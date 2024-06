Obsah

1. Coconut: jazyk naznačující směr budoucího vývoje Pythonu

2. Paralelní vývoj Pythonu i jazyka Coconut

3. Instalace interpretru a transpileru jazyka Coconut





4. Interaktivní konzole jazyka Coconut

5. Coconut ve funkci transpřekladače

6. Operátory zjednodušující zápis anonymních funkcí

7. Výpočet faktoriálu s využitím anonymních funkcí

8. Využití operátoru |> pro zřetězení operací a vytvoření kolony

9. Ukázky transpřekladu výpočtů faktoriálu z Coconutu do Pythonu

10. Lambda výraz s implicitním parametrem

11. Lambda výraz bez parametru

12. Od lambda výrazu k plnohodnotné anonymní funkci

13. Anonymní funkce s příkazem a výrazem

14. Anonymní funkce s typovými informacemi

15. Curryfikace a částečně vyhodnocené funkce

16. Deklarace částečně vyhodnocených funkcí v Coconutu

17. Příloha A: klávesové zkratky použité v konzoli Coconutu v režimu Emacs

18. Příloha B: klávesové zkratky použité v konzoli Coconutu v režimu Vi

19. Repositář s demonstračními příklady

20. Odkazy na Internetu

1. Coconut: jazyk naznačující směr budoucího vývoje Pythonu

Už v roce 2017, což je z pohledu vývoje informatiky poměrně dlouhá doba, jsme se na stránkách Roota ve dvojici článků [1] [2] seznámili se zajímavým programovacím jazykem nazvaným Coconut. Připomeňme si, že se jedná o programovací jazyk, který byl původně navržen takovým způsobem, aby byl zpětně kompatibilní s Pythonem, což je důležité, protože Coconut můžeme považovat za sémantické i syntaktické rozšíření samotného Pythonu (program zapsaný v Pythonu je současně i korektním programem psaným v Coconutu; naopak to ovšem pochopitelně neplatí). Z pohledu programátora se Coconut používá jako klasický interpret, ovšem interně provádí transpilaci (či transkompilaci) zapsaného zdrojového kódu (zpět) do Pythonu a tento transpilovaný kód je možné si nechat v případě potřeby zobrazit a zjistit tak, jak jsou jednotlivé jazykové konstrukce Coconutu interně realizovány.

Poznámka: to ovšem znamená, že můžeme využít i všechny AOT a JIT překladače Pythonu i další nástroje typu Mypy, Pyright atd.

V jazyku Coconut jsme již v roce 2017 mohli najít takové jazykové konstrukce (tj. novou syntaxi se zcela novou sémantikou), které podporovaly funkcionální programování a vlastně i prakticky celé funkcionální paradigma, takže v Coconutu pocházejícím z té doby lze najít například funkce vyššího řádu (které ve skutečnosti podporuje i samotný Python, i když někdy poněkud nešikovně), podporu pro neměnitelné (immutable) hodnoty, podporu pro zápis kompozice funkcí či pro tvorbu takzvaných kolon (dnes navíc Coconut podporuje i zápis částečného vyhodnocení funkce). To ovšem nebylo zdaleka vše, protože již ve zmíněném roce 2017 jsme mohli v jazyce Coconut vidět a používat jazykovou konstrukci realizující pattern matching.

Poznámka: na tomto místě se samozřejmě můžeme ptát, jestli má smysl studovat tak minoritní programovací jazyk, jakým Coconut v současnosti bezesporu je. Ovšem Coconut ukazuje a možná do jisté míry i určuje další směřování samotného Pythonu. Příkladem může být podpora pro pattern matching, která se objevila právě v Coconutu a později (konkrétně o přibližně pět let později) byla realizována i v Pythonu, jenž se ovšem inspiroval i v jiných programovacích jazycích, částečně v OCamlu a pravděpodobně i v Rustu.

2. Paralelní vývoj Pythonu i jazyka Coconut

Od vydání obou výše zmíněných článků o programovacím jazyce Coconut již uběhla dlouhá doba, a to především v kontextu s postupným (a poměrně rychlým) vývojem samotného programovacího jazyka Python. Ostatně v roce 2017, kdy se začal Coconut postupně rozšiřovat, byla nejnovější verzí Pythonu (CPythonu) verze 3.6, viz tabulku se všemi verzemi Pythonu 3.x:

Verze Datum vydání Python 3.0 3. prosince 2008 Python 3.1 27. června 2009 Python 3.2 20. února 2011 Python 3.3 29. září 2012 Python 3.4 16. března 2014 Python 3.5 13. září 2015 Python 3.6 23. prosince 2016 Python 3.7 27. června 2018 Python 3.8 14. října 2019 Python 3.9 5. října 2020 Python 3.10 4. října 2021 Python 3.11 24. října 2022 Python 3.12 2. října 2023

Samotný programovací jazyk Python byl od výše zmíněné verze 3.6 upraven a rozšiřován v mnoha směrech, což je patrné při pohledu na další tabulku, tentokrát s největšími novinkami, které byly ve verzích následujících po verzi 3.6 do tohoto velmi populárního jazyka přidány:

Verze Vybrané nové vlastnosti jazyka Python 3.7 rezervovaná klíčová slova async a await + jejich sémantika Python 3.8 mroží operátor (walrus operator), poziční parametry funkcí Python 3.9 generické datové typy Python 3.10 pattern matching Python 3.10 možnost použití operátoru | při definici typů Python 3.11 skupiny výjimek Python 3.12 klíčové slovo type + jeho sémantika Python 3.12 nová syntaxe pro zápis generických typů

Na tyto změny v Pythonu musel projekt Coconut nějakým způsobem reagovat, už jen z toho důvodu, že se v Pythonu 3.10 objevil pattern matching nekompatibilní s původním Coconutem (stručně řečeno – význam klíčových slov match a case byl prohozen). A právě na tyto změny (resp. přesněji řečeno na současný stav Coconutu) se zaměříme v dnešním článku i v článku navazujícím.

