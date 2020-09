Distribuční věstník: Fedora přejde z ext4 na Btrfs, PinePhone poběží na Manjaro Linuxu

Fedora

Linuxová distribuce Fedora má v plánu změnit výchozí souborový systém z ext4 na Btrfs. Tato změna je naplánována pro verzi 33, která by měla vyjít v říjnu 2020. Jedná se o první změnu výchozího souborového systému od doby, co vyšla Fedora 11. Tato změna nastala dva roky poté, co sponzor Fedory Red Hat spustil podporu pro Btrfs.

Fedora 32

Manjaro

Otevřený smartphone PinePhone si získal spoustu pozornosti linuxové komunity hlavně díky tomu, že je možné na něm spustit svodné operační systému jako třeba UBports. Toto zařízení je pro svou otevřenost atraktivní pro spoustu linuxových distribucí. Nově přibyla komunitní edice tohoto telefonu s Manjaro Linuxem.

Manjaro Linux 20.0

DragonFly BSD

K projekt DragonFly BSD je k dispozici manuál, který poskytuje užitečné informace o tom, jak používat a spravovat operační systém DragonFly BSD. Vincent Defert nyní konvertoval existující dokumentaci spolu s dalšími radami a tipy do formátu ePUB. Tyto dokumenty jsou zveřejněny ke čtení na internetu.

DragonFlyBSD 5.2.0

elementary OS

Experimentální verze linuxové distribuce elementary OS je vyvíjena pro Pinebook Pro. Tento ARM notebook od Pine64 si získal oblibu díky své nízké ceně (cca 4500 Kč) a přijatelné kvalitě. Nyní k tomuto hardwaru dostanete i možnost zakoupit jej s tímto předinstalovaným systémem. Vývojáři podporu Pinebooku testují na nadcházející verzi elementary OS 6, takže je možné, že z ostrou verzí přijdou na trh i první kusy s tímto systémem.

elementary OS 5.1.4

Nově vydáno

Jump edition distribuce openSUSE oznámila vydání první veřejné alfa verze. Na Debianu založená živá anonymní distribuce Tails vyšla ve verzi 4.10. Jednoúčelová distribuce určená ke správě diskových oddílů Parted Magic ohlásila vydání verze 2020_08_23. Fork FreeBSD MidnightBSD je k dispozici ve verzi 1.2.7.