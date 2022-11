Dark Reign na OpenRA, Prime Gaming na Linuxu přes Nile

Dark Reign: The Future of War běží na OpenRA

Dark Reign: The Future of War je sci-fi RTS hra vydaná původně v roce 1997 pro operační systém MS Windows a v roce 2013 pro herní konzoli Xbox 360. Byla sice vyvíjena australským herním studiem Auran, ale je velmi podobná titulům z herní série Command & Conquer od Westwood Studios.

Fanoušci této hry se rozhodli ji oživit a přepracovat ji na herní engine OpenRA. Tento otevřený herní engine pro strategie už má na kontě oživení herních klasik Command & Conquer, Dune 2000 nebo Red Alert. Projekt je zatím v počáteční fázi vývoje a k běhu budete potřebovat data z původní hry.

Dark Reign: The Future of War v OpenRA

Prime Gaming na Linuxu přes Nile

Služba Prime Gaming od Amazonu byla doposud pro linuxové hráče dostupná pouze přes oficiálního klienta běžící na Wine. Projekt Nile nabízí pro přístup do knihovny her na Prime Gaming přes nativní rozhraní. Tento program komunikuje s API od Amazonu a umožňuje linuxovým uživatelům stahovat a spouštět hry přes příkazovou řádku.





Jelikož hry na této platformě jsou určeny pro operační systém Windows, využívá Nile k jejich běhu taky překladovou vrstvu Wine. Tu lze ale nastavit pro každou hru zvlášť, takže není nutné stahovat několik kopií oficiálního klienta zvlášť pro každou hru.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech přes Nile

0 A.D. na Steamu bez vědomí vývojářů

Vývojáři svobodné RTS 0 A.D. oznámili, že někdo umístil jejich hru na herní platformu Steam. Problém je, že to vývojářům ani neoznámil a chtěl 8 eur za hru, která je jinak zdarma. Zde se projevilo jedno z hlavních rizik open source, kdy někdo pro snadný zisk vrhne špatné světlo na celou myšlenku.





Jelikož licence GNU GPLv2 volné šíření a zpoplatnění tohoto díla nijak neomezuje, nikdo se vlastně nedopustil ničeho nezákonného. Společnost Valve, která Steam vlastní, už tuto položku na přání vývojářů odstranila.

0 A.D. Alpha 26

Oh My Git!

Oh My Git! je jednoduchá svobodná hra, která pomáhá pochopit, jak funguje distribuovaný systém správy verzí Git. Tato hra vizualizuje interní strukturu Git repozitáře v reálném čase a hráči tak můžou sledovat dopady svých akcí.

Pro nováčky v Gitu je to názorná ukázka, kdy za pomocí herních karet zadávají příkazy a ty jsou následně vizualizovány. Pro pokročilé je k dispozici integrovaný terminál, do kterého lze zadávat příkazy přímo. Zřejmě to nebude hra na dlouhé zimní večery, jejím primárním účelem je názorná ukázka fungování Gitu.

Oh My Git!

V krátkosti

Strategie Widelands inspirovaná hrou The Settlers II vyšla ve verzi 1.1. EmuDeck, software zprostředkující emulaci starších herních platforem na přenosné konzoli Steam Deck je k dispozici ve verzi 2.0. Otevřená RTS Warzone 2100 oznámila vydání verze 4.3 se „super lehkým“ módem. Cemu, emulátor herní konzole Wii U, ze kterého se nedávno stal open source je k dispozici i jako AppImage.