 »   »  Digitalizace fotek na Linuxu: technické podhoubí

V minulém úvodním dílu jsme si povídali o tom, jaké vlastně jsou všechny ty (hlavní, běžně používané) analogové/filmové materiály, co od nich čekat, jak se k nim chovat. Dnes si povíme, jaké jsou omezení procesu digitalizace z technologického hlediska.

Digitalizace filmového negativu

Nejjednodušeji se dá vše uvést na černobílém negativu (či inverzním filmu jako například Foma R100, ale držme se spíše negativu). Ten je obvykle jednoduchou vrstvou fotocitlivé emulze toho či onoho typu (kubické či ploché krystaly). Digitalizační zařízení (dále mu budu pro zjednodušení říkat skener) dané políčko prosvítí a podle toho, kolik světla v daném místě projde na druhou stranu, získáváme nějakou hodnotu.

Bez ohledu na to, zdali digitalizujeme skenerem či digitálním fotoaparátem, technicky vzato musí dojít k A/D převodu. Na snímači skenovacího zařízení dorazí do daného fotocitlivého prvku snímače nějaké množství světla. To ve fotocitlivé buňce excituje tomu odpovídající množství elektronů na vyšší hladinu. Tuto hodnotu pak zařízení změří jako napětí, převede do digitální podoby a máme víceméně v principu hotovo. Nejde i nic, co by lidstvo neznalo už více než 100 let, díky panu Einsteinovi, který za fotoelektrický jev (a další objevy ve fyzice) dostal roku 1921 Nobelovu cenu za fyziku.

To podstatné se skrývá ve dvou věcech:

Jak jemně dokáže „skener“ rozlišit zejména velice tmavé části obrazu – tedy např. od jaké tmavosti tmavých částí obrazu je pro skener daná oblast políčka jen černý flek. Schopnost skeneru rozlišit ještě nějaké rozdíly na hraničních pásmech bývá v materiálech výrobců označována jako optická hustota, optická densita či zkratkou Dmax (jakožto maximální). Obvykle se pohybuje dle modelu v rozmezí 3,0 až 4,8, obvyklé ploché skenery disponují Dmax na hodnotě kolem 3,2 až 4,0. Jak věrně uložíme digitalizovaná data – tedy s jakou bitovou hloubkou uložíme onu hodnotu změřeného napětí jednotlivých fotocitlivých buněk „skeneru“. Podobně jako levné zrcadlovky ukládají 12bit RAWy (12bit = 212 = 4096 hodnot na barevný kanál) – ty vyšší 14bit a například středoformáty za milión Kč i 16bit – i získané hodnoty napětí (tedy propustnosti filmového negativu) lze uložit s určitou přesností. Čím vyšší, tím vyšší schopnost rozlišit jemné přechody v obrazu, tedy to, čemu analogoví fotografové říkají polotóny.

Obecně platí, že pro takové to domácí skenování na instagram postačí cokoli (i „skener z Lídlu“ za 999 Kč a uložení do 8bit/kanál JPEGu), ale pokud chcete opravdu digitalizovat váš rodinný archív z negativů, je rozumné zvolit alespoň plochý skener střední třídy (Canon řady 9000, Epson řady V500/V600) či vyšší. Případně tomu adekvátní D-SLR / objektiv (to by však vydalo na samostatnou kapitolu).

Prakticky k parametrům skenu

Z vlastní zkušenosti si dovolím tvrdit, že většina typických, standardně pořízených, vyvolaných negativů (čb i C-41), nemá tolik detailů (tak jemné zrno), aby bylo pro domácí užití nutné jít výše než co nabízí výše uvedená třída skenerů, která má reálné rozlišení skenu kolem 1600 ař 2500 dpi (marketing nechme stranou). Samozřejmě je možné vždy jít výše, ale pak nad digitalizací strávíte nepoměrně více času.

Osobně skenuji kinofilmové negativy, u kterých je cílem internetový náhled a maximálně 9×13cm tisk v labu rovnou v 1600 dpi. S čím si chvi více pohrát (zejména svitky z flexarety), skenuji v 3200 dpi a následně zpracovávám v Rawtherapee a GIMPu – jde o dostatečně vyšší rozlišení, které vyloučí většinu rizik z nízké hodnoty dpi skenu, ale současně není zbytečně moc vysoko nad technickými možnostmi 50 let starého objektivu Meopta Belar 80mm f/3.5, kterým flexarety disponují. Aliasingu či moiré se netřeba bát, film má zrno, které je nepravidelné. 3200dpi je zde spíše rezervní komfortní hodnotou pro použití nástrojů typu Léčení v GIMPu.



Autor: Magnum Photos , podle licence: Rights Managed Contact Sheet s Che Guevarou (autor fotek René Burri), výřez převzat z Youtube

Poznámka: rozlišení filmového materiálu je obvykle uváděno v počtu čar na milimetr, resp. počtu párů čar/mm , které dokáže emulze (za ideálního zpracování) uchovat. Pomocí těchto hodnot vždy byly propočítávány teoretické možnosti rozlišení filmů pro porovnání s digitálními snímači. Jsou to ale nesmysly, například pro ultra-jemnozrnný film ADOX CMS 20 II vyvolaný ve speciální vývojce ADOTECH IV udával výrobce rozlišeovací schopnost 800 čar/mm, což by pro kinofilmové políčko (36×24mm) znamenalo více než 500 Mpix. To do tak malého prostoru nepřenese žádný existující objektiv a nejspíš by to tak jako tak narazilo na difrakční limit. Obecně se praktickými testy dospělo k závěrům typu, že jemnozrnné barevné negativy dokáží nabídnou něco na úrovni ±24Mpix, což tak nějak odpovídá současné generaci levnějších full-frame (bez)zrcadlovek v rozumné cenové hladině. U větších formátů (střední formát, velký formát) samozřejmě vyhrává film, protože tam výroba snímačů buď vůbec neprobíhá, nebo jsou fotoaparáty nabízeny za přemrštěné ceny.

Zkrátka: kašlete na megapixely.