Diagrams.net: schémata a diagramy levou zadní a multiplatformně

Co je k dispozici?

Protože tyto komerční aplikace mohou na licencích vyjít až na stovky dolarů předplatného ročně a navíc vás limitovat použitím jen na platformě Microsoftu, můžete se dostat do situace, kdy hledáte alternativu. Z pohledu firmy nemusí být cena limitující (přece jenom pokud zaměstnáváte člověka, u kterého očekáváte grafické výstupy, dodáte mu i patřičný pracovní nástroj na úrovni průmyslového standardu), platforma však už limitovat může.

Pokud ve firmě používáte produkty společnosti Atlassian (JIRA a Confluence), můžete to vyřešit využitím aplikace Gliffy, která je v rámci těchto produktů hojně využívána. Najdete i spoustu dalších jako např. onlinové Cacoo či Lucidchart. Online verze běží ve vašem internetovém prohlížeči.

Pokud se podíváme do světa otevřeného software, dlouhá léta platilo, že k dispozici byl produkt Dia, se kterým jsem často pracoval. Ale v roce 2012 se objevila aplikace nazvaná Draw.io, šířená pod licenci Apache 2.0, která si získala poměrně dobré renomé. K dispozici byla jako multiplatformní aplikace pro Microsoft Windows, macOS a Linux nebo i online. Skoro přesně před dvěma lety přišli autoři s prohlášením, že se změní jméno aplikace z Draw.io na Diagrams.net.





Poznámka: Oficiálním důvodem pro přejmenování bylo to, že využití domény .io může být bezpečnostní problém, správci domény to neřeší a zároveň Britové „parazitují“ na doméně malého ostrova a zisky z registrací nejdou na jeho rozvoj. Tvůrci to nechtěli podporovat a rozhodli se pro změnu, i když to mohlo přinést komplikace.

Pro mě osobně je aplikace velkým pomocníkem a používám ji již několik let. Její flexibilita tkví v tom, že je dostupná nejenom jako běžná desktopová aplikace na třech platformách, ale hlavně jako online aplikace ve vašem prohlížeči.





K dispozici je široké množství všemožných funkcí a několik importních formátů. Nejste tedy odkázání jen na výtvory v rámci Diagrams.net. Importovat umí soubory z Gliffy, Visia a Lucidchartu, otázkou je, jak je to s kompatibilitou, to neumím úplně posoudit. Nemluvím také o obrázcích jako je PNG, JPG a SVG. Navíc si poradí i s textovými soubory s SQL, CSV nebo PlantUML. Nejste ani omezeni otevíráním souborů jen z lokálního disku, import může proběhnout i z Google Drive, OneDrivu, NextCloudu nebo Dropboxu. Nesmím zapomenout ani na GitHub a Gitlab.

Pro export si můžete vybrat nejenom nativní formát drawio nebo XML, obrázky PNG, JPG a SVG, ale také HTML, PDF a VSDX (Visio). Jistou specialitkou je export v URL, což je vygenerování speciálního odkazu na online verzi Diagrams.net. Ten pak můžete přeposlat třeba e-mailem a příjemce si může váš výtvor rovnou zobrazit ve svém prohlížeči.

Kde všude aplikace běží?

Aplikace je zajímavá tím, kde všude je dostupná. Základem je určitě mnohokrát zmíněná online verze běžící z adresy app.diagrams.net. Nepotřebujete nic, jen internetový prohlížeč. Vedlejším efektem tak je, že běží z tabletu nebo mobilního telefonu a lze ji také využít jako prohlížeč souborů z jiných aplikací (importem do diagrams.net) a jejich prohlížením tamtéž. Samostatná verze pro Microsoft Windows, macOS a Linux je samozřejmostí. V Linuxu se obvykle nachází v repozitářích distribucí nebo je nabízen i univerzální balíček ve formátu AppImage. K dispozici může být i jako kontejner v Dockeru.

Google Workspace podporuje Diagrams.net jako doplněk, stejně jako Microsoft má balíček pro Sharepoint, OneDrive, Teams a Office365. Také Notion a Nextcloud mají integraci Diagrams.net, stejně jako Atlassian. Podrobnější informace naleznete na stránce Integrací přímo na domovské stránce Diagrams.net.

Jistou raritkou je samostatný plugin pro textový editor Visual Studio Code nebo Atom. Třeba OnlyOffice integroval Diagrams.net loni také, přímo v jeho prostředí můžete vytvářet diagramy. Lze asi konstatovat, že Diagrams.net běží vlastně kdekoliv, kde si to budete přát.

Jak pokročilá aplikace to je?

Z mého pohledu je to aplikace všeobjímající. Začněte třeba tím, že se podíváte na ukázkové diagramy od samotných tvůrců aplikace. Najdete ji na domovské stránce v sekci Examples. Zde si můžete udělat naprosto jasnou představu, co všechno můžete v Diagrams.net vytvářet. Máme zde velké množství vývojových diagramů v BPMN nebo UML, schémat infrastruktury a to nejenom v 2D ale i v líbivém 3D provedení (respektive isometrickém provedení), návrhů uživatelského rozhraní, organizačních schémat, myšlenkových map, elektrických obvodů, Ganttovy a Vennovy diagramy, časové osy, infografiky nebo pokročilé technické plány. Každý si najde tu svou kategorii vizualizací, které by mohl používat. I když je to jinde běžné, Diagrams.net pro používání online verze nevyžaduje žádnou registraci ani vytváření nějakého účtu.

