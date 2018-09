 »   »  Cold-Boot Attack ukradne hesla z paměti za dvě minuty, ochrana nefunguje

Segerdahl a Saarinen tedy do postupu přidali další krok: zapsali do paměti informaci sami pomocí externího programátoru přes sběrnici SPI. Jsou tak schopni velmi rychle budoucí přepis paměti zablokovat, protože Bios dostane od systému falešnou zprávu o tom, že obsah paměti byl přepsán. Poté stačí už jen rebootovat a po startu z externího USB disku si data přečíst. Cold-Boot Attack tedy stále žije.

Olle Segerdahl a Pasi Saarinen ze společnosti F-Secure nyní ukázali, že ochranu MORLock je možné snadno obejít . Je totiž možné přeprogramovat paměť, ve které se ukrývá pokyn pro přepis. Operační systém totiž při svém standardním vypnutí předá do nevolatilní flash paměti Biosu informaci o tom, že vyčistil paměť a nenechal v ní citlivá data. Při příštím bootu se pak Bios podívá, zda je správný bit nastavený či nikoliv a zda je nutné se obtěžovat přepisem paměti, který by významně prodloužil dobu startu.

Už je to ale deset let, jde o známou techniku a výrobci počítačů zavedli opatření, která by jí měla bránit. Trusted Computing Group v čele s firmami AMD, Hewlett-Packard, IBM, Intel a Microsoft navrhla ochranu, která data v paměti zničí přepisem ve chvíli, kdy je napájení obnoveno.

O tomto typu útoku se začalo mluvit před deseti lety, kdy byla vydána studie Lest We Remember: Cold Boot Attacks on Encryption Keys [PDF]. Ta ukázala, že ve skutečnosti data z paměti mizí poměrně pomalu a především mizí postupně. Desítky sekund nepředstavují větší problém.

Toho využívají útoky typu Cold-Boot, které spoléhají na to, že při rychlém restartu zůstává v paměti původní obsah, který je možné si přečíst. Mysleli jsme si, že tyhle útoky jsou za námi, protože nové počítače proti nim obsahují ochrany. Teď se ukazuje, že to tak není.

Kritický je okamžik mezi vypnutím počítače a jeho opětovným zapnutím. Proto si v ukázce útočník pomáhá podchlazením čipů, které takto dokáží delší dobu udržet data. Z paměti je pak možné přečíst cokoliv, včetně hesel k uživatelským účtům nebo šifrovacích klíčů k diskům.

Útok sice vyžaduje cvik a speciální vybavení, ale je dostatečně známý. Navíc funguje prakticky proti všem současným notebookům, takže útočníci mají standardizovanou cestu, jak se ke klíčům dostat. Není úplně snadné to udělat, ale ani příliš těžké. Je tedy možné, že už na to přišel někdo před námi, říká Olle Segerdahl.

Dodává také, že to není triviální a snadný útok, ale při útoku na instituce jako jsou banky nebo velké společnosti se vyplatí něco takového podniknout. Navíc prý neexistuje jednoduchá oprava, kterou by výrobci mohli plošně nasadit. Je na výrobcích, aby chránili počítače před podobnými útoky. Nebude to snadné a nebude to rychlé.

Neuspávejte, hibernujte

Při útoku není problémem ani UEFI se zapnutým Secure boot, protože informace o podpisech povolených systémů jsou uložené ve stejné paměti, kterou útočník přepisuje pro vypnutí ochrany přečtení paměti. Ve stejnou chvíli si tak může „whitelistovat“ vlastní systém, který plánuje nabootovat po USB.

U počítačů s citlivými daty by měly firmy nasadit novou politiku, kdy by se počítače místo uspávání do paměti měly hibernovat. Před obnovením stavu z disku by navíc měly vyžadovat autentizaci uživatele. Jen tak lze zajistit, že nepoužívaný počítač nemá v paměti citlivé údaje a útočník tak nemá co krást.

Je také velmi důležité, aby lidé o této možnosti věděli. Někdy je pro řešení bezpečnostních problémů nejlepší, když o nich prostě lidé vědí. Trocha budování povědomí může perfektně zabrat, vysvětluje Olle. Pak je dobré vybudovat plány pro rychlou reakci na incident. Pokud už firma zjistí, že byl něčí počítač ukraden, může například zneplatnit přístupy a tím snížit dopady.

Podívejte se na rozhovor s oběma autory: