu https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow6.asm
315 rainbow6_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow6_list.asm
316 rainbow6.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/rainbow6.map
       
317 sound1.asm čistý tón komorního A https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1.asm
318 sound1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1_list.asm
319 sound1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1.map
       
320 sound1.asm tón komorního A modulovaný šumem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1.asm
321 sound1_list.asm „listing“ vygenerovaný assemblerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1_list.asm
322 sound1.map mapa paměti; soubor vytvořený linkerem https://github.com/tisnik/8bit-fame/blob/master/Atari800-ca65/sound1.map

Odkazy na Internetu

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Seriál: Programování pro osmibitová Atari
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Autor článku

Pavel Tišnovský

Pavel Tišnovský

Vystudoval VUT FIT a v současné době pracuje na projektech vytvářených v jazycích Python a Go.

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