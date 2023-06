Debian 12 Bookworm nabízí firmware v instalátoru a loučí se s 32 bity

Dva roky po Debianu 11 Bullseye je tu nová dvanáctá verze s názvem Bookworm. Zároveň s vydáním začíná nový dvouletý vývojový cyklus další verze, pro kterou je už připraven název Trixie. V pomyslném zásobníku jmen je už také název pro čtrnáctku, která ponese jméno Forky a vyjde za čtyři roky. Jména jsou vybírána z postav filmů Příběh hraček, současný Bookworm představuje knihomola ze třetího dílu.

Nejčerstvější dvanáctka bude podporována do roku 2026. Poté poběží ještě rozšířená dvouletá podpora v rámci projektu LTS, který ale nabízí jen aktualizace pro vybrané architektury a nezáplatuje všechny balíčky. Pokud provozujete Debian 11 Bullseye, máte ještě rok plnohodnotné podpory a během něj byste měli ideálně aktualizovat na 12.

Loučení s 32 bity

Bookworm vychází pro stejných devět architektur jako předchozí Bullseye. V této sestavě zatím nedochází k žádné změně:





32-bit PC ( i386 ) a 64-bit PC ( amd64 )

) a 64-bit PC ( ) 64-bit ARM ( arm64 )

) ARM EABI ( armel )

) ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf )

) little-endian MIPS ( mipsel )

) 64-bit little-endian MIPS ( mips64el )

) 64-bit little-endian PowerPC ( ppc64el )

) IBM System z ( s390x )

Vývojáři Debianu ale plánují, že tohle je poslední verze s podporou 32bitových procesorů architektury x86. Debian je jednou z posledních distribucí, které ještě udržují variantu pro čistých 32 bitů.

V průběhu let se ovšem i zde ořezávala podpora těch nejstarších procesorů, takže i Debian už vyžaduje alespoň procesor označený jako i686. Jde o modely jako AMD Athlon XP, Intel Pentium 4, Intel Xeon nebo VIA C3. Tedy řekněme procesory z roku 2000 a novější.





Trixie už nebude 32bitové procesory oficiálně podporovat, takže pro ně například nevyjde instalátor. Stará architektura se tak zařadí po bok ostatních vedlejších portů, které sice mají své repozitáře a v nich balíčky, ale nejsou ve stavu určeném pro plnohodnotné vydání. Pokud potřebujete provozovat nějaký čistě 32bitový software, budete tak muset v budoucnu činit v 64bitovém Debianu v rámci multi-arch, v kontejneru nebo chrootu.

Tým Debian Cloud vytváří také obrazy vhodné pro virtualizované prostředí. Přímo přitom poskytuje varianty: Amazon EC2 (amd64 a arm64), Microsoft Azure (amd64), OpenStack (obecné) (amd64, arm64, ppc64el), GenericCloud (arm64, amd64) a NoCloud (amd64, arm64, ppc64el). Varianta GenericCloud by měla být univerzální a měla by fungovat v libovolném virtualizovaném prostředí. NoCloud je pak určen k testování sestavovacího procesu.

Firmware už při instalaci

Během loňského roku vývojáři intenzivně diskutovali o tom, zda zařadit nesvobodný firmware na instalační média. Nakonec bylo rozhodnuto, že se firmware stane součástí instalátoru. Jde o pragmatické rozhodnutí, které umožní hned po startu oživit nejrůznější zařízení.

Uživatelé tak mají hned po startu k dispozici například síťové karty, které se dnes často bez nahrání firmware neobejdou. Připomeňme, že tu nejde o ovladače v linuxovém jádře, ale o firmware běžící v paměti jednotlivých periferií.

Výrobci takový firmware někdy dodávají přímo v zařízení, ale čím dál častěji jej musí operační systém při každé inicializaci poslat do volatilní paměti v kartě, aby se zařízení spustilo a začalo pracovat. Tento proces je nyní za uživatele zařízen a ten nemusí firmware nikde hledat a instalátoru ho předávat.

