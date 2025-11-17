Debian zavádí závislosti na Rustu do APT, Ubuntu LTS s podporou až 15 let

Debian zavádí závislosti Rustu do APT
Vývojář Debianu Julian Klode oznámil záměr zavést závislosti jazyka Rust do správce balíčků APT. Vzhledem k tomu, že APT je ústředním nástrojem distribuce Debian, představuje to výzvu pro porty distribuce, které běží na méně populárních architektuře CPU, kde Rust ještě neexistuje. Zavést tvrdé závislosti Rustu a kód Rustu do APT plánuje nejdříve v květnu 2026.
To se nejprve týká kompilátoru Rustu a standardní knihovny a ekosystému Sequoia. Zejména kód pro analýzu .deb, .ar, .tar a kód pro ověřování podpisů HTTP by výrazně těžil z paměťově bezpečných jazyků a silnějšího přístupu k testování jednotek. Zejména bylo poukázáno na to, že Rust neběží na portech alpha, hppa, m68k a sh4 Debianu.
Ubuntu LTS nyní s podporou až 15 let
Standardně má každá LTS verze 5 let aktualizací a zabezpečení, dalších 5 let přidává Ubuntu Pro (pro firmy placené, pro domácí uživatele zdarma až na 5 zařízení). Nově společnost Canonical prodlužuje i volitelné placené rozšíření Legacy ze dvou let na dalších 5 let bezpečnostních aktualizací.
Je dostupný už pro Ubuntu 14.04 LTS, které tak získává rekordních 15 let podpory. Důvodem jsou zejména firmy v regulovaných a hardwarově závislých odvětvích, kde jsou upgrady komplikované a delší podpora umožňuje lépe plánovat přechody.
Nový model podpory Ubuntu LTS tak poskytne 5 let standardní podpory plus 5 let ESM v rámci Ubuntu Pro plust 5 let Legacy Add-on (placený, jen pro firmy). Celkem se tak s Ubuntu LTS dočkáte až 15 let podpory.
Redox portuje procesní monitory a webový engine
Tým Redox dělá pokroky se svým open source unixovým operačním systémem. Říjnový newsletter projektu zmiňuje několik nových programů, které byly portovány do Redox OS, včetně „htop“, „bottom“ a webového renderovacího softwaru Servo. „Wildan Mubarok úspěšně spustil Servo po určité snaze opravit chyby a přidat chybějící funkce.
Děkujeme také Jeremymu Sollerovi, Andrzeji J. Skalskému a dalším přispěvatelům, kteří pomohli posunout projekt vpřed. Bohužel dochází k pádu, pokud je načtena druhá webová stránka, a program zatím nereaguje na vstupy z klávesnice. Doufáme, že v blízké budoucnosti dosáhneme dalších pokroků.“
InfinityBook Max 15 Gen10
Tuxedo Computers představilo InfinityBook Max 15 Gen10, výkonný Linuxový notebook s procesory AMD Ryzen AI 300 a grafikami Nvidia GeForce RTX 5060/5070 (8 GB GDDR7). Nabízí až 128 GB RAM, až 8 TB PCIe 4.0 SSD, velkou 99Wh baterii (až 10 hodin webu) a kvalitní 15,3" WQXGA 2560×1600 displej s až 300Hz obnovovací frekvencí.
Výbava zahrnuje Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, RJ45, USB4, HDMI 2.0/2.1, tři USB-A, USB-C, čtečku SD karet a 1080p kameru. Nechybí TPM 2.0, RGB klávesnice ani hardwarové killswitche v BIOSu. Notebook běží na Tuxedo OS (KDE Plasma) nebo Ubuntu 24.04 LTS. Cena začíná na 1689 eurech (40800 Kč) za konfiguraci s Ryzen AI 7 350, 16 GB RAM a 1TB SSD. První dodávky by měly začít probíhat od začátku prosince.
Nově vydáno
Byl vydán Devuan GNU+Linux 6.0.0 s kódovým označením „Excalibur“. Společnost Umbrel oznámila vydání umbrelOS 1.5.0, nejnovější verze distribuce pro domácí servery založené na Debianu, která je k dispozici pro standardní 64bitové počítače a Raspberry Pi. Tým Murena oznámil novou verzi svého operačního systému /e/OS 3.2 pro mobilní zařízení. Tým MX Linux oznámil, že je nyní k dispozici verze 25 jejich distribuce, založená na Debianu 13 „Trixie“.