V souvislosti s online použitím se ihned nabízí otázka – jak moc je aplikace bezpečná respektive a jak moc v bezpečí jsou má data? Veškerá data jsou do prvního uložení udržována jen lokálně ve složkách vašeho prohlížeče. Při uložení pak zůstávají tam, kam jste je uložili. V lokální adresářové struktuře nebo na podporovaném úložišti.

Data nejsou sdílena se serverem. Jedinou výjimkou je konverze do obrázku nebo do PDF, kdy po nezbytně nutnou dobu konverze musí být nějaká data sdílena. Vždy můžete využít samostatnou instalaci aplikace přímo ve vašem počítači. Tam se logicky žádná data na server nepřenášejí.

Pokud ale přesto potřebujete sdílet nějaké schéma online a nechcete odhalovat nějaká konkrétní textová data, umožňuje aplikace využít tzv. anonymizační doplněk, který dokáže všechny texty v diagramu nahradit textem náhodným. Detaily související z bezpečností si můžete přečíst v samostatném článku na serveru Diagrams.net a na konci tohoto dokumentu je i postup, jak diagram anonymizovat.

Jak se aplikace používá?

Pro účely testování je nejlepší začít s online verzí, dostupnou na již zmiňované adrese app.diagrams.net. Pokud vytváříte úplně nový diagram, můžete si vybrat z několika desítek šablon tříděných dle typu diagramu. Samozřejmě můžete začít i s úplně prázdným diagramem.

Nemusíte být omezeni konkrétní velikostí, například klasickou stranou A4. Plocha pro diagram může být libovolně velká. Nutno také zmínit, že aplikace je počeštěná a hovoří k vám česky, předpokládám, že to bude na základě preferovaného jazyka v rámci prohlížeče. Jazyk rozhraní můžete samozřejmě změnit, k dispozici je více než 40 jazyků. Šablonu můžete využít ze seznamu nebo zadat přímo i URL k šabloně. Volba je užitečná, pokud chcete použít například veřejně přístupný soubor uložený v repozitáři na GitHubu (nebo kdekoliv jinde).

Jedna z nejklíčovějších vlastností aplikací tohoto typu je možnost práce s knihovnami symbolů. Mám na mysli nejenom základní tvary jako čtverec, obdélník, kruh či šipka. Ale i pokročilejší symboly v rámci standardu BPMN nebo UML, šipky nebo věci jako komiksové bubliny, hvězdy apod. Jenže tím výčet symbolů nekončí. K dispozici je totiž dalších skoro 60 knihoven symbolů jako např. elektrotechnické symboly, síťové komponenty (třeba AWS, Azure, Cisco atd.), kliparty nebo půdorysy (dveře, schody, nábytek apod.) a třeba prvky uživatelského rozhraní. I import knihoven funguje. Pokud i přesto nenajdete nic, co by se vám hodilo, můžete si vytvořit svou vlastní knihovnu a to buď ze SVG a PNG, případně JPG obrázků. V tomto ohledu jsou možnosti takřka nekonečné.

Tvorbu svého diagramu pak zahájíte tím, že na „plátno“ umístíte své komponenty a postupně je pomocí propojení pospojujete ve funkční celek. Naznačíte tak logiku nějakého procesu, vyznačíte datová propojení částí aplikace nebo vytvoříte schéma propojení vaší počítačové sítě. Jednotlivé prvky můžete popsat, můžete jim dokonce přiřadit i metadata, která budou při exportu zachována. Daný diagram může mít několik vrstev a stran, mezi kterými lze přepínat a vrstvy například skrývat. Objekty se pak chovají jako ve vektorovém editoru – mají ohraničení a výplň a jejich styly můžete měnit. Samozřejmostí jsou i základní nástroje pro otáčení či zrcadlení objektů, seskupování, zarovnávání a spousta dalších.

Funkčnost aplikace není uzavřená, protože podporuje zásuvné moduly, které přidávají nové funkce. Může se jednat o ryze praktické moduly jako je již zmiňovaný anonymizační modul nebo nástroj pro kompletní export všech textů v diagramu. V aplikaci najdete i čistě vizuální funkce, jako například modul pro „Výkres“, což je funkce, která graficky upraví grafiku různých obdélníků a šipek (včetně třeba šrafování) tak, že vypadá jako kreslená od ruky. Daný diagram pak ztrácí punc ryze technického provedení a je „polidštěný“.

Na druhou stranu aplikace nabízí i možnost vytvářet a sdílet diagramy „programově“ – výsledné exportované XML je pak možné programově upravovat a zobrazovat s aktualizovanými údaji. Nebo můžete využít integrovaný SQL plugin a vytvářet databázová schémata.

Skvělý nástroj úplně zadarmo

Aplikace Diagrams.net přináší mnoho pokročilých a neotřelých funkcí do čistě profesionálního světa diagramů a nabízí i neprofesionálům možnost tvorby velmi profesionální grafiky s možností jednoduchého sdílení. Skoro se nechce věřit, že je k dispozici zdarma. Troufám si tvrdit, že směle konkuruje svým komerčním předobrazům a pokud nemáte žádného komerčního konkurenta k dispozici, s klidem použijte Diagrams.net a nebudete litovat.

Nebude vás nic limitovat a zároveň se naučíte používat postupy a principy, které jsou integrovány do komerčních řešení. Tento článek není návodem, jak aplikaci používat, spíše výčtem dostupných funkcí. Nemohl bych také nezmínit hodně dobře zpracovanou dokumentaci s mnoha příklady a ukázkami, přímo ze sekce Doc domovské stránky. Dalším zdrojem informací, pokud vás nebaví číst, jsou i výuková videa na YouTube.

(Autorem všech obrázků je Svatopluk Vít.)