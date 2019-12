 »   »  Digital wellbeing: jak být spokojený online i offline

Jestli je nějaké téma v oblasti digitálních technologií před Vánocemi skutečně aktuální, tak je to digital wellbeing . Jde o jednu z 21 nejdůležitějších digitálních kompetencí , které Evropská komise zařadila mezi ty, kterými by měl disponovat každý občan v EU. Současně představuje jedno z klíčových témat ve vývoji a inovací operačního systému Android od Google, ale i něco, čemu se věnují desítky teoretiků po celém světě.

Technologická rovnováha

O co jde? Ve zkratce bychom mohli říci, že jsme se poměrně dobře naučili ovládat technologie, které vstoupily do všech dimenzí našeho života – prostřednictvím videa na YouTube se naučíme zavázat si kravatu, pustíme si hudbu na Spotify a od programování si odskočíme do světa Minecraftu. Budí nás budík v mobilu a Alexa nás upozorní, že bude pršet a kdy nám jede autobus do práce. Zdá se, že ať děláme skoro cokoliv, hrají v tom roli technologie.

Není to přitom samo o sobě úplně negativní, protože je používáme proto, že je to lepší než techniky, které jsme na plnění zvolených úkolů měli doposud k dispozici. Jenže může to být současně nesmírně zatěžující a stresující. Jsme neustále online, obklopeni neustálým proudem notifikací a upozornění, že máme ještě něco udělat. A právě v takové situaci je dobré hovořit o něčem, co se v anglosaském označuje jako digital wellbeing, tedy digitální blaho nebo digitální rovnováha.

Základní myšlenkou je, že by člověk měl technologie užívat tak, aby s nimi (a jejich prostřednictvím) byl v maximální možné rovnováze. Na jedné konferenci mi lidé z Japonska ukazovali projekt Gatebox – virtuální přítelkyni, která pomáhá mladým Japoncům, aby se necítili osamělí. Báječný experiment, který právě k určité rovnováze směřuje, byť pohledem Evropanů nesmírně bizarní.

Všeho moc škodí

Faktem je, že nadměrné užívaná technologií asi úplně zdravé není a může přinášet problémy fyzické (například bolest zad či očí), psychické (například nemožnost usnout) i sociální (neschopnost odložit mobilní telefon během rodinných oslav). A právě toto je situace, ve které se stále více aktérů snaží pracovat na tom, aby jejich technologie v blízké budoucnosti vůbec někdo ovládat chtěl.

Tim Cook, šéf Apple, nedávno prohlásil, že si na svém iPhone vypnul notifikace. Tedy přesně tu funkci, které iPhone dokázala proslavit a přinést mu obrovské množství uživatelů a zcela změnit způsoby interakce člověka s aplikacemi. Google se poprvé začal věnovat digital wellbeing v polovině minulého roku, když do Androidu umístil aplikaci, které monitorovala čas strávený v jednotlivých aplikacích. Je přitom zajímavé, že se tento krok nepodařilo vůbec vysvětlit, takže současná diskuse na Google Play okolo tohoto nástroje je nesmírně negativní.

Digital Wellbeing Experiments

Nyní Google přišel s celou řadou nástrojů, které tuto problematiku různých způsobem řeší v balíčku Digital Wellbeing Experiments. Jde o celkem sedm různých konceptů toho, jak uživateli pomoci s omezením využívání mobilního telefonu. Mohou být ale zajímavé v tom, jak o vztahu člověk – technika uvažovat a jaké příklady nástrojů případně hledat.

Důležité je přitom to, že všechny aplikace mají otevřený kód a Google se snaží vytvořit diskusi o tom, jak s nimi vlastně pracovat. Více než o hotové produkty jde tedy o způsob, jak pomocí zajímavých malých aplikací otevřít velký balík témat, který bude zřejmě vyžadovat komplexní řešení.

Co tedy v Digital Wellbeing Experiments najdeme: