Distribuční věstník: Lenovo nabízí notebooky s Fedorou, Ubuntu 20.10 bude podporovat Active Directory

Fedora

V dubnu tohoto roku šéf projektu Fedora, Matthew Miller oznámil, že Lenovo bude vybrané notebooky značky ThinkPad dodávat s linuxovou distribucí Fedora. Nyní bylo oznámeno, že první notebooky od Lenova z předinstalovanou Fedorou jsou k dispozici pro severoamerický trh. Jedná se o ThinkPad X1 Carbon 8. generace. Během příštích měsíců by se měly na trhu objevit i další modely notebooků od Lenova s tímto operačním systémem. Pro Fedoru se jedná o významný milník, protože je to poprvé, co tuto distribuci na svůj hardware instaluje celosvětově významný výrobce.

Fedora 32 na ThinkPadu

Ubuntu

Chystaná verze Ubuntu 20.10 s kódovým označením Groovy Gorilla přijde s linuxovým jádrem 5.8. Toto nové jádro přinese lepší podporu hardwaru a snížení spotřeby energie. Kromě toho hodlají tvůrci Ubuntu opravit dlouho kritizovaný nedostatek, kterým je chybějící podpora Active Directory. Kromě toho se uživatelé této distribuce mohou těšit na Gnome 3.38 a spoustu dalších novinek. Podle plánu vývoje by tato verze měla vyjít 22. října.

Ubuntu 20.10 daily build

Zorin OS

Zorin OS je linuxová distribuce, která svým vzhledem napodobuje Windows 10 a tím se snaží usnadnit uživatelům přechod na Linux. Nyní vyšla ve verzi 15.3, která je další aktualizací její 15. řady, která poskytuje dlouhodobou podporu až do roku 2023. Základem pro Zorin OS 15.3 je nedávno vydané Ubuntu 18.04.5 LTS. Tato nová verze přichází s jádrem 5.4 a nejnovějšími softwarovými balíčky. Je k dispozici jak v edici „Core“, která je zdarma, tak v edici „Ultimate“ s cenovkou 39 eur.

Zorin OS 15.3

Linux From Scratch

Projekt Linux From Scratch poskytuje možnost vytvořit si linuxový systém podle vlastních potřeb. S novou verzí 10.0 vyšla i přepracovaná příručka s instrukcemi, jak si krok za krokem takový systém vytvořit. Tato příručka se jmenuje Beyond Linux From Scratch a v její nové verzi došlo k velké reorganizaci. Linux From Scratch 10.0 přichází s novým jádrem 5.8.3.

Linux From Scratch 20191003

Nově vydáno

Byla oznámena nová verze linuxové distribuce založené na Debianu s nabídkou klasických uživatelských rozhraní (Trinity nebo TDE) Q4OS 3.12. Experimentální distribuce EasyOS, která používá balíčkovací systém Puppy Linuxu vyšla ve verzi 2.4.1. Byla vydána verze 200831 Garuda Linuxu, na Arch Linuxu založené distribuce s grafickým instalátorem a administrátorskými nástroji. Mark Bezrukov oznámil vydání verze 20.04 distribuce Ubuntu DesktopPack s výběrem 13 grafických prostředí.