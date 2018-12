 »   »  Co nám ukázal sken 10 000 domén?

Domény se připojují na o něco menší množinu domén, přičemž průměrně na každou externí adresu vedou dvě IP adresy. O něco méně origins (4 731) se připojují na třetinovou množinu adres v TLD .com, ale protože proběhlo přes 22 tisíc relací, usuzujeme, že průměrně se na jednu .com doménu připojujeme deseti IP adresami. Dále origins odkazují na .org a .net, ale tam je množina externích adres mnohem menší (70 a 274 domén).

Pokud se si protáhneme tento graf dál, vidíme, že další nejčastěji používané TLD jsou: polská, evropská, cool input/output doména, slovenská a německá.

Na ta samá data se podívejme ještě jiným způsobem. Přepočítejme si vždy na 100% součet relací (modrá), origins (oranžová) a externích adres (žlutá). Vidíme opět, že TLD .org má maličko externích domén, na které se odkazuje mnoho českých origins. Oproti tomu několik málo origins odkazují na mnoho TLD .tv. Dva origins odkazují na jedinou doménu na TLD .stream, ale připojují se k ní na 11 různých IP adresách. TLD .to se objevuje jenom díky webovému komunikátoru tawk.to, který má 22 subdomén, na jejichž 16 IP adres se origins připojily v celkem 285 relacích, zřejmě kvůli dostupnosti služby.

Co jsme zjistili

Když místo TLD uděláme agregaci podle počtu nejvíce přistupovaných domén druhého řádu, dostaneme následující tabulku. Ukazuje, že 1 423 origins z množiny testovaných přistupuje na 13 subdomén na facebook.com , v těsném závěsu jsou přístupy 1 397 origins na jedinou doménu scanandcleanlocal.com . Shodou okolností ji znám, je to fb.scanandcleanlocal.com , je nasměrovaná na localhost a po minutě googlování jsem nepochopil, k čemu ji Facebook používá. Následují certifikáty na letsencrypt.org a aplety na jednopísmenném podkladu WordPressu w.org . V závěsu se pohybuje ještě googletagmanager.com a DNS služba cloudflare.com .

Pokud domény druhého řádu seřadíme podle počtu domén třetího řádu, vede český webnode.cz se 77 subdoménami, ke kterým přistupuje sedmdesátka origins. Dva origins přistoupí k úctyhodným 64 subdoménám xvideos.com . Na šestém místě je další doména Facebooku fbcdn.net , u které jsme objevili 18 subdomén a na kterou přistupuje 464 origins. Sloupec se nám dokonce nevešel do grafu, podobně jako u 13 subdomén facebook.com , kterou známe z předchozího grafu.

Zajímá-li nás, proč je tak málo používaných domén na TLD .org a .net a které to jsou? Vedou čtyři již zobrazené letencrypt.org , w.org , facebook.net a fbcdn.net . Za nimi jsme zaznamenali 170 zásahů na tři subdomény typekit.net , dále šest subdomén adform.net a několik hostů přistupuje k 15 subdoménám akamaihd.net .

Drtivá většina origins přistupuje pouze na jedinou TLD. O tisícovku méně je origins, které přistupují na dvě, o další tisícovku méně je těch, které přistupují na tři. Graf postupuje dál a šampionem se stává stránka, která natáhne adresy z 19 různých TLD. Skutečně, jedna mezinárodní spediční společnost při přístupu na stránku zobrazí zdroje z .com, .net, .be, .dk, .uk, .pl, .cz, .it, .au, .sk, .de, .ca, .fr, .in, .hk, .sg, .nl, .ie a .my. Na deseti různých IP kontaktuje adresu hello.staticstuff.net , potom různá CDNka ( static-cdn.responsetap.com , cdn.siteimprove.net ), pluginy ( m.addthis.com , u.heatmap.it ), certifikace ( s.trustpilot.com , static-ssl.responsetap.com ), sociální konektory, analytiky, in-page komunikátory, třináct různých homepage vyhledávače Google, co si vzpomenete.

Potom jsem si seřadil origins podle počtu libovolných externích stránek, na které se připojují. Vyšlo mi, že dva tisíce origins se připojují právě k jedné externí stránce, o něco méně origins ke dvěma a ke třem už jenom osm set origins. Šampionem v této disciplíně se stává jeden projekt Českého rozhlasu, kde jsme naměřili 87 různých externích stránek. Byly tam vedlejší stránky víceméně pochopitelné a všechno šlo svižně.

Několik dalších finalistů, které se připojují k osmdesátce stránek, vedou na tutéž stránku, zřejmě je vlastní nějaký spekulant. Některé e-shopy ale obsahují tolik různých pluginů (nahrávání uživatele, livechat…), že stránka začne hučet a člověka to pokouší zablokovat JavaScript. Mezi stránkami se vyskytla i smrt.cz . Byl jsem zvědav, proč smrt.cz načítá osmdesátku externích stránek a zadal ji do prohlížeče. Skončil jsem na stránce Blesku pro ženy. Pátral jsem a zjistil, že smrt.cz vede na brana.cz/číslo . Pokud jsem číslo změnil, skončil jsem na hlavní stránce Blesku, kde bylo přes celou stránku napsáno „SMRT – českého doktora v Číně”. Úsudek ať si každý vytvoří sám, já si nevytvořil žádný.

Srovnání prvních 250 origins, které iniciovaly nejvíce spojení, ukazuje poměr IPv4 / IPv6, v jakém jsou relace navazovány. Existuje jenom málo origin, které naváží menšinu spojení s IPv4, četnost IPv6 se drží přinejlepším na 15 %.

Zkuste to sami

Pokud byste si chtěli náš nástroj vyzkoušet, mám pro vás dobrou zprávu. Skener si můžete nainstalovat i v lokálních podmínkách, není třeba žádná kompilace, instalace však není pro začátečníky. V README souboru projektu se snažíme dobře popsat příkazy, se kterými si vygenerujete vlastní certifikát a ohlídáte si instalaci pod nově vytvořeným omezeným uživatelem. Dále zde jsou rady, jak debuggovat, pokud něco nefunguje tak, jak má. Po nainstalování serveru se zpřístupní i testovací podezřelá stránka, která obsahuje rámce, podezřelé obrázky i skripty s voláním nebezpečných funkcí.

Při troše štěstí analyzér zaznamená veškerou komunikaci a podá přehledný výpis externích adres, na které se snaží testovací stránka připojit. Můžete pak skenovat, co je vám libo, a bez obav o svůj normální prohlížeč zjišťovat, kam která adresa uživatele unáší.

Jsem rád, že náš test neodhalil žádné neznámé zdroje infekce mezi doménami v zóně .CZ. Znamená to, že náš nástroj Malicious Domain Manager odvádí dobrou práci a že nám doufejme ani v budoucnu neuteče žádná zásadní kampaň, zneužívající k šíření malware domény .CZ. Vznik tohoto textu i samotného skeneru byl podpořen Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy.

Napsáno původně pro blog CZ.NIC.