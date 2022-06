Co se chystá pro LibreOffice 7.4

Podívejme se tedy ve stručnosti na výběr novinek, které tvůrci připravují.

V textovém editoru Writer jde o řadu věcí. Miklos Vajna z Collabory pracuje na podpoře aktualizace všech OLE objektů, tedy všech embeddovaných objektů v dokumentech (podrobnosti v jeho blogpostu) – tyto OLE části typicky mají svá nativní data a pak náhled toho, jak vypadají a tento náhled nemusí odpovídat nejnvoější realitě. V případě dokumentů s mnoha OLE objekty je otrevné aktualizovat tyto náhledy ručně, proto nyní přibude volba aktualizace všech objektů.

Stejný vývojář má na svědomí také různá vylepšení hranic objektů jako tabulek a odstavců do podoby, která více odpovídá MS Wordu (ukázka této změny v blogpostu) a vylepšil též chování u zalomení řádků (blogpost, které zlepšuje kompatibilitu s .docx a .html. Opraveno je také generování obsahu dokumentu či indexů.





Jsou zde také nová typografická nastavení. Pro dělení slov lze nastavit minimální délku slova a současně aby Writer nedělil poslední slovo v odstavci.

Luboš Luňák z Collabory se už pár měsíců vrtá v podpoře většího počtu sloupců v Calcu. V březnu ohlásil navýšení na 16 384, šestnáctinásobek dosavadního limitu, což se nyní stává v LibreOffice výchozí vlastností. V nejnovějším blogpostu popisuje komplikace, které s tím souvisely a vylepšení, který bylo potřeba provést. Například když nějaká operace pracuje s celým řádkem, pak to nyní znamená, že se vyhodnocuje 16× tolik buněk, čili operace může teoreticky trvat až 16× déle, případně si pro své dokončení žádat 16× více paměti. Dosud totiž nebylo potřeba příliš řešit, aby kód Calcu bych schopen ignorovat prázdné buňky, protože limit byl 1024 sloupců, případně ještě dřív i méně (snad 256). S 16 384 už je potřeba s tímto pracovat. Toto vše Luboš popisuje, plus přidává zábavný závěr, kterak kdo například pojmenovával své věci jako „ DOG10 “ či „ NUM1 “, tak nyní už nemůže, protože jde o regulérní adresy konkrétních buněk. Sloupce nově sahají až po „ XFD1 “.

Do rychlé rozbalovací nabídky příslušného autosum widgetu jsou přidány funkce COUNTA , PRODUCT , STDEV , STDEVP , VAR a VARP . Upraveno je i chování při práci s textem hypertextového odkazu v buňce. Calc také konečně umí pracovat s uloženým údajem o výšce lišty pro zadávání obsahu do buněk (vstupní řádky). Vylepšení se dočkává i dialog copy/move – OK tlačítko se mění v závislosti na zvoleném příkazu (přesun či kopírování). Vylepšeno je také automatické zvětšování pro zápisy vzorců, které vrací pole/matici. A v neposlední řadě je zde také nová položka menu pro přechod na konkrétní list, kdy lze vyhledávat jména listů.

V uto chvíli už víme i obecně o některých vylepšeních výkonu. Chopil se jich Luboš Luňák z Collabory, Calc by měl být rychlejší při práci se soubory, ve kterých data obsahuje hodně buněk. Zvyšuje se výkon funkcí jako COUNTIF , SUMIFS a VLOOKUP , speciálně s nesetříděnými daty. Rychlejší je také přepočítávání v dokumentech s mnoha vzorci, zrychluje otevírání obřích CSV souborů a běh exportního filtru do formátu Excel. Rychlejší je také otevírání souborů vyžadujících přepočítání údajů.

Impres a Draw (zatím?) ve Wiki záznamu LibreOffice 7.4 nemají téměř nic. Impress zde pouze dostává témata dokumentů, kde se nejprve začíná s textů u tvarů. Do budoucna jistě čekejme spoustu dalších věcí.

Z obecných věcí týkajících se celého balíku vypíchněme podporu formátů obrázků WebP či schopnost pamatovat si, jestli nedávné dokumenty byly otevřeny jako pouze pro čtení, či s možností úprav. Také přibyla podpora souborů EMZ/WMZ a jako posledné věc doplňme zrychlení některých operací s texty, například při exportu do PDF. Různých vylepšení se dočkaly také filtry, podoba úvodní obrazovky s historií dokumentů, aktualizace některých překladů atd. Vše shrnuje záznam na wiki projektu. Vydání ostré verze LibreOffice 7.4, pokud vše půjde podle plánu, se očekává v polovině srpna tohoto roku.