3. Instalace interpretru a transpileru jazyka Coconut

Programovací jazyk Coconut, což konkrétně znamená transpiler (transcompiler) upravený do takové podoby, že se chová jako běžný interpret s interaktivní smyčkou REPL (Read-Eval-Print Loop), je možné nainstalovat s využitím běžných správců balíčků ekosystému jazyka Python, tedy například pomocí nástroje pip či pdm. Samotná instalace je zdržena pouze překladem balíčku cPyparsing, který je překládán do nativního kódu (používá se zde technologie Cython, kterou již dobře známe, protože jsme se jí na stránkách Roota již několikrát zabývali).

V případě, že se vám nechce čekat přibližně minutu na dokončení překladu balíčku cPyparsing, lze namísto tohoto balíčku použít pyparsing, jenž je naprogramován v čistém Pythonu a tudíž nevyžaduje překlad. Nevýhodou bude pomalejší běž transpileru Coconutu, což ovšem na našich triviálních demonstračních příkladech vůbec nepocítíme:

$ pip install --user coconut Collecting coconut Downloading coconut-3.1.0-py2.py3-none-any.whl (316 kB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 316.5/316.5 kB 2.1 MB/s eta 0:00:00 Requirement already satisfied: setuptools>=44 in /usr/lib/python3.11/site-packages (from coconut) (65.5.1) Collecting cPyparsing<2.4.7.2.4,>=2.4.7.2.3.2 Downloading cpyparsing-2.4.7.2.3.3.tar.gz (1.2 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 3.6 MB/s eta 0:00:00 Installing build dependencies ... done Getting requirements to build wheel ... done Preparing metadata (pyproject.toml) ... done Requirement already satisfied: psutil>=5 in /home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages (from coconut) (5.9.8) Requirement already satisfied: prompt-toolkit>=1 in /home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages (from coconut) (3.0.39) Collecting async-generator>=1.10 Downloading async_generator-1.10-py3-none-any.whl (18 kB) Requirement already satisfied: anyio>=3 in /home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages (from coconut) (3.7.1) Collecting typing-extensions>=4.9 Downloading typing_extensions-4.12.0-py3-none-any.whl (37 kB) Collecting pygments>=2.17 Downloading pygments-2.18.0-py3-none-any.whl (1.2 MB) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 3.9 MB/s eta 0:00:00 Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3.11/site-packages (from anyio>=3->coconut) (3.4) Requirement already satisfied: sniffio>=1.1 in /home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages (from anyio>=3->coconut) (1.3.0) Requirement already satisfied: wcwidth in /home/ptisnovs/.local/lib/python3.11/site-packages (from prompt-toolkit>=1->coconut) (0.2.8) Building wheels for collected packages: cPyparsing Building wheel for cPyparsing (pyproject.toml) ... done Created wheel for cPyparsing: filename=cPyparsing-2.4.7.2.3.3-cp311-cp311-linux_x86_64.whl size=5197614 sha256=8f1c9fabc0e1772db081d487c9eb6122c8a68c7ef0cb47b72312c72fd69e3527 Stored in directory: /home/ptisnovs/.cache/pip/wheels/ef/31/db/124f8f126b5196bd89cc0b2c4266f27e377efd4a544b90a94a Successfully built cPyparsing Installing collected packages: cPyparsing, typing-extensions, pygments, async-generator, coconut Attempting uninstall: pygments Found existing installation: Pygments 2.16.1 Uninstalling Pygments-2.16.1: Successfully uninstalled Pygments-2.16.1 Successfully installed async-generator-1.10 cPyparsing-2.4.7.2.3.3 coconut-3.1.0 pygments-2.18.0 typing-extensions-4.12.0

Po instalaci by mělo být možné spustit interpret Coconutu s interaktivní smyčkou REPL. Na systému s nainstalovaným Pythonem 3.11 (což je relativně nová verze Pythonu) bude spuštění vypadat následovně:

$ coconut Coconut Interpreter v3.1.0 (Python 3.11): (enter 'exit()' or press Ctrl-D to end) >>>

Ve skutečnosti však bude Coconut funkční i v případě, že je v systému nainstalována starší veze Pythonu, například dnes již notně zastaralý Python 3.8:

$ coconut Coconut Interpreter v3.1.0 (Python 3.8): (enter 'exit()' or press Ctrl-D to end)

Poznámka: podporován je i Python verze 2.x, dnes tedy pravděpodobně 2.7.18, tedy prozatím poslední verze 2.x, kterou ještě můžeme u některých projektů nalézt.

