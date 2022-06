CLAP 1.0, nové API pro zvukové pluginy, podpora tabletu XP-PEN Deco L v jádru

KDE Plasma: konec neostrých XWayland aplikací

Čerstvě máme na světě vydání KDE Plasma 5.25 a tak se vývojáři soustředí na verzi příští 5.26. Ta přinese samozřejmě spoustu novinek, tou nejviditelnější však může se státi konec neostrým aplikacím běžícím přes XWayland, tedy X-kovým aplikacím běžícím v Plasmě na Waylandu, a to v případě běhu na HiDPI monitorech, kdy je používáno škálování aplikací pro vyšší hodnoty dpi. Uživatel dostane v Plasmě 5.26 možnost si nastavit, jak se vše má chovat.

Jednou z nich bude nechat to na kompozitoru, což ale vede k neostrým prvkům a písmenkům – například jako když vezmete fotografii a bilineárním škálováním ji zvětšíte na 200 %. Toto je současné výchozí chování a uživatelům zůstane k dispozici.

Navíc ale budou moci samotné aplikace rozhodovat, zdali nechtějí využít své vlastní X-kové HiDPI schopnosti a škálovat si postaru s tím, že KWin v roli Wayland kompozitoru to jen vykreslí – toto nastavení ale zase pro aplikace bez podobné výbavy povede k jejich malé velikosti, neb nebudou škálovány na větší hodnotu dpi / velikost GUI. Ale pro ty, kdož provozují své zbývající X-kové aplikace schopné vlastního X-kového škálování, bude vše v pořádku.





V tuto chvíli je nová možnost nastavení v (budoucí) Plasmě 5.26 vypnutá, ale vývojáři KDE po dalším testování patrně tuto možnost zapnou jako výchozí nastavení.

Není vyřešena ani jedna 15minutová chyba, jedna pak na seznam přibyla, takže počet stoupl z 64 na 65.

Volitelně půjde nastavit minimalizovaná okna k zobrazení v přepínači úloh až jako poslední, jak to má třeba MATE. Plasma také bude od verze 5.26 podporovat použití animovaných obrázků jak wallpaperů, ať už samostatně, nebo jako součást slideshow.

Dále pokud uživatel něco přetáhne do prázdného prostoru okna Dolphinu v detailním zobrazení, je to následně vyhodnoceno jako přetahování obsahu do této služby, nikoli do nějaké podsložky v řádku pod kurzorem (oprava se objeví v Dolphinu 22.08).

Je-li otevřen PDF dokument jako externí v sandboxované aplikaci, Okular se nově objeví mezi doporučenými aplikacemi, které otevření PDF podporují. Nadále již není možné pokoušet se odebrat distribucí instalovaná témat SDDM v systémovém nastavení (stejně to vždy selhalo). Plasma 5.26 také přinese úsměvnou změnu typu „jak je možné, že to tam doteď nebylo“: v X11 sezení v systémových nastaveních se při změně škálování, která vyžaduje restart, nabídne rovnou restart tlačítko.

Opravena je samozřejmě i řada chyb, vše i další dílčí novinky shrnuje již tradičně Nate Graham ve svém blogpostu.

Wine 7.11 opravuje spoustu chyb

V jedenáctém vydání Wine sedmičkové řady mnoho novinek opravdu není. Tvůrci zase pracovali na převodu Android ovladače do formátu Portable Executable (PE), dále na podpoře Zero-copy v GStreameru a na High Unicode. Opraveno je ale solidních 34 chyb, přičemž nejstarší si počkala na uzavření 9 let, nejmladší pak 5 dnů. Více v v přehledu na domovském webu projektu.

Linux 5.20 přinese podporu grafického tabletu XP-PEN Deco L

Grafické tablety XP-PEN jsou relativně oblíbenou levnou alternativou k „referenčním“ tabletům od Wacomu. Tam, kde například právě v ceně do 2 500 Kč dokáže Wacom nabídnout jen Intuos S (15,2 × 9,5 cm a 4 096 úrovní přítlaku), neb Intuos M (21,6 × 13,5 cm a 4 096 úrovní přítlaku) už stojí 3 800 Kč, lze koupit za 2 400 Kč právě XP-Pen Deco L s plochou 25,4 × 15,2 cm a 8 192 úrovněmi přítlaku, do 3 500 Kč dokonce ve verzi s Bluetooth. Jen ta podpora v Linuxu nebývá až tak příkladná jako u Wacomu.

Nedávno uvedený XP-PEN Deco L je na Linuxu podporován formou binárního blobu pro user-space včetně možnosti RPM a DEB balíčku. Využívá Qt5, počítá pouze s podporou GIMPu a darktable a jen s platformou x86_64. Komunita (konkrétně vývojář José Expósito) však reverzním inženýrstvím zjistila vše potřebné a vývoj otevřeného ovladače tak již je v plném běhu a předpokládá se, že stihne začlenění do Linuxu 5.20 v podobě standardního USB HID ovladače.

CLAP 1.0, nové API pro zvukové pluginy

Už více než čtvrt století má svět počítačového zvuku k dispozici rozhraní VST vyvinuté firmou Steinberg a použité v jejích aplikacích Cubase. Takový API existuje více, nicméně jde spíše o komerční či jinak omezené produkty. Nyní po 7 letech vývoje dostává svět zbrusu nové zvukové API, a to rovnou pod licencí MIT.

CLAP, neboli CLever Audio Plug-in API, je otevřeným a bezplatným rozhraním, které sami autoři hodnotí oproti VST jako dva kroky zpět a tři vpřed. Jednoduchostí se podobá VST2, ale nabízí některé vymoženosti á la VST3 jako třeba MIDI 2.0 či polyfonní modulaci. Podpora se již průběžně objevuje v rozličných audio programech, které jsou v linuxovém světě (i jinde) využívány a vypadá to, že CLAP má velmi dobře našlápnuto.