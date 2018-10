 »   »  DuckDuckGo za rok zdvojnásobil, výpočetní fotografie je tu

DuckDuckGo roste, už je skoro na 1 % Googlu

Že je Google ve vyhledávání prakticky neporazitelný, je fakt. Že ale stále více lidí není nadšeno z jeho přístupu k soukromí uživatelů, je další fakt. Celkem logicky tak sice na bezpečnost a soukromí uživatelů zaměřený vyhledávač DuckDuckGo vypadá jako maličký chudáček, který nikdy nemůže ani uvažovat, že by byl soupeřem neporazitelného Googlu, prodělává letos zajímavý vývoj.

Už vícekrát v posledních dnech totiž DuckDuckGo zaznamenal počet vyhledávání za 1 den nad úrovní 30 miliónů hesel. Ještě letos v lednu se přitom pohyboval kolem 16 miliónů vyhledávání denně, do konce roku se tak téměř jistě dostane na dvojnásobek, což je hodně velký růst. Google může zůstat v klidu, denně odbaví zhruba 3,5 miliardy dotazů, tedy zhruba 120× tolik. Můžeme si však klást řečnickou otázku: pokud schopnosti Googlu stojí na tom, že co nejdokonaleji zná co největší množství lidí na planetě, kolikaprocentní podíl vyhledávání DuckDuckGo je potřeba, aby znalost Googlu o lidech byla natolik méně přesná, aby se tím Sundar Pichai a spol. začali zabývat?

Éra výpočetní fotografie se rozjela

Více výrobců už do vláčku více fotomodulků hlavního fotoaparátu v chytrém telefonu nastoupilo, ale teprve letos se vše rozjíždí naplno. Fotografie, resp. její technická kvalita i míra automatických softwarových zásahů do ní, se v tomto segmentu radikálně promění. Sledovat to aktuálně můžeme na dvou telefonech velkých hráčů, které jdou možná až přímo zcela záměrně opačnými směry. Připomeňme zprávičku tohoto týdne o uvedení chytrých telefonů Pixel 3 a Pixel 3 XL od samotného Googlu. Tento výrobce se nenechal strhnout vlnou přidávání dalších a dalších fotomodulků na záda telefonu, jeho hlavní kamera stále nese jen jeden objektiv a jeden čip. O to více zde Google posiluje schopnosti automatického zpracování dat, využívajíce i sílu svých „AI“ technologií, kdy jako hlavní prvek můžeme uvést mnohonásobnou expozici a skládání snímku do výsledné fotografie.

Tento přístup letos je a příští rok zcela jistě bude spíše výjimkou. Reprezentantem opačného směru je chytrý telefon Samsung Galaxy A9. který jde jako první na trh s primárním fotoaparátem tvořeným celkem čtyřmi fotomodulky nesoucími různé objektivy a různé snímače. nejširší kamera zabírá úhel 120°, disponuje přitom 8Mpix snímačem. Hlavní kamera nese 24Mpix snímač a objektiv se světelností f/1.7, telemodulek umí 2× zoom a jeho snímač má rozlišení 10 Mpix. Vše doplňuje 5Mpix snímač s f/2.2 objektivem určený pro snímání hloubky scény.

Zatímco Google tak bude využívat výpočetní výkon telefonů pro zpracování řady dílčích expozic z jednoho snímače, Samsung (a s ním mnozí další) naopak pro kombinování dat z více snímačů o různých rozlišeních a úhlech záběrů. Lze předpokládat, že v obou konceptech najdou uplatnění nové technologie obsažené v použitých ARM SoC (i Sasmsung zde hovoří o AI, ale to je dnes natolik zprofanovaný „buzzword“, že to berme stejně jako v případě Googlu s rezervou). Mnoho fotomoulků najdeme i na chystaných telefonech od Nokie, LG či Lenova (a dalších). Snad s tím také ruku v ruce půjde i určitá otevřenost v získávání dat ze všech snímačů v RAW podobě pro další následné zpracování.

Wine 3.18 opravuje mj chybu v LibreOffice

Na světě je dle očekávaní nová vývojová verze 3.18 balíku Wine. Využívá subpixelový rendering fontů s FreeType ≥2.8.1, podporuje algoritmus OAEP v RSA šifrování, nechybí dále například lepší škálování DPI v konzoli a opravy některých chyb.

Mezi nimi nalezneme některé, jež bych se v roce 2018 nebál považovat za bizarní. Hned nejstarší opravená chyba z června 2008 se týká Internet Exploreru 6, podivněji působí snad ještě úsilí věnované opravě chyby týkající se LibreOffice 4.2 – v době existence verze 6.1 poněkud zvláštní. Hráči naopak mohou kvitovat s povděkem opravu týkající se klienta EA Origin a některé další.

Krátce