Coconut taktéž podporuje poměrně velké množství přepínačů specifikovaných na příkazové řádce. Tyto přepínače si pochopitelně můžeme vypsat společně s krátkou nápovědou:

$ coconut --help usage: coconut [-h] [--and source [dest ...]] [-v] [-t version] [-i] [-p] [-a] [-l] [--no-line-numbers] [-k] [-w] [-r] [-n] [-d] [-q] [-s] [--no-tco] [--no-wrap-types] [-c code] [-j processes] [-f] [--minify] [--jupyter ...] [--mypy ...] [--argv ...] [--tutorial] [--docs] [--style name] [--vi-mode] [--recursion-limit limit] [--stack-size kbs] [--fail-fast] [--no-cache] [--site-install] [--site-uninstall] [--verbose] [source] [dest] docs: http://coconut.readthedocs.io/en/v3.1.0/DOCS.html positional arguments: source path to the Coconut file/folder to compile dest destination directory for compiled files (defaults to the source directory) options: ... ... ...

Poznámka: pravděpodobně nejpoužívanějším přepínačem je -r, který zajistí transpřeklad následovaný spuštěním vygenerovaného kódu s využitím standardního interpretru Pythonu.

4. Interaktivní konzole jazyka Coconut

Uživatelské rozhraní interaktivní smyčky REPL je v Coconutu oproti klasickému Pythonu (přesněji řečeno CPythonu) vylepšené a do jisté míry připomíná IPython, bpython či PTPython (viz též článek na toto téma). Pravděpodobně nejviditelnějším vylepšením je, že se po stisku klávesy Tab zobrazí kontextové menu se seznamem symbolů, které se k Coconutu vztahují (včetně jeho specifických klíčových slov, funkcí použitelných bez nutnosti importu nějakého balíčku atd.). V interaktivním prostředí Coconutu se navíc barevně zvýrazňují klíčová slova, operátory a některé literály (číselné konstanty a řetězce).

Obrázek 1: Barevné zvýraznění literálů, klíčových slov atd.

Taktéž je možné se vracet a vyhledávat v historii příkazů (Ctrl+R a funkční budou i další známé klávesové zkratky, například pro skoky na začátek a konec řádku (Ctrl+A, Ctrl+E), mazání části zapsaného textu Ctrl+W, Ctrl+K, vložení značky pro výběr (Ctrl+Space) atd. Podporované klávesové zkratky jsou vypsány v příloze A.

Obrázek 2: Vyhledávání v historii zapsaných příkazů.

–vimode přepnout režim ovládání interaktivní smyčky takovým způsobem, aby byla do jisté míry kompatibilní s textovými editory Vi/Vim. V takovém případě je interaktivní smyčka přepnuta do režimu vkládání (insert) a pro editaci je nutné stlačit klávesu Esc, stejně jako ve Vi/Vimu. Viz též Poznámka: alternativně lze přepínačempřepnout režim ovládání interaktivní smyčky takovým způsobem, aby byla do jisté míry kompatibilní s textovými editory Vi/Vim. V takovém případě je interaktivní smyčka přepnuta do režimu vkládání (insert) a pro editaci je nutné stlačit klávesu, stejně jako ve Vi/Vimu. Viz též přílohu B s výpisem některých nejdůležitějších zkratek dostupných v tomto režimu.

Obrázek 3: Kontextové menu s výpisem symbolů obsahujících uživatelem zapsané znaky. Vypisují se pouze symboly vztažené k samotnému Coconutu, nikoli k Pythonu.

5. Coconut ve funkci transpřekladače

Příkaz coconut spustí buď interaktivní smyčku REPL, což jsme si již ostatně ukázali v předchozím textu, nebo ho je možné alternativně použít pro transpřeklad zdrojových kódů z Coconutu do „čistého“ Pythonu. Ukažme si tedy ve stručnosti ještě i tento druhý způsob použití, a to na velmi jednoduchém příkladu, který má na standardní výstup vypsat řetězec „Hello world!“. S využitím nového operátoru pro kolonu (pipeline, ten si popíšeme v dalším textu) je možné takový prográmek napsat například následujícím způsobem:

"Hello, world!" |> print

Překlad, resp. přesněji řečeno transpřeklad, se provede příkazem:

$ coconut hello-world.coco

Průběh transpřekladu:

Compiling hello-world.coco ... CoconutWarning: Populating initial parsing cache (compilation may take longer than usual)... Compiled to hello-world.py .

Ve výsledném souboru hello-world.py nalezneme výsledek transpřekladu našeho jediného řádku:

# Compiled Coconut: ----------------------------------------------------------- (print)("Hello, world!") #1 (line in Coconut source)

Ve skutečnosti je ovšem soubor hello-world-py mnohem větší; jeho velikost dosahuje přibližně 144 kB. Je tomu tak z toho důvodu, že obsahuje všechny standardní funkce Coconutu (k nim se ještě vrátíme) i pomocné funkce použité v transpilovaném kódu. Přepínačem –minify se můžeme pokusit o zmenšení výsledného souboru, což v tomto případě povede k vygenerování zdrojového souboru Pythonu o velikosti přibližně 126 kB.

