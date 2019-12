 »   »  Debian bude hlasovat o init systému, vyšel Linux Mint 19.3 BETA

Debian bude hlasovat o init systému, možností je osm

Velká bouře ve velké sklenici vody nese označení Debian Init System Diversity a už za necelé tři týdny snad skončí. Do 27. prosince totiž mohou lidé hlasovat, jak by do budoucna měl Debian rozhodnout svoji politiku ohledně init systémů. Možnosti jsou následující:

zaměřit se na systemd

systemd, ale podporovat prozkoumávání alternativ

podpora více init systémů je důležitá

podporovat ne-systemd inity, ale bez blokace postupu

podporovat portovatelnost, bez blokace postupu

vyžadovat podporu více init systémů

podporovat portovatelnost a více různých implementací

další diskuse

Podrobnosti k procesu shrnuje Kurt Roeckx. Na přelomu roku tak budeme, doufejme, moudřejší.

TSMC očekává spuštění 3nm výroby v roce 2022

Sic ani čerstvý Snapdragon 865 ještě nevyužívá 7nm EUV proces u TSMC, víme, že přípravy 5nm výroby jsou velmi dobře (aktuální výtěžnost se prý pohybuje kolem 50 %) a tak TSMC hovoří o další generaci. První 3nm výrobní proces by měl dosáhnout sériové výroby už v roce 2022, o rok dříve tak lze předpokládat maloobjemovou / rizikovou výrobu pro vybrané partnery. Tímto oznámením TSMC urychluje odhad náběhu 3nm výroby o celý jeden rok oproti dřívějším plánům.

Již tradičně lze předpokládat, že mezi prvními zákazníky budou známí výrobci hi-end ARM SoC v čele s Apple a HiSilicon (dceřina Huawei vyrábějící čipy Kirin).

LibreOffice dostane lepší podporu PPTX souborů

Řada autorů přispívajících do projektu LibreOffice připravila několik důležitých novinek řešících dosavadní chyby v importu prezentací formátu Microsoft PPTX. Jak známo, ač MS OOXML je formát otevřený, jeho reálná implementace je záměrně zesložitělá tak, aby jediným (téměř) 100% spolehlivým nástrojem pro práci s DOCX/XLSX/PPTX byl právě Microsoft Office. Přesto je LibreOffice v tomto s každým dalším vydáním o něco lepší a nejinak tomu bude i nyní.

Pracovalo se například na urychlení načítání PPT souborů s objekty rovnic či na importu/exportu PPTX obsahujícího semi-transparentní texty. Opraveno je chování, kdy LibreOffice již nenastavuje barevnou výplň objektu, pokud má barevnou výplň celý snímek. Velmi ceněnou opravou pak je duplikace matematických objektů ve snímku, která vedla často k totální nečitelnosti snímku. Opravena je dále přechodová výplň snímků, import některých tvarů ve snímku a některé typy importů a exportů do PPTX pracující s barvou v objektech/textech, rotace textu / textového boxu, vlastní nastavení datumu jako uživatelský XTextField, import komplexních textů či správné nastavení fontu atd. Podrobnosti shrnuje domovský web projektu.

Qualcomm představil Snapdragon 865

Příští platforma ARM SoC Qualcomm Snapdragon 865 je nadále vyráběna 7nm procesem bez EUV, což znamená, že inovace se oproti předchozí generaci musely konat někde jinde. Každopádně Qualcomm u nové generace hovoří o CPU části Kryo 585 (takt až 2,84 GHz), GPU části Adreno 650 a zhruba 25% zrychlení oproti předchozí generaci Snapdragon 855 (nikoli Snapdragon 855+).

Zajímavostí jest, že toto SoC neobsahuje žádný mobilní modem, počítá se s jeho párování se samostatným čipem Qualcomm X55, což je 5G modem, u nějž výrobce hovoří o možné maximální rychlosti přenosu dat až 7,5 Gbit/s, což je velmi vysoko nad teoretickými možnostmi budoucích / budovaných 5G sítí v ČR i ve světě.

Jinak dále nechybí například podpora WI-Fi až po standard Wi-Fi 6 (dříve 802.11ax), Bluetooth včetně Super Wide Band pro headsety, Fast Connect 6800 (rychlejší párování), aptX Adaptive, Qualcomm True Wireless Stereo Plus atd.

Nový Snapdragon potěší také fotografy, neb podporuje až 200Mpix snímky, slučování pixelů do čtveřic na úrovni hardwaru (není nutný následný převod do bayera), zpomalené 720/960fps video bez omezení délky, 8k video (!), 4k/120fps, 4k HDR, podpora HEIF atd.