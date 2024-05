Digitální domácnost pod kontrolou s Home Assistant Green

Na začátek musím říct, že jsem se chytré domácnosti vyhýbal. Záměrně jsem vše vymýšlel tak, aby to dokázalo fungovat autonomně bez nějaké automatizace na vyšší úrovni, protože právě ta bývá častým zdrojem problémů.

Proč Home Assistant

Zároveň jsem ale už delší dobu pošilhával po Home Assistantu, abych mohl lokálně řídit fotovoltaický systém. Loni jsem prodával přebytky na spotu a potýkal se s řadou víkendů, kdy byla elektřina za zápornou cenu. Problém jsem o rok posunul tím, že jsem podepsal fix za 2,50 Kč/kWh, ale očekávám, že tahle nabídka se nebude opakovat, takže bych měl být raději připravený na to, že skončím opět na spotu, a umět přetoky zapínat a vypínat podle ceny na trhu.

Home Assistant Green

Nakonec jsem se rozhoupal po přečtení recenze na Home Assistant Green v Hospodářských novinách (za paywallem, ale pro vás odemykám). Neměl jsem žádné zařízení, na kterém bych mohl HA provozovat. Mám Synology NAS, ale má jen 512 MB RAM, což je na provoz služeb v Dockeru málo. Také jsem chtěl, aby zařízení nemělo vysokou spotřebu, protože poběží nonstop. Zvažoval jsem Raspberry Pi, ale nakonec jsem se rozhodl pro Home Assistant Green, který nabízí podobné parametry, ale jedná se o produkt, který jen zapnete a můžete používat. Přesně tohle HA Green splnil. Zapojil jsem, zapnul a mohl jsem začít používat.





Home Assistant Green po rozbalení

Přístup z Internetu: WireGuard a Tailscale

Jedním z prvních úkolů bylo zařídit, aby byl HA dostupný i mimo domácí sít. Společnost Nabu Casa, která za zařízením stojí, nabízí také službu Home Assistant Cloud, která přesně tohle poskytuje. Nemusíte nic nastavovat, stačí si vytvořit účet a přihlásit se. Peníze za službu jdou také na vývoj HA, což byl další benefit. Jenže 7,5 eur měsíčně mi prostě přišlo moc za obyčejnou proxy službu. Zvlášť když mám vlastní server s veřejnou IP adresou, na kterém si můžu udělat vlastní řešení.

Myšlenka byla taková, že HA Green propojím se serverem pomocí WireGuard a na něm nastavím reverse proxy, která přesměruje provoz směřující na vybranou subdoménu na privátní adresu ve WireGuardu. Znělo to jednoduše, ale realita byla trochu složitější. HA Green používá jako operační systém HAOS, což je linuxová distribuce specializující se na provoz HA. Výhodou je, že funguje bezúdržbově, nevýhodou pak to, že v ní nemůžu dělat věci tak, jak jsem zvyklý třeba z Fedory.





Podporu pro WireGuard do něj dostanete přes addon, jehož nastavení ale úplně neodpovídá tomu, na co jste zvyklí u samotného WireGuardu. Přijde mi, že je udělané s tím, že HA slouží jako „server“ (WireGuard ve skutečnosti nic takového jako server nezná, všechna zařízení jsou peeři, jen přes některý můžete routovat provoz ven a ten se často nepřesně nazývá server, je tomu tak i v addonu pro HA). Nastavit ho jako obyčejného peera v již existující síti zabralo dost přemýšlení nad tím, co to které nastavení addonu asi znamená v nastavení samotného WireGuardu.

WireGuard jsem nakonec zprovoznil a byl jsem schopný pingnout server s reverzní proxy. Přesměrování provozu ale nefungovalo a zjistil jsem, že HA neposkytuje webový obsah ani přímo v síti WireGuardu. V systému jsem našel také konfigurační soubor přímo k WireGuardu tak, jak ho znám. Zjistil jsem ale, že v HAOS jsou všechny služby kontejnerizované. WireGuard addon běžel v jednom kontejneru a webový server ve druhém a konfigurační soubor to reflektoval a automaticky se podle toho přepisoval, takže přímá editace neměla smysl.

Nakonec jsem to vzdal a rozhodl se vyzkoušet ještě Tailscale. To je služba postavená na protokolu WireGuardu. Obsahuje však hromadu dalších funkcí navíc a výrazně zjednodušuje nastavení. Peera jen autorizujete a všechno ostatní se nastaví automaticky. A reverzní proxy s Tailscale fungovala na první dobrou.

Nevím, jestli na HAOS nějak špatně funguje ten routing mezi WireGuardem a kontejnerem s web serverem, nebo jsem udělal nějakou chybu v konfiguraci. Na Internetu jsem našel docela dost lidí s podobným problémem a bez jednoznačného řešení. Někdy bych se k tomu chtěl ještě vrátit. Tailscale sice zatím funguje spolehlivě a zdarma, ale závisím na externí službě, zatímco WireGuard je kompletně v mé režii.