Poznámka: nemusíte se však bát, že by velikost souborů, které jsou výsledkem transpřekladu, závratně rostla. Oněch přibližně 140, resp. 120 kB je „startovní hodnota“ a většinou je poměr velikosti kódu v Coconutu ku velikosti odpovídajícího kódu v Pythonu 1:2 nebo i méně.

6. Operátory zjednodušující zápis anonymních funkcí

Velká část změn a vylepšení, které v jazyku Coconut nalezneme, se týká práce s funkcemi, které – jak již název napovídá – tvoří kostru funkcionálního programování. Na některé možnosti Coconutu v této oblasti se nyní zaměříme. Coconut programátorům nabízí i možnost zkráceného zápisu lambda výrazů (což jsou v Pythonu anonymní funkce tvořené jediným výrazem). Následující dva zápisy jsou ekvivalentní, přičemž výraz druhý je kratší a více se podobá „klasické“ lambdě:

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" #1 (line in Coconut source) words = message.split() filtered = filter(lambda word: len(word) > 4, words) for word in filtered: print(word)

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() filtered = filter(word -> len(word) > 4, words) for word in filtered: print(word)

Zápis anonymních operací s využitím šipky → je sice stále podporován, ale doporučuje se používat nový styl zápisu s odlišnou šipkou =>. Je tomu tak z toho důvodu, že → se dnes používá i při zápisu typových informací. V dalším textu tedy budeme používat tento zápis anonymní funkce:

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() filtered = filter(word => len(word) > 4, words) for word in filtered: print(word)

7. Výpočet faktoriálu s využitím anonymních funkcí

Způsob použití nového zápisu anonymních funkcí si ukážeme na výpočtu faktoriálu, což je úloha pro tyto účely téměř ideální. V „čistém“ jazyce Python může být tento výpočet realizován s využitím funkce vyššího řádu reduce, a to následovně:

from functools import reduce def factorial(n): return reduce(lambda a, b: a*b, range(1, n+1), 1) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n))

Pokusme se tedy o přepis do jazyka Coconut. První varianta by mohla vypadat následovně:

def factorial(n): return reduce(a, b => a*b, range(1, n+1), 1) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n))

Problém ovšem spočívá v tom, že se ze syntaktického hlediska nejedná o korektní zápis, protože jazyk nedokáže odvodit, že a není parametrem funkce reduce, ale že patří k definici anonymní funkce. Korektní zápis je nutné provést se závorkami, tedy takto:

def factorial(n): return reduce((a, b) => a*b, range(1, n+1), 1) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n))

Tento skript je již možné transpilovat a výsledek spustit běžným způsobem.

Ovšem v Pythonu můžeme i samotnou funkci factorial zapsat přes lambda výraz, což vede k tomu, že v těle jednoho lambda výrazu bude další lambda výraz:

from functools import reduce factorial = lambda n: reduce(lambda a, b: a*b, range(1, n+1), 1) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n))

Přepis do jazyka Coconut bude v tomto případě snadný, protože již známe podmínku, kterou je nutno splnit (uzávorkování většího množství parametrů):

factorial = n => reduce((a, b) => a*b, range(1, n+1), 1) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n))

A konečně můžeme odstranit i poslední programovou smyčku, protože funkcí vyššího řádu map lze zajistit výpočet celé tabulky faktoriálů. Opět si nejdříve ukažme řešení realizované přímo v Pythonu:

from functools import reduce n = range(0, 11) factorials = map(lambda n: reduce(lambda a, b: a*b, range(1, n+1), 1), n) print(list(factorials))

Přepis do jazyka Coconut s využitím operátoru ⇒ je opět velmi snadný:

n = range(0, 11) factorials = map(n => reduce((a, b) => a*b, range(1, n+1), 1), n) print(list(factorials))

8. Využití operátoru |> pro zřetězení operací a vytvoření kolony

Trošku sice předbíháme, ale ukažme si, jak můžeme nahradit nepěkný zápis s mnoha závorkami (a čtením zprava doleva):

print(list(factorials))

Využijeme zde operátory |>, díky nimž se vytvoří „kolona“ funkcí, které si předávají svoje výstupní hodnoty. Prozatím je vše snadné, protože funkce factorials a list mají jedinou výstupní hodnotu a list a print akceptují jeden vstupní parametr:

n = range(0, 11) factorials = map(n => reduce((a, b) => a*b, range(1, n+1), 1), n) factorials |> list |> print

Poznámka: těchto operátorů pro tvorbu kolony ve skutečnosti existuje celá řada a popsány budou příště.

