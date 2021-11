Co se chystá pro Linux 5.16, část první: spousta nových ARM SoC

Podpora rozličných ARM SoC

Pět-šestnáctka, stejně jako prakticky jakékoli předchozí vydání Linuxu po mnoho let, přinese vylepšenou podporu řady ARM SoC, případně si poradí s novými ARMy, které se od minula objevily. Na úvod si odbuďme informaci o vylepšené podpoře čipů Apple M1, konkrétně v oblasti PCI Express a Pinctrl. K tomu připomeňme též nedávnou iformaci o schopnosti nabootovat Linux na nové variantě Apple M1 Pro.

Mezi Qualcommy přiývá mezi podporované čipy model Snapdragon 690 (SM6350) a také SM7225. Obecně změny v podpoře čipů od amerického Qualcommu povedou k možnosti provozovat Linux na 11 dalších smartphonech a také na třech dalších strojích kategorie Chromebook. U Samsungu přibývá mezi podporované automotive varianta jednoho z SoC, konkrétně model ExynosAutov9. Ve stejné oblasti bude Linux 5.16 schopen pracovat s NXP S32G2 automotive SoC.

Dále jde o vývojářské desky Rockchip s SoC RK3566/RK3688 a další, u Intelu pak rodina Arria SoC FPGA, resp. deska Enclustra Mercury AA1, která používá Intel Arria 10 SoC. Chromebooky s Mediatek MT81×x poběží lépe, na seznam podporovaných pak MediaTek přidává MT8192 / Kompanio 820, opět SoC používaná v Chromeboocích.

Obecně bude Linux s příští verzí podporovat u více ovladačů SoC sestavení v podobě samostatné načítaných kernelových modulů. V podpoře SoC pak byl čištěn kód (TI OMAP2), prováděny různé dílčí optimalizace a implementace podpory pro různé čipy (STMicroelectronics stm32mp13 či Microchip lan966) a pro ARM64 dojde na nové rozšíření časovače (v rámci podpory ARMv8.6) či Kernel Address Sanitizer (KASAN) pro asymetrické MTE konfigurace, podporu zapnutého MMU během relokace Kexec (vylepší rychlost) a další low-level úpravy.

V GPU oblasti Alder Lake-S či DisplayPort 2.0 a USB 4.0 u AMD

I tentokrát hrají významnou část co do objemu začleňovaných změn ty, které stojí kolem grafických ovladačů, podpory GPU a věcí souvisejících. Jádro 5.16 již ve své větvi začlenilo vše, co se objeví ve finální verzi, a to jak v oblasti DRM, tak ovladačů. Kupříkladu AMD si zde s předstihem připravuje půdu pro příští generaci GPU, které přinesou podporu grafického výstupu DisplayPort 2.0. Na APU Yellow Carp/Rembrandt pak přidává podporu pro USB4 display tunneling, taktéž v předstihu před reálnými produkty. Chybět nebude ani další várka prací pro výpočetní akcelerátory AMD Aldebaran „CDNA2“ Instinct či podpora pro Cyan Skillfish, první generaci Navi 1.x APU.

Přibude také obecný ovladač panel-edp , který by měl jádro zbavit natvrdo zadrátovaných kusů kódu zajišťujícího tu či onde podporu pro propojení typu Embedded DisplayPort.

V intelu vedle podpory GPU z čerstvě uvedených procesorů Alder Lake-S pracovali také na dalších vylepšeních pro samostatné produkty DG1, resp. nástupnickou generaci grafických karet DG2/Alchemist (ty se neobjeví dřív než v příštím roce). Chybět nebude ani podpora Protected Xe Path (PXP) pro Gen12 Intel GPU a Intel se též již připravuje na DisplayPort 2.0 a zapracoval i na kódu řešícího v ovladači správu paměti.

Podpora pevných disků s Multi-Actuator

Před pár lety přišel Seagate se zajímavou inovací pevných disků zvanou Multi-Actuator. Její podpora je jednou z novinek v Linuxu 5.16 ohledně blokových zařízení. Nesmíme samozřejmě opomenout, že novější verze jádra bude také obsahovat veškerý vývoj na poli rychlosti I/O operací, kterými nás poslední dobou zásobuje Jens Axboe.

Na chvíli však zpátky k uvedení HDD technologii. Zajímavé je, že její podporu do kernelu implementoval Damien Le Moal z konkurenční společnosti Western Digital (nicméně oni nakonec všichni výrobci HDD dříve či později skončí u technologií, které nasadil jako první jejich konkurent, v případě této technologie ji od WD čekejme někdy v příštím roce). Výhodou kernelové podpory by měl být nezávislý a jádrem řízený přístup k daným rozsahům v rámci blokového kódu, tedy teoreticky efektivnější řízení chodu HDD s touto technologií (podobně jako může být efektivnější host-managed SMR s podporou v jádru oproti diskem spravovaný systém, tedy drive-managed SMR). Nový kód zpřístupňuje v rámci jádra příslušné přístupové rozsahy blokového zařízení s multi-actuatorem skrze sysfs a umožňuje tak realizovat optimalizované diskové operace. še přístupné v /sys/block/sd*/queue/independent_access_ranges/ .

Jsou tu i další inovace u blokových zařízení (viz shrnutí na Phoronixu) zahrnují vylepšení u protokolu NVMe, již mnohokrát propíraný IO_uring a dokonce i kód pro CD-ROM mechaniky (Linux 5.16 přinese nové rozhraní CDROM_TIMED_MESA_CHANGE pro vylepšenou detekci výměny média).

Snímače na mnoha základních deskách Asus a ASRock

Dva oblíbení výrobci základních desek využívají na svých deskách určité typy senzorů, které dostanou v jádru 5.16 podporu. Jmenovitě jde o přidání nových ID pro některé modely základních desek ASRock v rámci podpory SuperIO Nuvoton NCT6683D (uváděn je model ASRock Z370M Pro4, ale nelze vyloučit, že s ním se na podpoře svezou i další desky od tohoto výrobce), dále pak NCT6775 využívaný Asustekem. Zde je přehled podporovaných modelů podstatně delší:

ProArt X570-CREATOR WIFI

Pro WS X570-ACE

PRIME B360-PLUS

PRIME B460-PLUS

PRIME X570-PRO

ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO

ROG CROSSHAIR VIII FORMULA

ROG CROSSHAIR VIII HERO

ROG CROSSHAIR VIII IMPACT

ROG STRIX B550-E GAMING

ROG STRIX B550-F GAMING

ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)

ROG STRIX B550-I GAMING

ROG STRIX X570-F GAMING

ROG STRIX Z390-E GAMING

ROG STRIX Z490-I GAMING

TUF GAMING B550M-PLUS

TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING B550-PLUS

TUF GAMING B550-PRO

TUF GAMING X570-PLUS

TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)

TUF GAMING X570-PRO (WI-FI)

TUF GAMING Z490-PLUS

TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)

Detaily nové podpory v rámci subsystému HWMON shrnuje Phoronix.