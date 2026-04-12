Daňové přiznání s pomocí AI, Francie skončí s Windows a přejde na Linux

Francie končí s Windows, přejde na Linux
Sladká Francie pokračuje v posilování národní a evropské role, tedy odstavování závislosti na obvykle amerických či čínských technologiích, dalším krokem. Příslušné úřady dostaly za úkol připravit přechod země a jejích úřadů od platformy Windows na Linux, a to pro pracovní stanice úředníků.
Nejde přitom jen o odklon od Windows, ale odklon od technologií Microsoftu včetně Teams a obecně cloudových služeb v rukou zejména amerických IT korporací, povinných dodržovat americké zákony. Konkrétní plány čekejme od Francouzů na podzim a uvidíme, třeba se jednou budeme inspirovat.
Týden v GNOME #244: Blueprint pro PyPI
Projekt GNOME přináší pár novinek zejména mimo hlavní proud. Do jádra GNOME míří překladač jazyka Blueprint pro tvorbu uživatelských rozhraní s GTK, nyní dostupný s PyPI. Vylepšena je dokumentace, nyní využívá Meson, což zrychluje build proces i testování. Z GNOME Circles tu máme novou verzi Hieroglyphic 2.3, aplikace pro vyhledávání symbolů, nově rozpoznávající i symboly jazyka Typst (novější alternativa k LaTeXu) – přibyla i hardwarová akcelerace jako výchozí preferovaná, což vede k efektivnějšímu běhu s nižší spotřebou energie.
Nekonečný seznam GTK přehrávačů hudby doplňuje nová verze Amberol 2026.1, která přešla na GNOME 50, což přináší lepší lepší čitelnost panelu playlistu, podporu zkratek z libadwaita či možnost otevřít složku s aktuální skladbou přímo ve správci souborů. Z projektů třetích stran zmiňme novou verzi správce aplikací Bazaar s vylepšeným filtrováním výsledků vyhledávání, novým dialogem pro doplňky a grafy ve statistikách. Weather O’Clock 50, rozšíření GNOME Shellu pro počasí u hodin umí plynulejší animace a plně podporuje GNOME 45 až 50.
Více v 244. přehledu novinek projektu GNOME.
Nové patche od Valve zrychlí hry na grafikách s malým množstvím vRAM
Mezi vývojáři Valve s neortodoxním a o to báječnějším přístupem k věci přivítejme nové jméno: Natalie Vock. Ta se pustila do oblasti, která je dnes o to více urgentnější: běhu her na grafických kartách s omezeným množstvím vRAM. Konkrétně se bavíme o jejích experimentech s Radeonem s 8GB pamětí a hrou Cyberpunk 2077, na které věci ověřovala.
Natalie, jinak typicky spíše ve Valve pracující na ovladači RADV (Radeon / Vulkan) přichystala speciální patche implementující DRM device memory cgroup controller a změny v TTM memory managementu, tedy to, jak systém spravuje alokace paměti a přesouvání dat z / do systémové RAM. K tomu se pojí další patche pro KDE Plasma. Celkově tak Natalie připravila dmemcg-booster (systemd služba pro DMEM cgroup limity) a plasma-foreground-booster (pro prioritizaci RAM pro aplikaci běžící na popředí – tedy hru .
Kdo nechce věc používat s Plasmou, může vzít zavděk kompozitorem Valve Gamescope v poslední verzi.
Výsledkem nových patchů, kódu a změn v mechanismech je, že i z omezeného množství grafické paměti dostane hra v podstatě optimální maximum a jsou to procesy na pozadí, jejichž požadavek je odsunut do systémové RAM, grafické kartě přístupné, avšak řádově pomalejší části. Pro hru to pak znamená méně prodlev s čekáním na data z pomalé RAM.
Vše je k dispozici v rámci CachyOS, pro jádro řady 7.0, případně v AUR repozitáři. Jestli/jak rychle bude kód doladěn a objeví se jako obecně dostupné řešení v linuxových distribucích, uvidíme časem. Podrobněji přímo v blogu u Natalie.
Konverze 360° videí přes Vulkan pro FFmpeg
Jednou z posledních novinek projektu FFmpeg, je podpora pro konverzi 360° videí s pomocí API Vulkan, pročež lze předpokládat efektivnější běh, než jaký umí standardní CPU implementace. Podpora není plně hotova v tuto chvíli kód zvládá významnou podskupinu formátů, které se pro 360° video používají, ale očekávat lze do budoucna další pokrok. Podporována je aplikace fisheye, dual fisheye a dalších typů 360° projekcí video obsahu.
Daňové přiznání s pomocí AI, plánuje finmini
Lidem s daněmi nově pomůže i umělá inteligence, hlásí Ministerstvo financí, resp. finanční správa. K dispozici je beta verze aplikace, kam jen 1. nahrajte vaše dokumenty – 2. zkontrolujte vyplněné údaje – 3. vytvoříte soubor, který bude sloužit k podání finančnímu úřadu, hlásí systém.
Doklady lze naskenovat či vyfotit, o vše ostatní se postará AI. Kdyby uživatele zajímalo, jaká, tak hned pod tím se píše,že: „Nahrané dokumenty budou zpracovány v zabezpečeném prostředí s využitím technologie Microsoft Azure Open AI“. Před použitím jistě také nebude od věci přečíst si podmínky služby.