9. Ukázky transpřekladu výpočtů faktoriálu z Coconutu do Pythonu

Pro zajímavost se ještě podívejme na transpřeklad všech pěti výše uvedených výpočtů faktoriálu z jazyka Coconut do Pythonu. V levém sloupci je uveden zdrojový kód napsaný v Coconutu, ve sloupci pravém pak výsledek tranpřekladu (čistý Python):

def factorial(n): @_coconut_tco return reduce(a, b => a*b, range(1, n+1), 1) def factorial(n): return _coconut_tail_call(reduce, a, lambda b: a * b, range(1, n + 1), 1) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n)) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n))

def factorial(n): @_coconut_tco return reduce((a, b) => a*b, range(1, n+1), 1) def factorial(n): return _coconut_tail_call(reduce, lambda a, b: a * b, range(1, n + 1), 1) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n)) for n in range(0, 11): print(n, factorial(n))

factorial = n => reduce((a, b) => a*b, range(1, n+1), 1) factorial = lambda n: reduce(lambda a, b: a * b, range(1, n + 1), 1) for n in range(0, 11): for n in range(0, 11): print(n, factorial(n)) print(n, factorial(n))

n = range(0, 11) n = range(0, 11) factorials = map(n => reduce((a, b) => a*b, range(1, n+1), 1), n) factorials = map(lambda n: reduce(lambda a, b: a * b, range(1, n + 1), 1), n) print(list(factorials)) print(list(factorials))

n = range(0, 11) n = range(0, 11) factorials = map(n => reduce((a, b) => a*b, range(1, n+1), 1), n) factorials = map(lambda n: reduce(lambda a, b: a * b, range(1, n + 1), 1), n) factorials |> list |> print (print)((list)(factorials))

10. Lambda výraz s implicitním parametrem

V jazyce Coconut je možné v případě, že anonymní funkce (lambda výraz) akceptuje pouze jediný parametr, jméno tohoto parametru před šipkou ⇒ vynechat. V těle takto zapsané anonymní funkce se namísto jména parametru v takovém případě použije pouze podtržítko. To znamená, že zápis mnoha lambda výrazů může být zkrácen, protože mnoho výrazů akceptuje právě jediný parametr. Opět si to ukažme na příkladu filtrace slov ze vstupního řetězce na základě jejich délky:

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() filtered = filter(=> len(_) > 4, words) for word in filtered: print(word)

Transpřeklad tohoto skriptu do Pythonu bude vypadat následovně:

# Compiled Coconut: ----------------------------------------------------------- message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" #1 (line in Coconut source) words = message.split() #2 (line in Coconut source) filtered = filter(lambda _=None: len(_) > 4, words) #4 (line in Coconut source) for word in filtered: #6 (line in Coconut source) print(word) #7 (line in Coconut source)

Výsledky běhu skriptu:

Lorem ipsum dolor amet, consectetur adipiscing elit, eiusmod tempor incididunt labore dolore magna aliqua

11. Lambda výraz bez parametru

Pokud se pozorněji podíváme na způsob transpilace anonymní funkce s jediným parametrem do Pythonu, zjistíme, že se vlastně jedná o lambda výraz s nepovinným parametrem. Z toho vyplývá, že v jazyku Coconut můžeme deklarovat i anonymní funkce bez parametrů. Nejedná se sice v naprosté většině případů o čisté funkce, ale to neznamená, že by se nejednalo o užitečné konstrukce. Můžeme se například pokusit o náhodný výběr zhruba poloviny slov ze zadaného řetězce:

import random message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() filtered = filter(=> random.random() > 0.5, words) for word in filtered: print(word)

Způsob transpilace tohoto skriptu do Pythonu:

# Compiled Coconut: ----------------------------------------------------------- import random #1 (line in Coconut source) message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" #3 (line in Coconut source) words = message.split() #4 (line in Coconut source) filtered = filter(lambda _=None: random.random() > 0.5, words) #6 (line in Coconut source) for word in filtered: #8 (line in Coconut source) print(word) #9 (line in Coconut source)

Opět si ukažme výsledek běhu tohoto skriptu (pouze příklad – výsledek bude pseudonáhodný):

Lorem ipsum dolor amet, adipiscing elit, sed do eiusmod incididunt et dolore magna aliqua

12. Od lambda výrazu k plnohodnotné anonymní funkci

Standardní programovací jazyk Python podporuje zápis lambda výrazů, což již ostatně víme. A navíc známe taktéž způsob přepisu do jazyka Coconut. Ovšem lambda výrazy mají jedno velké omezení, které je skryto už v jejich názvu – jejich tělo je totiž skutečně tvořeno jedním výrazem (s určitými triky). Ovšem jak lze zapsat plnohodnotnou anonymní funkci se smyčkou, více výrazy atd.? Ve standardním Pythonu to možné není, ale v jazyku Coconut naopak ano. Pro tento účel se používají takzvané „statement lambdas“, což je nepřesný název pro plnohodnotné anonymní funkce.

Anonymní funkce s potenciálně větším množstvím výrazů přitom nemusí obsahovat příkaz return, protože je vrácena hodnota posledního zapsaného výrazu (musí jít o výraz). Podívejme se na jednoduchý příklad, v němž je anonymní funkce podtržena:

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() filtered = filter((def (word) => len(word) > 4), words) for word in filtered: print(word)

Poznámka: zápis se tedy podobá například jazyku Go, pokud odhlédneme od použití klíčového slova def a nikoli func. Zde ovšem navíc ponecháváme kulaté závorky okolo anonymní funkce.

Překlad do Pythonu dopadne následovně:

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" #1 (line in Coconut source) words = message.split() def _coconut_lambda_0(word): return len(word) > 4 filtered = filter((_coconut_lambda_0), words) for word in filtered: #6 (line in Coconut source) print(word)

Poznámka: z anonymní funkce je tedy vytvořena běžná funkce.

