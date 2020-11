Distribuční věstník: Arch Linux instaluje jádro 5.9, Ubuntu vylepšuje výkon Snapu

Arch Linux

Nezávislá distribuce Arch Linux je první, která nabízí instalační obraz s nejnovějším linuxovým jádrem 5.9. Ve své nové verzi 2020.11.01 tak uživatelům kromě jádra 5.9.2 nabídne také jednodušší přístup pro lidi se zvláštními potřebami. První z nich se objeví hned v bootovacím menu, kde přibyla volba spuštění instalátoru s mluveným slovem.

Arch Linux 2020.11.01

Ubuntu

Vývojáři Ubuntu se snaží opravit problémy s výkonem při spouštění instalační balíčků ze Snapu. Tyto balíčky jsou tvořeny nepřepisovatelným souborovým systémem squashfs zabaleným kompresním algoritmem XZ. Ty je potřeba před použitím rozbalit, což vyžaduje určitou výpočetní sílu a také určitý čas. Nově bude proto použit LZO algoritmus, který má sice nižší kompresi, ale také nižší požadavky na výkon. To by mělo zrychlit načítání instalačních balíčků dvakrát až třikrát.

Centrum softwaru v Ubuntu

PureOS

Společnost Purism ohlásila nový jednodeskový linuxový počítač Librem Mini V2. Jedná se o krabičku o rozměrech 12,8 × 12,8 × 3,8 cm a hmotnosti 1 kg. Tento stroj je poháněn procesorem od Intelu 10. generace Gen i7–10510U se čtyřmi jádry a frekvencí až 4,9 GHz.

Předinstalovaným operačním systémem je linuxová distribuce PureOS, volitelně Qubes OS. Purism chce tak svým zákazníkům nabídnout stolní počítač se stejným firmwarem i operačním systémem jaký nabízí u svých notebooků.

Librem Mini V2

ReactOS

ReactOS je otevřený operační systém, který usiluje o binární kompatibilitu s MS Windows. Teď se jeho vývojový tým rozšířil o dalšího důležitého člena. Jedná se o vývojáře, který se bude příští tři měsíce na plný úvazek věnovat správě paměti v jádru operačního systému. Je jím Jérôme Gardou, který do tohoto projektu přispívá už od roku 2009 a zná ReactOS opravu do hloubky. Zlepšení, na kterých bude Jérôme pracovat, by měly přispět k celkové stabilitě tohoto systému.

Media Player Classic v ReactOS

Nově vydáno

Tým kolem operačního systému FreeBSD oznámil dostupnost verze 12.2. Projekt Fedora oznámil vydání této linuxové distribuce ve verzi 33. Operační systém postavený na OpenSolarisu OpenIndiana vyšel ve verzi 2020.10. Linuxová distribuce Linux Lite vyšla ve verzi 5.2 postavené na Ubuntu 20.04.1.