Integrace a monitoring

Když jsem měl toto hotovo, mohl jsem se konečně přesunout k tomu, co nabízí samotný HA. Byl jsem překvapený, kolik jsem toho byl schopen v domácnosti téměř bezpracně připojit do HA: fotovoltaický systém, meteostanici, bazén, tepelné čerpadlo, zavlažování, termostaty, řízené větrání, chytrou televizi… Aniž bych při jejich výběru bral na kompatibilitu s HA s ohled.

Prvním cílem byl monitoring. K technologiím v domě mám v mobilu nainstalovaných 14 aplikací, což je fakt na zbláznění. Sjednotit co nejvíc z toho do jedné aplikace by se hodilo. A to se mi s HA do velké míry podařilo. Teď mám u většiny věcí místo aplikace kartu v HA. Specializované aplikace mám pořád v záloze, ale v 90 % případů už mi stačí jen HA.

Základní přehled domácnosti v našem Home Assistantu

Ještě mi chybí dotáhnout fotovoltaiku. Základní monitoring mám, ale rád bych to integroval do energetického panelu v HA, který umí všechny ty pěkné statistiky a grafy. Zatím ale data načítám ze Solax Cloudu, který nemá oficiální integraci. A ty uživatelské, které existují, zase poskytují sensory ve starém formátu, který energetický panel nebere. Předělat je na sensory, které energetický panel akceptuje, byl zatím neúspěšný projekt. Pokud chci fotovoltaiku i řídit, stejně budu muset zajistit lokální propojení, které oficiální integraci hotovou má. Jen je potřeba pořídit modbus bránu.

Automatizace

Když jsem měl zvládnutý monitoring, řekl jsem si, že bych si mohl zkusit i nějakou automatizaci. Jenže záhy narazil na nedostatek nápadů na její užitečné uplatnění. Mám to všechno navržené tak, aby to fungovalo autonomně, tak co vlastně automatizovat? Nejsem také příznivcem hlasových povelů. Nemusím světla zapínat přes Alexu, být po příchodu domů přivítaný automaticky zapnutou hudbou. V tomto jsem staromódní.

Moje první automatizace tak nakonec bylo automatizování monitoringu. Zvlhčovač v řízeném větrání má nějakou chybu ve firmwaru a při určitých venkovních podmínkách (zpravidla když moc mrzne) občas spadne do chyby a musím ho restartovat. Že nejede, zjistím z vnitřní jednotky meteostanice, když relativní vlhkost v domě poklesne pod 40 %. Abych to nemusel kontrolovat sám, udělal jsem si automatizaci, kdy mi HA pošle na mobil upozornění, když relativní vlhkost v domě poklesne minimálně na půl hodiny pod 40 %.

Pro HA Green jsem později dokoupil ještě SkyConnect, USB dongle přidávající podporu pro Zigbee a Matter zařízení. A do technické místnosti pořídil čidlo na vodu. Mám tam totiž sifón, do kterého odtéká voda z rekuperační jednotky a zvlhčovače, a ten se občas ucpe. Než si toho všimneme, máme vytopenou půlku technické místnosti. Teď dostanu upozornění, už když si pod ním vytvoří malá loužička.

Upozornění na mobilu

Další automatizaci bych chtěl udělat na tepelném čerpadle. Nemám žádné pokročilejší řízení podle výroby fotovoltaiky, ale mám u něj vyvedené dva drátky z řídící jednotky, jejichž spojení spustí ohřev vody. Rád bych vodu ohřál už odpoledne přímo ze slunce než až večer z baterií. Odpoledne je také zpravidla vyšší teplota vzduchu než večer, takže tepelné čerpadlo má i vyšší účinnost. Automatizace to bude jednoduchá: baterie jsou nabité na 100 % a jsou přetoky do sítě a zároveň není teplota vody vyšší než 50 stupňů? Sepni ohřev vody a vypni ho, až voda dosáhne 55 stupňů.

Člověk si při práci s HA naplno uvědomí, jak jsou dnešní domácnosti protkané elektronikou a sensory. Po prvním kole integrace mám registrovaných asi 300 entit a to nemám do HA zapojené zdaleka vše. Na Mastodonu mi lidi psali, že těch entit mají i tisíce.

Home Assistant mi zase otevřel obzory toho, co se dá doma vymyslet. Ač se autoři snaží o zjednodušování, není to ještě úplně produkt pro masového uživatele. Pokud jste ale aspoň trochu techničtější uživatelé, zvládnete ho. Na rozdíl od jiných platforem pro domácí automatizaci se nepokouší o nějaký vendor-lockin, je otevřený a má obrovskou komunitu. Home Assistant Green je dobrý vstup do tohoto světa. Trochu s ním ztrácíte flexibilitu a kontrolu, což může chybět při řešení problémů, jak jsem měl já s WireGuardem, ale zase vás prakticky kompletně oprostí od správy operačního systému.

(Původně napsáno pro Sešívaný blog. Autorem obrázků je Jiří Eischmann.)