Balíčky s nesvobodným firmwarem mají nyní v repozitářích vlastní komponentu, která se jmenuje non-free-firmware . Aby nainstalované balíčky dostávaly správné aktualizace, je nutné provést změny v konfiguraci balíčkovacího systému. Záznam v konfiguračním souboru by měl v takovém případě vypadat například následovně:

deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware

Bookworm v číslech

Nové vydání Debianu opět obsahuje více softwaru než jeho předchůdce. Připraveno je 11 089 nových balíčků, celkem tedy mají uživatelé k dispozici 64 419 balíčků. Většina softwaru v distribuci byla také aktualizována, celkem renovací prošlo 43 254 softwarových balíčků, což je 67 % všech balíčků z Bullseye.

Jako obvykle došlo také k odstranění části balíčků, v této verzi je to přibližně každý desátý balík, takže odstraněno jich bylo 6296. Tyto balíčky už v nových repozitářích nejsou obsaženy a nedostanou tedy žádnou aktualizaci. V balíčkovacím systému jsou označeny jako zastaralé.

Následující tabulka shrnuje nejdůležitější změny verzi mezi Debianem Bullseye a Bookworm:

Název balíčku Verze v 11 (Bullseye) Verze ve 12 (Bookworm) Apache 2.4.54 2.4.57 BIND DNS Server 9.16 9.18 Cryptsetup 2.3 2.6 Dovecot MTA 2.3.13 2.3.19 Emacs 27.1 28.2 Exim e-mail server 4.94 4.96 GNU Compiler Collection 10.2 12.2 GIMP 2.10.22 2.10.34 GnuPG 2.2.27 2.2.40 Inkscape 1.0.2 1.2.2 the GNU C library 2.31 2.36 lighttpd 1.4.59 1.4.69 Linux kernel image 5.10 6.1 LLVM/Clang toolchain 9.0.1, 11.0.1 (výchozí) a 13.0.1 13.0.1, 14.0 (výchozí) a 15.0.6 MariaDB 10.5 10.11 Nginx 1.18 1.22 OpenLDAP 2.4.57 2.5.13 OpenJDK 11 17 OpenSSH 8.4p1 9.2p1 Perl 5.32 5.36 PHP 7.4 8.2 Postfix MTA 3.5 3.7 PostgreSQL 13 15 Python 3 3.9.2 3.11.2 Rustc 1.48 1.63 Samba 4.13 4.17 systemd 247 252 Vim 8.2 9.0

Pokud patříte mezi uživatele Debianu na desktopu, potěší vás aktuální nabídka různých prostředí. Připraveny jsou balíčky pro GNOME 43, KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQt 1.2.0, MATE 1.26 a Xfce 4.18.

Přeložené manuálové stránky

Díky šikovným překladatelům je k dispozici mnohem více dokumentace v podobě manuálových stránek ve více jazycích než kdykoli předtím. Například mnoho manuálových stránek je nyní k dispozici v češtině, dánštině, řečtině, finštině, indonéštině, makedonštině, norštině, ruštině, srbštině, švédštině, ukrajinštině a vietnamštině. Všechny manuálové stránky pro systemd jsou nyní k dispozici v němčině.

Pokud chcete zobrazovat manuály v češtině, nainstalujte si balíček manpages-cs a ujistěte se, že je vaše lokalizace správně nakonfigurována pomocí příkazu:

# dpkg-reconfigure locales

Grub nehledá ostatní systémy

Zavaděč Grub dlouho používá balíček os-prober k detekci dalších operačních systémů nainstalovaných v počítači, aby je mohl přidat do své spouštěcí nabídky. Bohužel to může být v některých případech problematické, třeba v případě spuštěných hostovaných virtuálních počítačů.

V nejnovější verzi upstreamu je tato funkce ve výchozím nastavení zakázána.Pokud to chcete změnit, máte dvě možnosti. Můžete editovat soubor /etc/default/grub a v něm nastavit volbu:

GRUB_DISABLE_OS_PROBER=false

Nezapomeňte pak ještě zavolat update-grub . Druhou možností je pak na balíček s Grubem zavolat dpkg-reconfigure a změnit jeho výchozí chování.

