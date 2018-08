 »   »  digiKam 6.0.0 nabídne podporu videa a webových služeb

Co přinese šestka

Jednou z hlavních novinek je přepracovaná podpora videa. digiKam nyní umí správu videí, podporuje metadata a s videosoubory lze pracovat víceméně podobně jako s fotografiemi.

Další vylepšení zahrnují například import a export, části LightTable a ShowFoto, pochopitelně podporu dalších/nových fotoaparátů, resp. jejich RAW souborů. Zjednodušeno je rozhraní autentizační webové služby OAuth, přibyl například export do služeb Pinterest, OneDrive či Box. Všechny nástroje pro import či export do webových služeb jsou nyní integrovány v LightTable, editoru i Showfoto.

Tvůrci také hodně pracovali na přepracování zdrojového kódu, díky čemuž se podařilo snížit externí závislosti programu a zjednodušit jeho údržbu i tvorbu balíčků pro distribuce.

Podpora videa

Možná hlavní novinka chystané šestkové řady je věcí, po které uživatelé volali už delší dobu. Tvůrci digiKamu za účelem sběru metadat z videí vyzkoušeli knihovnu Exiv2, která má nestabilní podporu videí už delší dobu. digiKam s ní ale neustále padá, takže se hledala alternativa. VdigiKamu 5.5.0 se objevil framework QtAV pro přehrávání videí – ten přímo používá kodeky z FFmpeg, čímž je fakticky zajištěna podpora všech myslitelných formátů videí. digiKam tak mohl začít používat C-čkové API, které obsahuje přímo FFmpeg pro extrakci metadat a následné „nakrmení databáze“ jimi. Vývoj wrapperu trval tři týdny.

Náhled videí je mimochodem postaven přímo na FFmpegu (QtAV API generovalo velké latence).

Nástroje pro webové služby

Až dosud jsou exporty na různé služby dostupné jen někde, šestková verze je nabízí ve všech svých částech. Obecně platí, že všechny hlavní nástroje jsou v digiKamu 6.x přístupné odkudkoli, což je výrazná změna funkcionality k lepšímu (např. metadata, geolokace).

Vytvořeno tak bylo nové rozhraní, které má nezávislý přístup k základním datům aplikace. Je to mimo jiné z toho důvodu, že ShowFoto nepoužívá databázi, nové rozhraní tak má jak podporu databáze, tak nízkoúrovňový přístup k metadatům čistě pro ShowFoto. V budoucnu dostanou všechny nástroje nové rozhraní pro pluginy omezené čistě na digiKam. Dle zkušenosti vývojářů digiKamu totiž obecné rozhraní přístupné i jiným programům zvyšuje komplexitu a snižuje stabilitu a pochopitelně vyžaduje i více práce na údržbu kódu.

Jako dobrý příklad, kde to funguje, dávají tvůrci projekt Marble, kde jsou spousty pluginů integrujících nové funkce. Ty jsou v oddělených knihovnách načítaných v případě potřeby, za pomoci API. To přesně digiKam chce také, jako příklad uvádí zpracování dávkových úloh, které bude potřebovat všechny exportní nástroje automaticky dostupné uživateli, od úprav obrázku až po export do cloudové služby bez zbytečné interakce s uživatelem. Podobně, jako to má třeba Lightroom od Adobe.

Podpora nových fotoaparátů a další věci

digiKam používá pro podporu rozličných RAW formátů knihovnu libraw, jejíž verze 0.19 (přinášející podporu více než 200 nových formátů) se nachází v digiKamu 6.0.0 beta1. Mezi ně patří spousta nově podporovaných zrcadlovek, bezzrcadlovek, kompaktů, telefonů, dronů atd.

V šestce najdeme nové vyhledávání duplicit a výsledky některých projektů GSoC 2018. Podrobnosti shrnuje zdrojová zpráva a už snad jen dodejme, že tvůrci s ohledem na změny ve schématu databáze zatím nedoporučují tuto verzi k produkčnímu nasazení. Další ladění nyní následuje, finální digikam 6.0.0 vyjde někdy v průběhu prosince tohoto roku. Osobně ale věřím, že za vyzkoušení stojí už nyní, přičemž je to poměrně snadné díky existenci AppImage obrazů.