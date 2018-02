 »   »  CZ.NIC spouští HaaS: honeypot as a service

Veškeré problémy a připomínky jsme vyřešili a nic nebránilo tomu spustit ostrý provoz služby HaaS neboli Honeypot as a Service.

Co to vlastně HaaS je a k čemu slouží? Honeypot je speciální aplikace, která simuluje operační systém a dovoluje potenciálnímu útočníkovi se přihlásit přes SSH do koncového zařízení a provést libovolné příkazy nebo třeba stáhnout malware. Nainstalovat si takovou aplikaci není jednoduché a pokud se v ní objeví chyby, může být i nebezpečná. Proto jsme se rozhodli vzít bezpečnostní riziko na sebe a zpřístupnit honeypot jako veřejnou službu, na kterou mohou uživatelé Internetu přesměrovat útoky vedené na jejich routery.

Moc rádi bychom řekli, že stačí na vašem routeru či serveru povolit port 22 a přesměrovat na naše servery, ale není tomu tak. Snažili jsme se však o co nejjednodušší řešení, co se instalace a vývoje týče. Věřte, že jsme minimálně měsíc strávili pouze výběrem proxy, která musí u uživatelů běžet. K čemu proxy je? Pouze k jednomu malému, ale velmi důležitému detailu. Abychom znali IP adresu útočníka, která slouží k následné analýze chování útočníků s cílem odhalení nových, dosud neznámých útoků.

Dobrá zpráva je, že i přes krátkou dobu provozu a porodní bolesti máme hodně dat. S přírůstkem deset tisíc SSH sessions za hodinu, v takto malém počtu uživatelů (aktuálně 1 600 aktivních uživatelů), budeme brzy řešit zajímavé úlohy, jak všechna data stihnout analyzovat. Uděláme pro to maximum, protože botnety volající rm -rf jako první příkaz nás děsí a je třeba s nimi zatočit.

Nasbíraná data využívá Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ pro zkoumání útoků z českých IP adres, o čemž jsou pak majitelé informování a hlavně vyzváni k nápravě. Největší počet útoků pochází z Číny, proto již spolupracujeme s Taiwanem, aby i u nich mohli zasáhnout. Na spolupráci s dalšími bezpečnostními týmy se pracuje.

Pokud se chcete do projektu zapojit, můžete tak učinit na stránkách haas.nic.cz, kde se zaregistrujete a dle pokynů nainstalujete HaaS proxy (dostupné jako deb a rpm balíček, na PyPI nebo jen tar). V případě zájmu o analýzu dat jsou anonymizovaná data dostupná na stránce s globálními statistiky. Chybí v nich úmyslně použitá hesla, protože jsme zaznamenali nejeden případ, při kterém se uživatel omylem dostal do svého vlastního honeypotu.

(Původně napsáno pro blog CZ.NIC.)