Root.cz  »  Linux  »  Debian přidává architekturu LoongArch, CachyOS míří na servery

Debian přidává architekturu LoongArch, CachyOS míří na servery

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Procesor Loongson 3C5000
Autor: Loongson
Projekt Debian povýšil architekturu LoongArch na plně podporovanou. Projekt CachyOS chystá Server Edition určenou pro NAS, pracovní stanice a serverová nasazení. Vyšla nová verze prostředí iceWM 4.0.0. Firma Pebble představila chytré hodinky Pebble Round 2.

Debian přidává architekturu LoongArch

Projekt Debian povýšil architekturu LoongArch (loong64) z Debian Ports na plně podporovanou. Pokud dokončení integrace proběhne podle plánu, loong64 bude oficiální součástí Debianu 14 „Forky“. Architektura nyní spadá pod stejné procesy jako ostatní hlavní platformy Debianu.

První balíčky byly úspěšně sestaveny a očekává se, že celý proces potrvá zhruba týden. Loong64 je 64bitová architektura založená na instrukční sadě LoongArch, vyvíjené čínskou společností Loongson. Po dokončení bude architektura plně zapojena do vydání, instalačních obrazů a dlouhodobé podpory Debianu 14.

Procesor Loongson 3C5000Procesor Loongson 3C500

CachyOS míří na servery

Projekt CachyOS chystá Server Edition určenou pro NAS, pracovní stanice a serverová nasazení. Nová edice má nabídnout lepší konfiguraci, předem vyladěná nastavení a výkonově optimalizované balíčky pro webové servery a databáze. Cílem jsou i ověřené obrazy připravené k nasazení u hostingových providerů.

CachyOS je průběžně aktualizovaná distribuce založená na Arch Linuxu, což může být pro produkční servery riskantní. Přesto může dávat smysl pro vývojové servery, výkonově náročné úlohy, malé týmy nebo osobní NAS a hobby projekty. Vydání se očekává v roce 2026.

CachyOS 241221CachyOS

Vyšlo IceWM 4.0.0

Nová verze prostředí IceWM 4.0.0 přináší hlavně výrazně vylepšený přepínač oken, který nově zvládá velké množství oken, podporuje výběr klávesnicí, myší i čísly a nabízí nový režim náhledu aplikací. Mezi další změny patří výchozí 32bit RGBA a alpha blending, lepší podpora HiDPI a sjednocené velikosti ikon, zrychlené vykreslování ikon.

Kromě toho nové vydání přináší řadu oprav chyb jako je například lepší běh na OpenBSD, vylepšený hlavní panel a pracovní plochy nebo vyšší stabilitu. Součástí vydání jsou také aktualizované překlady, včetně slovenštiny.

iceWM 4.0.0iceWM 4.0.0

Pebble Round 2

Firma Pebble oživuje hodinky Pebble Time Round v moderní podobě Pebble Round 2. Novinka řeší hlavní kompromisy původního modelu a nemá žádný rámeček, zato má větší 1,3" barevný displej přes celou plochu. Hodinky zůstávají extrémně tenké (8,1 mm) a mají nerezové tělo ve třech barvách. Běží open source operační systém PebbleOS.

Školení Zabbix

Nabízí až dva týdny výdrže, always-on elektronický papír, fyzická tlačítka, kompatibilita s iOS i Androidem, základní sledování aktivity a přístup k více než 15 tisícům aplikací a ciferníků. Kromě toho jsou voděodolné a umí sledovat kroky a spánek. Můžete si je předobjednat za 199 USD (4100 Kč) s expedicí od května.

Pebble Round 2Pebble Round 2

Nově vydáno

Besgnulinux, distribuce založená na Debianu s odlehčeným správcem oken JWM jako preferovaným uživatelským rozhraním, byla aktualizována na verzi 3–2. Andreas Mueller oznámil vydání Gnoppix AI Linux 26, aktualizované verze distribuce založené na Debianu s integrovanými funkcemi pro ochranu soukromí a umělou inteligenci. GuideOS, německá linuxová distribuce vhodná pro začátečníky založená na Debianu 13, dosáhla verze 1.0. Arne Exton oznámil vydání nové verze 260104 řady „ArchEX“ systému Exton Linux.

Besgnulinux 3-2Besgnulinux 3–2
Seriál: Distribuční věstník
Přečtěte si všechny díly seriálu Distribuční věstník nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

Témata:

Dále u nás najdete

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Jak si mohou podnikající zaměstnanci snížit daně?

10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Abyste drželi krok v 2026, musíte umět pružně pracovat s daty i AI

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum