Distribuční věstník: Debian oznámil datum zmražení verze 11, UBports se zaměří na Anbox

Debian

Debian právě vstoupil do první fáze vývoje nového stabilního vydání. Paul Gevers oznámil, že 12. ledna 2021 dojde ke zmražení testovací verze Debianu 11 s kódovým označením Bullseye. Od tohoto data by tak do nového Debianu neměly přibývat žádné nové funkce a vývojáři se tak budou soustředit jen na opravy chyb. Spolu s tím byl oznámen výsledek hlasování o výchozí grafické téma, kterým nakonec bude Homeworld.

Instalátor Debianu 11

UBports

Tým UBports zveřejnil svůj report o pokrocích, kterých dosáhl při vývoji otevřeného operačního systému pro mobilní zařízení. Jednou z největších výzev, která před ním stojí, je určitě snaha spustit aplikace určené pro Android na svém systému. Zatím jediná možnost, jak spustit například WhatsApp na otevřené platformě, je skrz emulátor Anbox. Toto řešení však není ideální, protože aplikace sice běží, ale některé funkce v ní nefungují. Tento tým byl právě proto nedávno rozšířen o vývojáře, který se bude věnovat právě Anboxu a jeho integraci do systému.

WhatsApp v Anboxu na Ubuntu

RISC OS

S mírným zpožděním (původní plán byl na jaře) vyšel RISC OS 5.28. Ten je k dipozici pro všechny podporované platformy, které splnily kritéria pro označení jako stabilní. Nově k nim od této verze přibylo i Raspberry Pi 4. Těch několik měsíců navíc bylo využito pro 366 vylepšení aplikací a 344 vylepšení samotného operačního systému.

RISC OS 5.28

FreeBSD

Jednou za zajímavých funkcí operačního systému FreeBSD je možnost spouštět linuxové aplikace. Tato funkce umožňuje spoustě linuxovým programům fungovat v tomto operačním systému polonativně, ovšem s určitými omezeními. I přes tato omezení se uživatelé snaží zprovoznit linuxové aplikace na FreeBSD. Nedávno jeden z nich zveřejnil návod, jak na tomto systému spustit prohlížeč Chrome určený pro Linux.

FreeBSD 12.2

Nově vydáno

Minimalistická distribuce založená na Arch Linuxu ArchBang vyšla ve verzi 0111. Emmabuntüs DE3–1.03 je nová verze distribuce pro slabší počítače postavené na Debianu 10.6. Odlehčená modifikace Slackware Linuxu Absolute Linux je k dispozici ve verzi 20201103. Turecká distribuce Pardus oznámila vydání verze 19.4.