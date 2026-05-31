Druhá beta KDE Plasmy 6.7, aktualizace firmwarů pro Intel Arc Pro

Týden v KDE: nejen Plasma: 6.7 Beta 2
Tým vývojářů desktopového prostředí KDE Plasma pokračoval v uplynulých dnech v závěrečných pracech na verzi 6.7, jejíž druhá beta byla vydána. Hlavní balík novinek tak spočíval v opravách pro tuto verzi, plus dalším ladění aspektů UI pro ni.
Například je řešena chyba, kdy bylo možné přetáhnout okno tak daleko za okraj obrazovky, že nebylo možné jej pak přenést zpět. Dále nově odinstalování aplikace současně smaže její výskyt ze všech relevantních widgetů. Automatické skrývání panelů je nyní kompatibilní s nastavením “Switch desktop on edge → Always enabled”.
Nabídka všech aplikací ve spouštěči je nyní case-insensitive. Uzamykací obrazovka při chybném zadání hesla už nepoužívá pevně nastavený timeout, ale respektuje nastavení systému, které může být nulové. Chybné zadání hesla tak může okamžitě následovat nový pokus.
Dialog Discoveru o tom, že Flatpak aplikace nahrazovaná jinou převezme všechna uživatelská data, je přítomen, navíc je uživatel upozorněn, že bude muset znovu obnovit nastavení v oblíbených/zástupců/atd. Discover také méně „poblikává“ rozhraním při kontrole aktualizací.
Opravené chyby zahrnují pár věcí pro vydání Plasma 6.6.6, včetně oprav pro KWin a XWayland aplikace, Plasma 6.7 pak dostala za poslední týden hned devět oprav a dvě věci pak míří už do Plasmy 6.8.
Více v tradičním přehledu novinek končícího týdne, který pro nás připravují Nate Graham a John Veness.
Týden v GNOME #251: nejen offline mapy pro Mapy
V projektu GNOME, jak plyne z 251. týdenního přehledu novinek, je jako vždy poklidněji. Máme tu ale tentokrát pár změn v základních aplikacích GNOME. Mapy nově podporují stahování podkladových dat vybraných oblastí, což umožňuje jejich plnohodnotné offline použití (tedy věc známou jako z Google Maps, tak v podobě zemí u Seznam Mapy).
Prohlížeč dokumentů Papers má na světě opravné verze pro řady 50 a 49, které řeší nadstandardní množství nahlášených chyb, z nichž významná část se týkala zobrazení v neceločíselném škálování. V projektu Libadwaita, základní knihovny, se dozvídáme o vylepšení CSS umožňující dynamické přepínání vzhledu widgetů, už s příští verzí.
Z prozatím vnějších aplikací mimo samotné GNOME tu máme sympatickou novinku: projekt Resources, nový monitor systémových prostředků, byl přijat do inkubátoru GNOME s cílem jednoho dne nahradit stávající System Monitor. Za sebe dodávám: už aby to bylo.
Vývojová verze Wine 11.10 přináší vkd3d 2.0, opravuje 17 chyb
Tři novinky přináší již desáté vydání Wine jedenáctkové řady. Tou první je aktualizace o vkd3d 2.0, tou druhou reimplementovaná podpora XPath, která s obejde bez libxml2 a tou třetí pak různá další vylepšení pro VBScript.
Opraveno či uzavřeno je celkem 17 chyb, resp. hlášení o chybách. Ta nejstarší se týká nefungující podpory rozhraní TWAIN v IrFanView, jež byla nahlášena v srpnu 2007. Opravován je i běh dvou Star Wars her (Racer a KOTOR 1). Více v přehledu na GitLabu projektu Wine.
Fwupd 2.1.4 s podporou Intel Arc Pro
Profesionální grafické karty typu Intel Arc Pro B65/B70 jsou dalšími produkty, u nichž si projekt LVFS a nástroj Fwupd poradí s aktualizacemi firmwarů. Je tu Fwupd 2.1.4 a s ním dále podpora aktualizací firmwarů pro zařízení Egis MoC s PID 9201, dokovací zařízení Lenovo v tzv. ‚provisioned‘ módu, zařízení Pixart TP s PID 1343 a různé SPI produkty GigaDevice a Puya. Přibyla i řada oprav a podpora pro běh s NixOS, podpora pro BIOS formát Compal a další dílčí vylepšení.
Mnoho oprav v této verzi je vyústěním hlášení o chybách, které vzešly z AI Anthropic Mythos – celkem 12 hlášení z toho dvě nebyla chybou, osm bylo nízké priority a dvě byly priority střední. Šéf projektu Richard Hughes dodal, že ho překvapilo, kolik toho Mythos našel.
Rust Coreutils 0.9 opět s lepším zabezpečením a podporou Zero-Copy I/O
V projektu v Rustu psaných Coreutils proběhl nezávislý bezpečnostní audit společnosti Zellis, který přinesl 44 zjištěných problémů. Ty se dle očekávání primárně netýkaly únikům dat v paměti, to efektivně řeší právě Rust v pozadí, ale různých okrajových scénářů třeba kolem souborových systémů, souběhů typu Time-of-Check to Time-of-Use (TOCTOU). Většinu chyb vyřešili vývojáři sladěním chování Rustové verze s originálními GNU coreutils a přibyl nový bezpečnostní modul
uucore::safe_copy a řešení TOCTOU pro rekurzivní běhy příkazů
cp,
mv a
chmod.
Různá systémová volání byla dále převedena z knihoven nix/libc na rustix. Dále byl vylepšen výkon některých I/O operací, tak kde běží tzv. zero-copy I/O využívající odpovídající systémová volání u nástrojů jako
cat,
wc,
head,
tail,
yes,
cp,
tee či
unexpand – jde o menší zrychlení spíše v jednotkách procent.
Jinak testovací sada byla povýšena z verze 9.10 na 9.11, takže Rust coreutils jsou nyní ověřovány i proti 25 novým testům, celkově pak procházejí 690 testy. Tím vzrostl počet těch neúspěšných, z 21 na 56, oněch +25 jsou právě nové kousky v sadě. Kompatibilita tak oproti verzi 0.8 poklesla z 94,7 % na nyní 90,4 %, ale to jistě opět dozná změny k lepšímu. Jinak vylepšení je mnohem více, vše shrnuje přehled na domovském webu projektu.