Distribuční věstník: Ubuntu 21.10 v betě, LineageOS podporuje nová zařízení

Vyšlo Ubuntu 21.10 Beta

Společnost Canonical vydala veřejnou beta verzi Ubuntu 21.10 „Impish Indri“. Ta přichází s prostředím GNOME 40.4, linuxovým jádrem 5.13, kancelářským balíkem LibreOffice 7.2 a webovým prohlížečem Mozilla Firefox 92, který je zde jako balíček Snap balíček.

Ubuntu 21.10 je vyvíjeno už od května tohoto roku a podle plánu by měla finální verze vyjít 14. října 2021. Kromě Ubuntu jsou k dispozici i beta verze Kubuntu 21.10, Xubuntu 21.10, Lubuntu 21.10, Ubuntu Studio 21.10, Ubuntu MATE 21.10, Ubuntu Budgie 21.10 a Ubuntu Kylin 21.10.

Ubuntu 21.10

FreeBSD mění výchozí root shell

Tým kolem operačního systému FreeBSD plánuje změnit výchozí root shell. Až doteď se k přihlášení do superuživatelského účtu používalo csh . To je ale v současné době právě nahrazováno pomocí /bin/sh . Důvodem je lepší uživatelská přívětivost tohoto shellu. Do budoucna bude csh sice nadále součástí FreeBSD, už ale nebude používán jako výchozí.

FreeBSD 13

LineageOS rozšiřuje seznam podporovaných zařízení

Otevřený operační systém pro mobilní telefony a tablety LineageOS 18.1 rozšířil seznam zařízení, na které se dá tato verze postavená Androidu 11 oficiálně nainstalovat. Mezi nově podporovanými se objevily mobily Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max a Redmi Note 9S, Google Pixel 5a, Moto One Action, Moto One Vision, Motorola P50 a Xiaomi POCO M2 Pro.

LineageOS 18.1

Vyšla nová verze MidnightBSD

Lucas Holt oznámil vydání MidnightBSD 2.1.0, posledního stabilní vydání derivátu operačního systému FreeBSD. Jedná se o minoritní vydání zaměřené na opravy chyb a drobná vylepšení. Nejvíc vylepšení se dočkal správce balíčků mport, který se s verzí 2.1.4 dočkal opravy řady chyb a nyní už umí korektně aktualizovat závislosti mezi balíčky.

MidnightBSD

Nově vydáno

Na deepinu postavená linuxová distribuce s alternativním instalátorem ExTiX vyšla ve verzi 21.9. Vyšel linuxový operační systém pro mobilní zařízení Ubuntu Touch OTA-19. Lehká distribuce postavená na Debianu SparkyLinux oznámila vydání verze 2021.09. Na Arch Linuxu postavená desktopová distribuce Manjaro Linux je k dispozici ve verzi 21.1.3.