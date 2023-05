Co přinese Linux 6.4: vylepšený printk i Wi-Fi 7

Mírná vylepšení printk přímo od Linuse

Jak shrnuje Phoronix, změny jsou lehké, na Threaded/Atomic Console se nadále čeká. V kódu printk , tedy céčkového rozhraní, které Linux používá pro zprávy, došlo k dalšímu čištění kódu a odstraňování kódu nevyužívaného (nic velkého, zmizelo pár desítek řádků kódu).

Vývoj podpory pro threaded/atomic console stále běží a dokud nedoběhne, nebude možné nasadit v upstreamu PREEMPT_RT patche kvůli nekompatibilitě stávající implementace. Ony současné mírné Linusovy úpravy shrnuje Git jádra.

AMD SoundWire míří do jádra

Jednotné rozhraní MIPI SoundWire pro malá zvuková zařízení, spravované MIPI Audio Working Group, existuje už 9 let. Na jeho podpoře v Linuxu pracoval Intel už před nějakými 6 lety, nyní se konečně přidává i AMD. Její SoundWire ovladač právě zamířil do vývojové větve jádra, ze které vzejde Linux 6.4.





Podpora se u AMD týká jejich novějšího zvukového IP, tedy zvukového koprocesoru ACP 6.x (Audio Co-Processor), který se poprvé objevil s APU rodiny Rembrandt. Tak jako GPU Intel přechází na DRM řešení vyvinuté v AMD, nyní AMD staví svůj SoundWire na kódu vytvořením v Intelu před pár lety (podobně AMD podporuje Sound Open Firmware založený ped pár lety Intelem). Do Linuxu 6.4 pak zamíří i aktualizace podpory SoundWire i pro budoucí produkty Intelu.

Lepší výkon s Wi-Fi 7

Jako obvykle i síťová část Linuxu dozná řady vylepšení. Linux 6.4 přináší změny včetně podpory Wi-Fi na strojích s čipy Apple M1 Pro a M1 Max, pokračují práce na implementaci Wi-Fi 7 a samozřejmě nekonečný proces optimalizací. Mění se například nastavení maximálního poštu segmentů v SKB, což zvýší výkon BIG TCP (příslušné nastavení se v Googlu používá už řadu let, hlásí zasilatel patchů Eric Dumazet, Principal Software Engineer v Googlu) – prozatím je výchozím nastavením /proc/sys/net/core/max_skb_frags hodnota 17, dokud se neověří, že nové nastavení nečiní problémy s některými ovladači.





Přípravy a vylepšení pro Wi-Fi 7 se týkají ovladačů jako Intel iwlwifi , MediaTek MT76. Zapnuta bude s jádrem 6.4 podpora WiFi 7 (EHT) mesh. Nechybí podpora nových vlastností (e)BPF pro vývojáře, další optimalizace se týkají IPv6, či podpory schedulerů Fair Capacity Scheduler / Weighted Fair Queuing Scheduler v SCTP. Přibyla také podpora síťové části SoC AMD Pensando a dále Ethernetu pro MediaTek MT7981, MediaTek MT7988, Broadcom BCM53134, Qualcomm EMAC3 DWMAC a také RISC-V SoC StarFive JH7110.

S jádrem 6.4 budou fungovat i další Wi-Fi produkty Realteku, jmenovitě rtl8710bu/rtl8188gu, rtl8822bs, rtl8822cs a rtl8821cs. U Intelu se také zapracovalo na ovladači pro 100G ICE / Scalable IOV, ovladač i40e pak dostal XDP multi-buffer. Realtek RTW88 zase podporu SDIO, Realtek RTW89 pak lepší skenování 6GHz pásma. Obecně pak síťová část nabídne další optimalizace výkonu i energetické efektivity a lepší vícevláknový běh.

Mimo záznam: práce na ovladači IPU6 pro webkamerky nových notebooků Intel pokračují

Není to mnoho měsíců, co významní vývojáři Linuxu, jako třeba Greg Kroah-Hartman, varovali před nákupem nových notebooků platformy Intel, neb na nich nefungují webkamerky. Intel totiž přešel na novější rozhraní IPU6 MIPI (6. generace firemní Imaging Processing Unit), které zatím nemá podporu v upstreamu jádra a trvalo několik měsíců, než se ledy hnuly. Nyní jsou potřebné patche hotové a prodělávají recenzní řízení a pokud vše půjde hladce, budou v průběhu nejbližších měsíců začleněny (v Linuxu 6.4 by to bylo jen zbožné přání).

Dosud byla podpora IPU6 od Intelu jakýsi chaos doprovázený repozitářem na GitHubu, který obsahoval podporu jen pro vybrané notebooky a vybrané verze linuxového jádra na Ubuntu. Součástí také byl proprietární kus v user-space a API nevyužívající V4L2. Za toto tedy Intel schytal kritiku od předních vývojářů a věci se začaly měnit. Objevil se nový kód, následoval IPU6 ovladač pro PCI a nakonec se vše objevilo v rámci vývojové větve linux-media k posouzení pro budoucí začlenění.

Bingbu Cao z Intelu popisuje v mailing listu, kterak IPU6 používá vlastní firmware, který poskytuje ABI ovladači a komunikuje s CSE kvůli autentizaci firmwaru – IPU6 má vlastní MMU hardware a ovladač tak nastavuje tabulku stránek, která umožňuje IPU6 DMA přístup k systémové paměti. Vstupní ovladač IPU6 pak používá MC a V4L2 sub-device API.

Zkrátka a dobře, IPU6 vylepšuje zabezpečení webkamerky, což je principiálně poměrně citlivý zdroj (osobních) informací a v Linuxu pro něj zatím chybí podpora. To by se mohlo změnit zhruba v létě, kdy by po zkontrolování patchů mohlo docházet k začlenění do vývojové větve jádra. Linux 6.4 se samozřejmě nestihne, ale uvidíme, jak hladce věci půjdou. Teoreticky by Intel mohl být výrazně rychlejší v nápravě situace, než jak odhadoval loni v létě Greg K-H (tehdy to tipoval na dva roky vývoje).