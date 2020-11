Dopad záplat na Intel Tiger Lake, GNOME 40 Mutter přesune vstupy do samostatného vlákna

YouTube odteď umí přehrávat 8k video na 8k SmartTV

Vlastníci televizorů s 8k rozlišením obrazovky (typicky 7680×4320) a podporou formátu AV1 v hardwaru TV, mohou jásat a užívat si 8k videa v nativním rozlišení své monstr-TV. Poslední aktualizace aplikace YouTube od verze 2.12.08 pro operační systém Android TV zavádí podporu 8k AV1 pro Android 10 (a vyšší).

Jak ale FlatpanelsHD dodává, tak není úplně jisté, jestli tohle vše splňuje nějaká TV na trhu. Výběr samozřejmě omezuje nejvíce 8k obrazovka. V Evropě máme v prodeji například 8k TV TCL X915, nicméně ta zatím nedostala aktualizaci OS a běží tedy na Androidu 9. Lze však předpokládat, že modelové řady pro rok 2021 s 8k obrazovkami již budou vše splňovat.

Podpora 8k YouTube je pro 8k TV nepochybně jedním z nejdůležitějších prodejních taháků, protože dopracovat se k 8k obsahu lze jinými cestami jen v extrémně omezené míře. TV vysílání v „éteru“ v 8k zatím neběží (a i kdyby, tak upscalované Betacamy na ČT by vypadaly podobně trapně, jako vypadají ve 4k na DVB-T2), spotřebitelské přístroje až na první vlaštovky (hi-end smartphony) v 8k nenatáčí (představit si lze upscaling z 5k/6k) a ostatně jak víme ze studií z dřívějška, pro běžné uživatele rozdíl mezi 4k a 8k není viditelný. A i u Xbox Series X či Playstation 5 buďme rádi, pokud budou rozumně zvládat hry v 4k/60p.

AMD hrne do jádra podporu nových GPU

Další aktualizace ovladačů pro chystané jádro Linux 5.11 přicházejí z AMD. Po Radeonech RX 6800, které jsou již na světě, se objevují patche pro produkty s novými kódovými označeními Navy Flounder a Dimgrey Cavefish, které by to měly stihnout do nadcházející verze jádra (vývoj a ladění teď od prosince, stabilní kód v únoru).

Nová Device ID jsou pro Dimgrey Cavefish (0×73E0, 0×73E1, 0×73E2, 0×73FF) a Navy Flounder (0×73C0, 0×73C1, 0×73C3, 0×73DF). Lze předpokládat, že zčásti půjde o obdobné produkty, resp. typy karet stavějící na různě aktivních stejných GPU.

Dále AMD vydala další aktualizace pro APU generace VanGogh, které mimo jiné aktivují podporu VCN 3.0 (Video Core Next 3) a také experimentální podporu dekódování videa pomocí VCN. Začleňovací okno pro Linux 5.11 bude v polovině prosince, takže AMD cílí na tuto verzi. Pokud vše půjde hladce, za čtvrt roku tak bude v Linuxu podpora pro další next-gen GPU/karty od AMD. Pokud se objeví zádrhele, stane se tak s Linuxem 5.12.

QD-OLED displeje v TV už za několik měsíců, PC monitory mohou následovat

Minule jsme si přiblížili displejovou technologii AMQLED v kontextu miniLED a microLED, dnes je čas na QD-OLED, tedy OLED displeje s kvantovými tečkami.

Jako první by TV s QD-OLED displejem měla na trh uvést v první polovině příštího roku společnost Sony. Bude přitom využívat panel od Samsung Display. Z dalších mají zájem o tuto technologii také TCL a Panasonic. A Samsung prý dokonce plánuje hi-end QD-OLED monitory s úhlopříčkami kolem 33 ař 35 palců, což by mohlo na téměř nulový trh OLED monitorů přinést nový vítr.

Další, kdo se na tomto poli angažuje, je společný podnik Japan Display, Sony a Panasonicu známý jako Japan OLED (JOLED). Ten produkuje 22palcový RGB-OLED panel, který používá například EIZO v monitoru Foris Nova. JOLED ale vyvíjí už i panely větší. Nicméně pro pořádný start OLED monitorů pro PC by to chtělo ještě třetího velikána, tchajwanskou LG Display, která však zatím OLED vyrábí pouze pro TV, smartphony či nositelnou elektroniku.

