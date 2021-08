Debian 11 je tady, Zorin OS má novou edici

Jedenáctky jsou tady

Nelekejte se, nejedná se o novou verzi operačního systému Windows, ale o vydání Debianu 11 s kódovým označením „Bullseye“. Tato nová stabilní verze vyšla po více než dvou letech vývoje a bude podporována dalších pět let. Nabízí výběr z šesti různých grafických prostředí a systém je dostupný pro devět procesorových architektur.

Mezi jeho hlavní novinky patří linuxové jádro řady 5.10., kancelářský balík LibreOffice řady 7.0, GNU Compiler Collection 10.2, OpenSSH 8.4p1 nebo Vim 8.2. Celkem bylo aktualizováno přes 72% z celkových 59 tisíc softwarových balíků.

Debian 11

Zorin OS má novou edici

Tým kolem Zorin OS oznámil vydání nové edice jejich linuxové distribuce. Cílem Zorin OS je zjednodušit uživatelům přechod z jiných platforem, k čemuž používá témata vzhledu, rozložení desktopu a software pro kompatibilitu s jinými platformami. Nová edice Zorin OS Pro nahradí edici Ultimate, která nabízí osm rozložení desktopu, nástroj na sdílení myši, klávesnice a obsahu schránky mezi zařízeními a poznámkovou aplikaci, která umí nahrávat audio a kresby na dotykové obrazovce.

Zorin OS Pro

Parabola přebírá prvky pro přístupnost z Arche

Projekt Parabola GNU/Linux-libre oznámil, že tato distribuce přidává funkce pro přístupnost převzaté ze svého „mateřského“ projektu Arch Linux. Minulý rok totiž Arch Linux integroval do systému projekt TalkingArch, který pomáhá slabozrakým při práci se systémem. V reakci na to vznikl projektu TalkingParabola, který byl teď integrován do této „dceřiné“ distribuce.

Parabola GNU/Linux-libre

PINE64 představuje PineNote

Společnost PINE64, která vyrábí otevřený hardware představila 10,1palcový tablet, čtečku e-knih a zápisník s technologií elektronického papíru PineNote. Toto zařízení běží na jednodeskovém počítači Quartz64, s 4GB LPDDR4 RAM a 128 GB úložného prostoru. Kromě toho je osazen dvěma mikrofony a dvěma reproduktory, USB-C portem pro rychlé nabíjení a přenos dat a 5 GHz WiFi. I s obalem a dotykovým perem se bude prodávat za 399 amerických dolarů (8700 Kč).

PineNote

Nově vydáno

Na Ubuntu postavená distribuce s vlastním prostředím elementary OS vyšla ve verzi 6.0. Linuxová distribuce s přednastaveným prostředím pro anonymní surfování Septor vydala novou verzi 2021.4. Na Arch Linuxu založená belgická distribuce ArcoLinux oznámila vydání verze 21.09.8. Živé CD s OpenBSD a nízkými hardwarovými nároky FuguIta vyšla ve verzi 6.9–202108131.