Povinný přechod do /usr

Debian ještě stále uspokojivě nedořešil slučování adresářů do /usr. Přesto už od dvou předchozích verzí platí, že adresáře /bin , /sbin , /lib a /lib64 neexistují a na jejich místech leží symbolické odkazy do korespondujících cest /usr/bin , /usr/sbin , /usr/lib a /usr/lib64 .

Doposud bylo možné používat i starší způsob, tedy s oddělenými adresáři. Bookworm s tím končí a po aktualizaci provede automatický přechod. Původní rozložení už není podporováno. Vše by mělo proběhnout bez uživatelova zásahu a hladce, ale vývojáři varují před některými možnými komplikacemi.

Problém je zejména s utilitami, které jsou součástí balíčkovacího systému. Ty nemusejí o přechodu vědět a reagují tedy na nové cesty chybně. Například dpkg --search vrátí špatné odpovědi pro nové adresáře, musíte se ho ptát na staré cesty.

Problém může nastat také u software, který jste neinstalovali z repozitářů Debianu. Takový software může v původních i nových cestách očekávat různé soubory a počítat s nimi. Takové rozdělení už ale není podporováno a software pak nebude fungovat správně. Je potřeba ho opravit nebo odinstalovat.

Konverze také selže u speciálních systémů, které mají základ disku pouze ke čtení. Může jít například o kontejnerové systémy využívající OverlayFS nebo instalaci Debianu ve Windows Subsystem for Linux (WSL). V takovém případě je potřeba provést bezpečnou aktualizaci výměnou používaného virtuálního obrazu disku.

Další střípky

Pro seřizování přesného systémového času se nově ve výchozím stavu používá balíček systemd-timesyncd . Kromě toho jsou k dispozici také další klienti protokolu NTP: chrony , openntpd a ntpsec . Poslední jmenovaný je v čerstvé verzi náhradou za starší balíček ntp .

Už neudržovaná utilita pro stahování multimediálního obsahu youtube-dl byla nahrazena modernější variantou yt-dlp . Přechod při aktualizaci systému proběhne automaticky, ale chování utilit je trochu jiné. Pokud tedy používáte původní program ve svých skriptech, dejte pozor na některé parametry.

Z názvů balíčků databáze MariaDB zmizely verze. Namísto původních mariadb-server-10.5 a mariadb-client-10.5 se tedy setkáme už jen s mariadb-server či mariadb-client . Verze je samozřejmě viditelná v metadatech balíčků, jako obvykle.

Některé webové prohlížeče v Debianu nemohou být plnohodnotně podporovány, protože jejich vývojáři neposkytují dlouhodobou podporu a vydávají stále nové verze pro každou bezpečnostní záplatu. Týká se to například knihovny qtwebkit . Vývojáři Debianu proto doporučují používat prohlížeče Chromium a Firefox, stejně jako e-mailového klienta Thunderbird. U nich budou v průběhu let postupně do repozitářů baleny aktuální verze s dlouhou podporou (ESR).

Nástroje systemd-resolved a systemd-boot se oddělily do samostatných balíčků. Pokud je používáte, budete je muset doinstalovat ručně.

Přehrávač videa VLC podporuje hardwarově akcelerované dekódování a kódování videa prostřednictvím rozhraní VA-API a VDPAU. Podpora rozhraní VA-API ve VLC však úzce souvisí s verzí aplikace FFmpeg. Protože byl FFmpeg aktualizován na větev 5.x, byla podpora VA-API ve VLC vypnuta. Týká se to uživatelů grafických procesorů s nativní podporou VA-API (např. grafické procesory Intel a AMD). Uživatelů grafických procesorů s nativní podporou VDPAU (např. NVIDIA s nesvobodnými ovladači) se tento problém netýká.

Součástí vydání je také nové jádro z řady 6.1, což vždycky přináší vylepšení podpory hardware a další novinky. Tentokrát jsou tu ale i další věci jako odstranění podpory formátu a.out, přidání základní podpory jazyka Rust, vylepšení v BPF, podpora pro procesory Apple M2 a další. Podrobnosti najdete v našich dvou přehledových článcích.