KDE nadále zlepšuje podporu Waylandu

Další pravidelná várka informací z vývoje desktopu KDE v podání Nate Grahama je tu. Vývojáři tentokrát implementovali několik novinek, z nichž mnohé se týkají – jako vždy – Waylandu. Například s Plasmou (verze 5.21) běžící na Waylandu konečně funguje indikace rozložení klávesnice. Zabití XWaylandu pak nezabije celé sezení, ale jen tuto část.

Kromě toho došlo zejména na opravy chyb. Dolphin 20.12 tak znovu dostává spravenou podporu pro přímé spouštění souborů typu AppImage a dalších spustitelných a navíc nespadne, když je mu zavřeno terminálové okno. Opraveny jsou náhledy pro CSD okna ve správci úloh, uzamykací obrazovka Plasmy 5.21 korektně zakryje celou obrazovku i tam, kde je použita/podporována rotace obrazovky.

Dále tvůrci přidali podporu posílání více souborů najednou na Bluetooth zařízení. Pokud pak v Konsoli je napsán HTML kód barvy, je možné najetím myši zobrazit její náhled. Vyskakovací applet nastavení hlasitosti již nezobrazuje matoucí, divné a hlavně nefunkční zařízení „Device name not found“. A mnoho dalšího.

Fujifilm přidává pixel-shift pro GFX 100, nabízí 400Mpix full-RGB RAWy

Fujifilm nadále dostává své pověsti firmy, která aktualizacemi firmwarů přidává svým fotoaparátům další a další funkcionalitu. Její vlajková loď, 100Mpix středoformátová bezzrcadlovka GFX 100 s aktualizací 3.0 získává mimo jiné podporu snímání ve 400Mpix rozlišení s plnou barevnou informací.

Fujfilm zde samozřejmě využívá zkombinování několika dílčích expozicí s postupným posuvem snímače pomocí stabilizačního mechanismu, tedy věc, kterou světu představil Olympus a následně přinesl i Pentax (případně Sony a Hasselblad). Fujifilm svůj režim snímání realizuje tak, že výsledný snímek skládá ze 16 dílčích expozicí, kdy získává plnou barevnou informaci pro jednotlivé pozice posunutého snímače. Výsledkemn je 400Mpix RAW, který volně přepočteně můlže poskytovat detailnost snímků na úrovni ~1200Mpix Bayerova snímače (berte s rezervou).

Mutter v GNOME 40 přesune vstup do samostatného vlákna

Kompozitor Mutter, na kterém staví GNOME, přinese ve verzi 40 tohoto desktopu zajímavou novinku. Zpracování veškerých vstupů se přesune do samostatného CPU vlákna, díky práci Carlose Garnacha z Red Hatu. Novinka dosáhla kvality, která umožnila po třech měsících vývoje začlenění do hlavní větve projektu. Díky tomu by se každopádně už nemělo stávat, že se uživateli například zasekne či bude pomalu cukat kurzor myši v situaci, kdy zlobí něco jiného. Lépe také bude nakládání se vstupními zařízeními, které používají vysokou komunikační frekvenci, takže bude zachyceno a zpracováno vše. Uvidíme, nakolik se toto projeví do praktické zkušenosti uživatelů s GNOME. Verze GNOME 40 je plánována k vydání na březen příštího roku.

Dopad bezpečnostních oprav na Intel Tiger Lake

Server Phoronix přeměřil několik strojů s CPU Intel posledních generací, včetně poslední Tiger Lake, z hlediska vlivu bezpečnostních záplat na chyby v těchto CPU. Pro Tiger Lake je přitom výsledek testu zajímavý: vypnutí bezpečnostních oprav vedlo naopak ke snížení výkonu stroje. Doporučení tedy je, minimálně pro testovací konfiguraci, nechat opravy zapnuté.

Testovalo se na notebooku Dell s procesorem Core i7–1165G7 (4×CPU, 8×HT, až 4,7 GHz, 10nm SuperFin, TDP 28 W, GPU Iris Xe/Gen12, T Junction 100 °C, …) a nejnovějším Ubuntu 20.10 (Linux 5.8.0–25, GNOME 3.38.1, X.Org 1.20.9, Mesa 20.2.1, …).

Vyšel Blender 2.91

Nové vydání 3D animačního programu Blender se zaměřilo na vylepšení uživatelské přívětivosti v rámci nové dva-devítkové řady. Tvůrci zapracovali například na nástrojích pro sochaření šatů, vylepšení systému animací či lepšímu chování nástrojů jako grease pencil atd. Dále je zde třeba nová boolean metoda pro vyhodnocování překrývající se geometrie (pomalejší ale přesnější; stará zůstává též k dispozici). Rozhraní disponuje propracovanějším vyhledáváním položek. Podrobnosti shrnuje video.