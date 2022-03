Doom na Raspberry Pi Pico, Heroic Games Launcher přidává podporu pro GOG

Doom na Raspberry Pi Pico

Legendární hra Doom poprvé vyšla v roce 1993 a pomáhala definovat žánr FPS. Projekt RP2040 Doom si dal za cíl přinést tuto hru na jednodeskový jednočipový počítač Raspberry Pi Pico. S RAM 256KB a 2MB flash se sice nejedná o nejslabší stroj, na kterém je Doom schopný běžet, tento port má ale celkem vysoké cíle – podporu všech levelů, hudbu, multiplayer a video výstup přes VGA.

RP2040 Doom

Heroic Games Launcher přidává podporu pro GOG

Heroic Games Launcher je nativní spouštěč her od Epic Games pro Linux, Windows i macOS. Od verze 2.2 nově přidává i podporu pro spouštění her z GOG (Good Old Games). Uživatelé si teď můžou vybrat, zda budou stahovat hry z obchodu Epic Games, GOG a nebo jestli budou používat obojí. Na operačních systémech Windows a macOS stahuje hry za pomoci Galaxy API a na Linuxu pak díky instalátoru přímo od tvůrců aplikace.

Heroic Games Launcher

The Dark Mod dostává velkou aktualizaci

The Dark Mod je hra (a herní engine) pod otevřenou licencí inspirovaná herní sérií Thief. Nedávno vyšla její aktualizace s číslem 2.10, která přináší velkou řadu zlepšení. Pro hráče je zde 6 nových misí, zrychlení výkonu, zkrácení doby načítání, vylepšené uchopovaní předmětů, více možností v hlavním menu a lepší běh na Linuxu. Tvůrci map se pak dočkají rychlejší kompilace, vyššího limitu pro počet entit, titulků, lepšího vykreslování nebo možnosti uzpůsobit si uživatelské rozhraní.

The Dark Mod

Valve otevřel vývojářské nástroje pro Steam Deck

Společnost Valve se rozhodla ke vstřícnému kroku směrem k vývojářům a vydala vývojářské nástroje pro Steam Deck pod otevřenou licencí. Konkrétně se jedná o dva projekty SteamOS Devkit Client a SteamOS Devkit Service, které jsou oba dostupné na GitLabu. Kromě zdrojových kódů je k dispozici i dokumentace, takže instalace a nastavení se nepromění v peklo pokusů a omylů. Nezávislí vývojáři se už teď nemusí registrovat u Valve, stačí jim stáhnout nástroje a pak už tvořit a testovat.

SteamOS Devkit

V krátkosti

Voxelová RPG Veloren vydala novou verzi s číslem 0.12. Vyšla fheroes2 0.9.12, otevřená předělávka tahové strategie Heroes of Might and Magic II . Hra na evoluci Thrive přidává ve verzi 0.5.7 novou buňku. Spouštěč Minecraftu PolyMC 1.1.0 přichází se základní podporou pro Steam Deck.