Chystané novinky ve Fedora 34, DragonFlyBSD přidává podporu více svazků

Fedora

Fedora Workstation 33 přešla z výchozího souborového systému EXT4 na Btrfs. Fedora 34, která by měla vyjít na jaře tohoto roku, začne přidávat pokročilé funkce tohoto souborového systému. Konkrétně se jedná o implementaci DNF/RPM Copy-On-Write Eyed pro zrychlení instalace balíčků a transparentní komprese Zstd. Kromě toho hodlá nabízet prostředí Xfce 4.16 a GNOME 40.

Fedora 33

DragonFlyBSD

Souborový systém HAMMER2 je výchozí v operačním systému DragonFlyBSD. Oproti svému předchůdci HAMMER1 až doteď nedisponoval podporou více svazků na disku. Tato funkce by se měla objevit v nadcházející verzi DragonFlyBSD 6.0. HAMMER2 bude podporovat až 64 svazků, což je ale stále méně než HAMMER1, který podporoval až 256 svazků.

DragonFlyBSD 5.8.1

Maemo Leste

Vývojáři linuxové distribuce určené pro mobilní zařízení Maemo Leste zhodnotili svou práci za poslední pololetí. Mezi podporovaná zařízení přibyla Motorola Bionic. Dalšími pokroky v oblasti hardwaru bylo zprovoznění GPS a vylepšení spotřeby energie. Co se softwaru týká, tak došlo k přechodu na Qt5, přibyla podpora pro aplikace z Debianu, byly zprovozněny balíčky jako kalendář, čtečka elektronických knih, kalkulačka a několik dalších.

Maemo Leste na tabletu A33 Allwinner Twister

OpenMandriva Lx

Vývoj distribuce OpenMadriva Lx 4.2 dospěl do fáze kandidáta na ostré vydání. Ostré vydání OpenMadriva Lx 4.2 „Argon“, jehož vývoj započal před pěti měsíci by se mělo objevit co nevidět. Těšit se můžeme na linuxové jádro 5.10 LTS, Mesa 20.3 nebo X.Org server 1.20.10. Kromě toho budou k dispozici instalační obrazy pro zařízení z rodiny Raspberry Pi, tablety PineBook a telefony PinePhone.

OpenMandriva Lx 4.2 RC

Nově vydáno

Unixový operační systém s mikrojádrem Redox OS vyšel ve verzi 0.6.0. Zbigniew Konojacki oznámil pravidelné kvartální vydání nové verze 4MLinux 35.0. Minimalistická živá distribuce určená pro práci s diskovými oddíly Parted Magic je k dispozici ve verzi 2020_12_25. Vyšla verze 20.1 čínské linuxové distribuce deepin.