13. Anonymní funkce s příkazem a výrazem

Předchozí demonstrační příklad je možné upravit do takové podoby, ve které se v anonymní funkci skutečně použije nikoli pouze jediný výraz, ale příkaz následovaný výrazem. Onen příkaz slouží k natavení lokální proměnné length; tato proměnná je následně použita ve výrazu, který vypočítá výsledek anonymní funkce:

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() filtered = filter((def (word) => length = len(word); length > 4), words) for word in filtered: print(word)

Poznámka: zde je již patrné, že taková funkce není příliš čitelná, takže většinou nemá smysl pokoušet se „anonymizovat“ například algoritmus se dvěma vnořenými smyčkami a několika podmínkami.

A takto vypadá transpřeklad původně anonymní funkce do čistého Pythonu:

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" #1 (line in Coconut source) words = message.split() def _coconut_lambda_0(word): length = len(word) return length > 4 filtered = filter((_coconut_lambda_0), words) for word in filtered: #6 (line in Coconut source) print(word)

14. Anonymní funkce s typovými informacemi

Zápis anonymních funkcí začínajících klíčovým slovem def nám navíc umožňuje specifikaci typových informací, tj. typů parametrů i typu návratové hodnoty (či hodnot). To u běžných lambda výrazů není možné. A navíc si při zápisu typových informací uvědomíme, proč se původní operátor → změnil na => – nedojde k nedorozumění, zda se zapisuje typ návratové hodnoty nebo tělo lambda výrazu či anonymní funkce:

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() filtered = filter((def (word: int) -> int => length = len(word); length > 4), words) for word in filtered: print(word)

Takový kód se překládá pro Python 2 bez generování typových informací (použijte parametr –target):

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() def _coconut_lambda_0(word ): #4 (line in Coconut source) # type: (...) -> int length = len(word) return length > 4 filtered = filter((_coconut_lambda_0), words) for word in filtered: print(word)

Naopak pro Python 3 se překlad (transpilace) provede s uvedením všech typových informací (opět použijte přepínač –target):

message = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua" words = message.split() def _coconut_lambda_0(word: int) -> int: length = len(word) return length > 4 filtered = filter((_coconut_lambda_0), words) for word in filtered: print(word)

Poznámka: vzhledem k tomu, že výchozí cílovou verzí Pythonu je Python 2, je nutné při použití typových informací vždy uvést –target, jinak je oznámena chyba.

15. Curryfikace a částečně vyhodnocené funkce

„Typically, developers learn new languages by applying what they know about existing languages. But learning a new paradigm is difficult – you must learn to see different solutions to familiar problems.“

V závěru dnešního článku si ukážeme, jakým způsobem se v programovacím jazyku Python provádí takzvaná curryfikace (anglicky currying). Pod tímto termínem se v teorii programovacích jazyků (ovšem i obecně v matematice) označuje proces, jímž se transformuje funkce, která má více než jeden parametr, do řady vložených funkcí, přičemž každá z nich má jen jediný parametr (jen na okraj – čistou funkci bez parametrů lze nahradit konstantou). Curryfikaci si můžeme představit jako postupnou transformaci funkce s n parametry na jinak zkonstruovanou funkci s n-1 parametry atd. až rekurzivně dojdeme k funkci s jediným parametrem:

x = f(a,b,c) → h = g(a) i = h(b) x = i(c)

Nebo na jediném řádku:

x = f(a,b,c) → g(a)(b)(c)

Částečné vyhodnocení funkce je realizováno například funkcí partial, kterou použijeme v příkladu s funkcí mul, která akceptuje dva parametry. Tyto parametry jsou vynásobeny a výsledek tohoto součinu je současně i návratovou hodnotou funkce mul. S využitím partial se tato funkce se dvěma parametry transformuje na novou funkci pojmenovanou doubler, která ovšem již akceptuje pouze jediný parametr y, neboť původní první parametr x byl nahrazen za dvojku. Následně se již funkce doubler volá s jediným parametrem:

from functools import partial def mul(x, y): return x * y print(mul(6, 7)) print() doubler = partial(mul, 2) for i in range(11): print(i, doubler(i))

16. Deklarace částečně vyhodnocených funkcí v Coconutu

V jazyce Coconut existuje velmi elegantní způsob zápisu konstrukce částečně vyhodnocené funkce. Tento způsob je založen na zápisu znaku $ za jméno jakékoli funkce, které se předají nějaké parametry (typicky méně parametrů, než funkce očekává). Výsledkem bude částečně vyhodnocená funkce, kterou lze zavolat později.

Skript z předchozí kapitoly lze do Coconutu přepsat tímto způsobem:

def mul(x, y): return x * y print(mul(6, 7)) print() doubler = mul$(2) for i in range(11): print(i, doubler(i))

def mul(x, y): return x * y print(mul(6, 7)) print() doubler = _coconut_partial(mul, 2) for i in range(11): print(i, doubler(i))

Další příklad, tentokrát s funkcí se třemi parametry:

def mul(x, y, z): return x * y * z print(mul(2, 3, 7)) print() doubler = mul$(2) for i in range(11): print(i, doubler(i, 10))

