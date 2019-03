 »   »  Digitalizace fotek na Linuxu: péče o analogový materiál

Úvodem

Na první pohled by se mohlo zdát, že digitalizace filmových materiálů či papírových předloh nemá s Linuxem moc společného. To je zcela jistě pravda, Linux zde v našem případě sehraje „pouze“ roli vhodné platformy, na které lze potřebné nástroje a postupy provozovat.

Tento miniseriál by však mohl z 90+ % stejně tak dobře pojednávat o světě Windows či macOS, neb nástroje, které budu v nadcházejících dílech používat jako modelové jsou buď multiplatformní, nebo přímo open-source. Ve světě Linuxu nás vlastně realita dost svazuje, protože zde nemáme ani Adobe, ani LaserSoft Imaging (SilverFast) či jiné. To však nechme plavat.

Dále bych rád na úvod vyjasnil terminologii, jelikož rýpání do pojmu „analogová fotografie“ je poměrně oblíbené. Já osobně nemám slovo analogová v tomto kontextu příliš rád, ale vžilo se a tak jej používám. Avšak v principu je podobně analogovou i současná digitální fotografie, jen na rozdíl od filmových materiálů nemá mezi objektivem a digitalizačním prvkem (dnes nejčastěji CMOS snímač) vřazen právě onen chybně řečeno „analogový“ / správně řečeno „filmový“ mezikrok. Takže tomu dál říkejme analogová fotografie.

Než se ale pustíme do samotného procesu digitalizování rodinných negativů či papírových fotek, věnujeme trochu prostoru péči o materiál, který budeme digitalizovat.

Životnost filmového materiálu

V domácnostech, které se držely „standardního vývoje“, tedy někdy v první polovině první dekády tohoto století přešly od analogu k digitálu, převažuje několik málo typů filmových materiálů.

Černobílé negativy

Obvykle jde o filmový materiál na bezpečné podložce (tedy nikoli celuloidu) a bez ohledu na konkrétní film (emulzi na triacetátové či polyesterové podložce) a konkrétní v danou dobu vyvolání použitý ustalovač měli naši předci obvykle postup zvládnutý dobře, tedy materiál dobře ustálili a o jeho životnost se většinou z tohoto hlediska netřeba obávat.

Něco jiného je forma skladování (film smotaný v ruličkách nebo založený v pořadačích) a zejména místo (vhodnější je jistě půda než sklep). Pokud takový materiál není napaden něčím destruktivním (plíseň či jiná forma „chemické koroze“), obvykle je ve stavu dobrém. Pouze v případě uložení v ruličkách je potřeba počítat s tím, že ruličky je nutno rozmotat (a doufat, že emulzní vrstva nepopraská / neodloupne se), nelámat na druhou stranu, ale nechat několik dnů / týdnů / měsíců lisovat, například v zatížených knihách.



Autor: David Ježek čb negativ Ilford Delta 3200

Vždy je však třeba dbát na mechanické vlastnosti filmu, zabránit jak jeho poškrábání, tak případnému lámání emulze.

Barevné negativy (proces C-41)

Tento nejčastější vyvolávací proces se majoritně používá od 80. let až do současnosti. Kvalita ustálení a chemické stability filmu závisí na kvalitě fotolabu v dané době použitém. Z v Česku i zahraničí dostupných zjištění vyplývá, že stabilita barevných negativů typu C-41 není jistá na více než 20, maximálně 30 let. záleží podle kvality lázní ve fotolabu při vyvolání a samozřejmě na kvalitě uskladnění materiálu.

Z tohoto důvodu lze tedy předpokládat, že vaše barevné fotky z poloviny 90. let mohou v podobě negativů již prodělávat nevratné škody a je potřeba co nejrychleji archiv probrat, vytřídit degradující materiál, oddělit jej od nedotčeného a každopádně vše vhodně uskladnit. Jde zejména o tzv. octový syndrom, kdy chemickými změnami v emulzních vrstvách filmu dochází k jeho nevratnému poškození, nejprve ve formě barevného posuvu.