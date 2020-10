Cruwdfunding na prolamování nechvalně proslulé herní ochrany Denuvo

EMPRESS slibuje, že každý, kdo přispěje a ozve se mailem pro potvrzení, bude připsán do NFO souborů u jednotlivých release her. Kdo přispěje hodně, bude moci do NFO připojit vzkaz o délce 100 znaků.

Nyní tedy EMPRESS na redditu objasňuje aktuální stav . Vysvětluje, že dříve získané peníze investoval do projektu. Že strávil velké množství času analyzováním Denuvo v5, v6, v7 a v8 a jejich variant a vývojem nástrojů pro jejich odstraňování z her. Další lidé ze scény jsou spíše „keckové“, spousta velkých slov, bývalé slávy, ale žádná akce. Mnoho z nich navíc dnes pracuje pro společnosti jako právě Denuvo. A navíc je tu nové Denuvo v9. A na vše jsou potřeba prostředky.

V posledních letech to byly značky EMPRESS a C000005, pod nimiž vycházely mnohé Denuva zbavené hry. Dnes víme, že jde o jednu osobu, která jakkoli vlastníci her zjevně po lidech z crackerské scény jdou, nyní tak trochu vystupuje z pozadí, aby žádal financování dalších prací.

Mezi hlavními důvody, proč je Denuvo tak nepopulární, bývá uváděna zejména nutnost online aktivace her a také vysoká zátěž počítače (CPU, zápisy dat snižující v případě SSD životnost úložiště – Denuvo tuto kritiku v souvislosti s SSD odmítá, nicméně negativní dopady Denuva na rychlost běhu her jsou zdokumentovány a změřeny).

Cracker, který již dříve překonal několik verzí protipirátské ochrany Denuvo shání financování, aby mohly práce na lámání nových a nových verzí této ochrany pokračovat. EMPRESS uvádí, že pro další činnost je potřeba se více podívat do hlubin Denuva, a to si vyžaduje čas a tudíž i peníze. Zčásti na nákup potřebného hardwaru, zčásti na financování života jako takového.

Paradoxní situace

Pokud tento model skutečně uspěje a lidé začnou crackerům jako EMPRESS platit za to, že se lámání ochran ve hrách „věnují na plný úvazek“, vznikne paradoxní stav. Jediný primární důvod, proč hry obsahují ochrany, je zabránit vzniku a hraní kopií, které nebyly zakoupeny v obchodě. Možná kdyby herní firmy nechaly hry bez ochran (ty by se tím mimochodem mohly stát trochu levnějšími), lidé by raději zaplatili jim za hru, nikoli EMPRESSovi za pirátskou kopii bez Denuva.

EMPRESS sám k tomu dodává, že tohle nedělá, aby tím zbohatl. Jeho misí je navrátit skutečné vlastnictví věci (zakoupené hry). Dnes totiž nikdo koupí hry tuto hru skutečně nevlastní, vše je závislé na nějaké licenci, která musí být odsouhlasena a de facto jde vlastně jen o určité pronajmutí produktu k užívání, nikoli jeho skutečné vlastnictví. Richard M. Stallman by nepochybně dodal, že Denuvo ve hře upírá tomu, kdo si ji koupil, jednu z jeho svobod.

Sám EMPRESS správně dodává, že nikdo nemůže říci, co bude s jeho licencí za 20 let. Já mohu z osobní zkušenosti přihodit do debaty třeba hru BioShock z roku 2007, kterou vydavatel protkal nejen ochranou proti kopírování (která dnes ve Windows 10 znemožňuje hraní původní originální hry), ale také aktivačním systémem na firemních serverech (jejichž „spolehlivost“ se stala legendou). Dnes tak tuto hru nemohu nainstalovat a hrát jako před ±10 lety a opravdu mě nezajímá ani to, že možná existuje způsob, jak ji dostat do Steamu, ani to, že si lze koupit remake tohoto titulu pro moderní PC.

To ale odbíhám od hlavní pointy: bude velmi zajímavé sledovat, jestli EMPRESS se svojí žádostí o komunitní financování dalších prací na lámání ochrany Denuvo nakonec uspěje.