Popř. pro funkci se čtyřmi parametry – částečné vyhodnocení částečně vyhodnocených funkcí:

def mul(x, y, z, w): return x * y * z * w f1 = mul print(f1) f2 = f1$(2) print(f2) f3 = f2$(3) print(f3) f4 = f3$(4) print(f4) f5 = f4$(5) print(f5) f6 = f5$(6) print(f6) print() print(f1(2, 3, 4, 5)) print(f2(3, 4, 5)) print(f3(4, 5)) print(f4(5)) print(f5()) print(f6())

17. Příloha A: klávesové zkratky použité v konzoli Coconutu v režimu Emacs

V této příloze jsou vypsány vybrané klávesové zkratky, které jsou ve výchozím nastavení použity v interaktivní konzoli programovacího jazyka Coconut v režimu emulace Emacsu. V tomto režimu není zapotřebí přepínání režimů a většina příkazů je realizována klávesovou kombinací Ctrl+znak nebo Alt+znak. Současně se (pokud si neprovedete rekonfiguraci) jedná o stejné příkazy, jakými se ovládá příkazový řádek samotného shellu nebo standardního Pythonu (resp. přesněji řečeno jeho novějších verzí).

Příkazy pro přesuny kurzoru

Základní příkazy pro přesun kurzoru používají kombinaci Ctrl+znak, Alt+znak, popř. alternativně Esc, znak v případě, že zkratky Alt+znak kolidují s emulátorem terminálu (například vyvolávají příkazy z menu). Pokud je terminál správně nakonfigurován, měly by fungovat i kurzorové šipky a navíc i klávesy Home a End (se zřejmou funkcí):

Klávesa Význam Ctrl+B přesun kurzoru na předchozí znak Ctrl+F přesun kurzoru na další znak Alt+B přesun kurzoru na předchozí slovo Alt+F přesun kurzoru na další slovo Esc, B shodné s klávesovou zkratkou Alt+B Esc, F shodné s klávesovou zkratkou Alt+F Ctrl+A přesun kurzoru na začátek řádku Ctrl+E přesun kurzoru na konec řádku

Mazání textu, práce s kill ringem

Pro přesun části textu v rámci editovaného řádku se používá takzvaný kill ring, do něhož se smazaný text uloží. Pro vložení takto smazaného textu do jiné oblasti se používá operace nazvaná yank (odpovídá paste). Některé dále uvedené příkazy dokážou s kill ringem pracovat:

Klávesa Význam Ctrl+K smaže text od kurzoru do konce řádku a uloží ho do kill ringu Ctrl+U smaže text od začátku řádku do pozice kurzoru a uloží ho do kill ringu Ctrl+W smaže předchozí slovo a uloží ho do kill ringu Alt+D smaže následující slovo a uloží ho do kill ringu Ctrl+Y vloží text z kill ringu na místo, na němž se nachází kurzor (yank) Alt+Y po operaci Ctrl+Y dokáže rotovat historií kill ringu a obnovit tak (před)předchozí smazaný text Ctrl+D smaže jeden znak (pokud je ovšem na řádku nějaký obsah, jinak typicky ukončí aplikaci, resp. interaktivní smyčku Coconutu)

Práce s historií dříve zadaných příkazů

Klávesa Význam Ctrl+P průchod historií – předchozí text Ctrl+N průchod historií – následující text Ctrl+R zpětné (interaktivní) vyhledávání v historii Ctrl+G ukončení režimu vyhledávání zapnutého předchozí zkratkou

Některé další dostupné příkazy

Klávesa Význam Tab implicitní klávesa pro zavolání completeru jazyka Coconut (kontextové menu) Ctrl+T prohození dvou znaků (před kurzorem a na pozici kurzoru) Alt+U text od pozice kurzoru do konce slova se změní NA VERZÁLKY Alt+L text od pozice kurzoru do konce slova se změní na mínusky Alt+C text od pozice kurzoru do konce slova se změní Tak, Že Slova Začínají Velkým Písmenem

18. Příloha B: klávesové zkratky použité v konzoli Coconutu v režimu Vi

Pokud je Coconut spuštěn s volbou –vimode, bude se příkazová řádka ovládat příkazy napodobující editory Vi/Vim.

Poznámka: ve výchozím nastavení se řádka konzole programovacího jazyka Coconutu nachází v režimu vkládání znaků (insert mode). Pro přepnutí do normálního režimu použijte Esc.

V režimu emulace editorů Vi/Vim je možné mj. použít i tyto klávesové zkratky:

Příkazy pro přesuny kurzoru

Tyto příkazy jsou platné pro normální režim a lze je zkombinovat s operátory (delete, change, yank atd.):

Klávesa Význam h přechod na předchozí znak l přechod na další znak b skok (zpět) na první znak slova e skok na poslední znak slova w skok na první znak následujícího slova 0 skok na začátek řádku $ skok na konec řádku % doskok na párovou závorku f skok na specifikovaný znak (find)

Editace textu

Klávesa Význam x smazání jednoho znaku (odpovídá klávese Delete) d operace smazání textu (musí být následována příkazem pro pohyb kurzoru) D smazání textu od pozice kurzoru do konce řádku y přenos textu do registru _ (musí být následována příkazem pro pohyb kurzoru) c změna textu (musí být následována příkazem pro pohyb kurzoru) r změna jediného znaku s změna jediného znaku a přechod do vkládacího režimu p operace put/paste, vloží smazaný text od pozice kurzoru P operace put/paste, vloží smazaný text před pozicí kurzoru

