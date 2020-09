Den ze života aplikace: vše o spojeném světě aplikací a datových center

Přijďte se podívat na virtuální akci Den ze života aplikace, kde se dozvíte, jak s pomocí Cisco technologií pro datová centra řešit kompletní životní cyklus aplikací a naučte se řešit vznikající problémy dříve, než ovlivní váš byznys. Software je dnes základ nejen pro fungování byznysu ale i pro fungování datových center a na druhou stranu datová centra jsou zásadní pro fungování softwaru. Průniku těchto dvou světů se bude věnovat tato online konference.

16. září, 9:00 – 12:00, registrace

Kontejnery

K dalším bodům programu bude patřit téma infrastruktura jako kód (CI/CD), kterou lze využít k vytvoření a správě prostředků infrastruktury, jako jsou například kontejnery, sítě či virtuální stroje. Kontejnery v dnešní době vyřešily problém konzistentního prostředí v celém životním cyklu aplikace tak, že je sjednotily do jednoho balíku, a proto jim i zde bude věnována bližší pozornost. Neopomeneme ani systém HyperFlex a řešení pro softwarově definované sítě Cisco Application Centric Infrastructure (Cisco ACI), které s nimi v tomto ohledu spolupracují.

Optimalizace, monitoring a bezpečnost

To jsou témata, která není v případě aplikací a datových center možné vynechat. Uvidíte, jak řešit automatickou identifikaci hrozeb, mikrosegmentaci infrastruktury datových center, kontrolu běhu aplikací i jak v reálném čase mapovat topologii podnikových aplikací a to, jak využívají IT prostředky.

Opomenuto nebude ani monitorování a analyzování jejich výkonu, odezvy a uživatelské zkušenosti. Ukážeme vám také, jak koordinovat přidělování a škálování kapacit výpočetních, síťových a úložných zdrojů s ohledem na spotřebu, finanční náklady a compliance. A pokud vás trápí problémy s výkonem aplikací, dozvíte se, jak je řešit.

Těšit se můžete také na hosty, kteří vám zprostředkují pohled z praxe i přehled situace na trhu. A samozřejmě budete mít možnost diskutovat probíraná témata s odborníky.

Akce se koná virtuálně 16. září od 9:00, a tak se můžete zúčastnit odkudkoliv. Program konference a odkaz na registraci najdete na webu akce. Root.cz je mediálním partnerem akce.