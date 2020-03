 »   »  Díra v čipsetech Intel (2015+), díra v procesorech AMD (2011+)

Chyba se netýká rodin procesorů K8 a K10 (či starších) a také ne malých jader Bobcat a Jaguar. Postiženy jsou procesory Bulldozer, Piledriver, Steamroller a architektury Zen, Zen+ a Zen 2. Chyby jsou společně pojmenovány Take A Way a narozdíl od Spectre/Meltdown spíše umožňují přístup k malému množství dat, nikoli plný přístup jako tyto dva roky známé rodiny chyb.

Přesněji řečeno s Collide+Probe může ptočník monitorovat přístupy do paměti své oběti bez znalosti fyzických adres či sdílené paměti když je použito časové sdílení logického jádra. S druhou chybou je využit exploit na přístupy do paměti na úrovni fyzického CPU jádra. A zatímco Load+Reload závisí na sdílené paměti, neinvaliduje cache, díky čemuž může být útok méně nápadný.

Aby to nebylo jen o Intelu, jehož pověst děravých CPU se táhne už více než dva roky, ani AMD není dokonalé. Nově nalezený útok postranním kanálem se týká všech jejích CPU od roku 2011 do roku 2019 a postihuje tak i architektury Zen. Výzkumníci z Graz University of Technology označují dvě možnosti útoku jako Collide+Probe a Load+Reload .

Huawei posiluje vývoj vlastních čipů, kvůli embargu USA

Loni v prosinci jsme se dozvěděli, že se Huawei obejde bez amerických součástek, ale přetrvává problém s Google službami (sáím Google přitom má zažádáno o výjimku z embarga, aby mohl s Huawei dále spolupracovat. Čínský gigant ale nic neponechává náhodě a aby posílil svoji soběstačnost na trhu, vedle prosazování vlastních aplikací a služeb pracuje i v oblasti hardwaru.

Firma momentálně posiluje vývojový tým pracující na čipech pro firemní produkty. Jak sama Huawei, trak zejména její procesorová dceřinka HiSilicon a příslušné vývojové týmy dostaly za úkol „šlápnout na plyn“, což výhledově může mít dopad i na některé tchaj-wanské partnery Huawei (byť si dovolím tvrdit, že náskok TSMC ve výrobních procesech není v dohledných letech v silách Huawei eliminovat), mimo jiné v oblasti analogových čipů., loiky řízení displeje, RFIC, senzorech atd. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku kupříkladu můžeme očekávat čip pro síťovou/bezdrátovou konektivitu kompletně vzniknuvší v Huawei.

Intel znovu spouští výrobu na Kostarice

Jedna ze zakonzervovaných továren Intelu v době přebytku výrobních kapacit, je ta kostarická. Firma se ale potýká s tak velký a dlouhodobým nedostatkem výrobních kapacit, že operace v Kostarice nyní obnovuje. Nově je ve firemních materiálech Kostarika vedena jako čtvrté místo, kde bude probíhat testování a finální kompletace produktů rodiny Xeon „Cascade Lake“ (další taková jsou v malajském Penangu a Kulimu a také ve Vietnamu). Počátek procesu znovuoživení Kostarické lokality je datován na letošní 19. duben, plně funkční bude začátkem srpna a zčásti odlehčí třem výše uvedeným lokalitám za současného navýšení kapacity. Dle tvrzení Intelu firma zvýšila výrobní kapacity 14nm linek v roce 2019 o 25 %, přičemž další 25% zvýšení má proběhnout letos.

LibreOffice připomíná: import textových bloků z PDF od verze 6.4 funguje

Kdo kdy potřeboval importovat do LibreOffice Draw prezentace textové bloky z jiné prezentace uložené v PDF, nenáviděl jednu věc: často ta hromada textu na slajdu byla tvořena jednořádkovými samostatnými bloky textu a její přenos do Drawu byl peklem na zemi. Tedy až do vydání LibreOffice 6.4. To totiž v Drawu implementuje podporu sjednocení těchto boxů do jednohoq (volb konsolidovat text).