Příkazy ve vkládacím režimu

Některé příkazy ve vkládacím režimu odpovídají režimu Emacsu (viz předchozí kapitolu):

Klávesa Význam Ctrl+H smazání znaku nalevo od kurzoru (odpovídá Backspace) Ctrl+R zpětné (interaktivní) vyhledávání v historii Ctrl+W smaže předchozí slovo a uloží ho do kill ringu

Další příkazy

Klávesa Význam Esc přepnutí do normálního režimu 1–9 prefix pro opakování další operace u vrácení poslední operace (lze opakovat) a append – přechod do režimu vkládání i insert – přechod do režimu vkládání ~ změna jednoho znaku: verzálky/kapitálky a zpět k průchod historií – předchozí text j průchod historií – následující text

19. Repositář s demonstračními příklady

Zdrojové kódy všech prozatím popsaných demonstračních příkladů určených pro programovací jazyk Coconut byly uloženy do Git repositáře dostupného na adrese https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs.

# Příklad Stručný popis Adresa 1 hello-world.coco Program typu „Hello, world“ naprogramovaný v jazyce Coconut https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/hello-world.coco 2 hello-world.py překlad pipeline s voláním funkce print do Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/hello-world.py 3 hello-world-non-optim.py ukázka celého souboru (čistý Python), který vznikne výsledkem transpřekladu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/hello-world-non-optim.py 4 hello-world-minified.py ukázka celého souboru (čistý Python), který vznikne výsledkem transpřekladu s povolenou minifikací https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/hello-world-minified.py 5 lambda-old-style.coco zápis anonymní funkce s využitím operátoru → (původní styl Pythonu) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-old-style.coco 6 lambda-old-style.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-old-style.py 7 lambda-new-style.coco zápis anonymní funkce s využitím operátoru ⇒ (doporučovaný styl) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-new-style.coco 8 lambda-new-style.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-new-style.py 9 original-factorial-1.py výpočet faktoriálu naprogramovaný v Pythonu: použití anonymní funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-factorial-1.py 10 original-factorial-2.py výpočet faktoriálu naprogramovaný v Pythonu: vnořené anonymní funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-factorial-2.py 11 original-factorial-3.py výpočet tabulky s faktoriály bez použití programových smyček https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-factorial-3.py 12 lambda-factorial-1.coco výpočet faktoriálu s anonymní funkcí se dvěma parametry (nekorektní zápis) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-1.coco 13 lambda-factorial-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-1.py 14 lambda-factorial-2.coco výpočet faktoriálu s anonymní funkcí se dvěma parametry (korektní zápis) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-2.coco 15 lambda-factorial-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-2.py 16 lambda-factorial-3.coco vnořené anonymní funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-3.coco 17 lambda-factorial-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-3.py 18 lambda-factorial-4.coco výpočet tabulky s faktoriály bez použití programových smyček https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-4.coco 19 lambda-factorial-4.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-4.py 20 lambda-factorial-5.coco výpočet tabulky s faktoriály bez použití programových smyček + použití pipe https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-5.coco 21 lambda-factorial-5.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/lambda-factorial-5.py 22 implicit-lambda-1.coco lambda výraz s implicitním parametrem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/implicit-lambda-1.coco 23 implicit-lambda-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/implicit-lambda-1.py 24 implicit-lambda-2.coco lambda výraz bez parametru https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/implicit-lambda-2.coco 25 implicit-lambda-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/implicit-lambda-2.py 26 statement-lambda-1.coco plnohodnotná anonymní funkce https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-1.coco 27 statement-lambda-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-1.py 28 statement-lambda-2.coco anonymní funkce s příkazem a výrazem https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-2.coco 29 statement-lambda-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-2.py 30 statement-lambda-type-hints.coco anonymní funkce s typovými informacemi https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-type-hints.coco 31 statement-lambda-type-hints-python-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu verze 2 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-type-hints-python-2.py 32 statement-lambda-type-hints-python-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu verze 3 https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/statement-lambda-type-hints-python-3.py 33 original-partial-1.py částečně vyhodnocená funkce, realizace provedená ve standardním Pythonu, první verze (funkce se dvěma parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-partial-1.py 34 original-partial-2.py částečně vyhodnocená funkce, realizace provedená ve standardním Pythonu, druhá verze (funkce se třemi parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-partial-2.py 35 original-partial-3.py částečně vyhodnocená funkce, realizace provedená ve standardním Pythonu, třetí verze (funkce se čtyřmi parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/original-partial-3.py 36 partial-1.coco částečně vyhodnocená funkce zapsaná v jazyku Coconut, první verze (funkce se dvěma parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-1.coco 37 partial-1.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-1.py 38 partial-2.coco částečně vyhodnocená funkce zapsaná v jazyku Coconut, druhá verze (funkce se třemi parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-2.coco 39 partial-2.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-2.py 40 partial-3.coco částečně vyhodnocená funkce zapsaná v jazyku Coconut, třetí verze (funkce se čtyřmi parametry) https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-3.coco 41 partial-3.py výsledek překladu skriptu do standardního Pythonu https://github.com/tisnik/most-popular-python-libs/blob/master/coconut/partial-3.py

20. Odkazy na Internetu