 »   »  /e/ je klon Androidu ctící soukromí, stojí za ním tvůrce Mandrake Linuxu

/e/ dále nabízí sama některé modely telefonů s předinstalovaným /e/, a to v EU. Konkrétně jde o telefony Samsung Galaxy S7, S7+, S9 a S9+ s cenovkami od 279 do 479 eur. Brzy se tyto telefony objeví v nabídne v Austrálii a na Novém Zélandu a probíhají jednání, aby bylo možné je přinést i zákazníkům v USA, Kanadě, případně výhledově také v Brazílii, Číně či Rusku (zde jsou hledáni partneři).

Jelikož za /e/ nestojí žádná armáda velkých IT firem, které vám jej naservírují až pod nos na nějakém špičkovém železe vlastní výroby, jsou možnosti nasazení /e/ omezené. Aktuálně konkrétně na 85 různých smatrphonů z androidího světa, jejichž kompletní přehled je k dispozici a zahrnuje řadu modelů velkých značek z let minulých i dob nedávných. Na seznamu značek tak najdeme běžné modely od Google, HTC, Motorola, OnePlus, Samsung či Xiaomi, Gaël pak dodává, že probíhají jednání s Huawei, Samsungem a několika globálními telco firmami. Zde si tak nelze neodpustit poznámku: pokud Google musel firmu Huawei odstřihnout, nebylo by fajn moci si koupit Mate 30 Pro s /e/? Inu, nejspíš ne, to by si čínská vláda nepomohla.

Z hlediska služeb jsou ze systému odstraněny všechny od Googlu, přičemž je nahrazuje balík MicroG, což je zase projekt, který se věnuje reimplementaci Googlích knihoven a aplikací bez vnuceného propojení na „šmírovací“ prvky Googlu samotného. To ale neznamená nepoužitelnost těchto věci, /e/ obsahuje díky MicroG aplikace poskytující funkcionalitu Google Play, Google Mapy, geolokace či „kecálka“ aplikacím v telefonu, pokud si to vyžádají. Některé Androidí aplikace tak lze na /e/ bez potíží provozovat, tyto alternativy jsou pak dostupné v aplikačním obchodu /e/.

Gaël se samozřejmě rozhodl nepodstupovat šílený nereálný proces vytvoření vlastního OS od základu. Nepochybně by dopadl stejně neslavně jako Mozilla s Firefox OS a jiní. Místo toho postavil svoje řešení na kombinaci prvků z různých forků Androidu doplněných dalšími softwarovými částmi. Celkem elegantně tak dal /e/ do vínku i kompatibilitu s poměrně velkou řadou běžně dostupných telefonů od několika výrobců.

Dle mého názoru ani jedno z toho platforma /e/ nezmění. Možná může být zajímavou alternativou v našem IT světě – podobně jako telefony Librel či dříve OpenMoko atd. – ale šanci prorazit mezi širé masy je prakticky nulová.

Jen málo z více než miliardy uživatelů chytrých telefonů se zajímá o to, jak je nakládáno s jejich osobními daty. Drtivá většina lidí automaticky sdílí spoustu věcí, automaticky odklepává dialogy žádající o povolení přístupu k jednotlivým prvkům telefonu, či přímo vede svůj život i ve formě jeho otisku na rozličných sociálních sítích. Platforma /e/ je pro běžné masy zhruba stejně lákavá jako například systém GNU, tedy nijak. Přesto je skvělé, že projekt vznikl a bude (doufejme) dotažen do finále a do použitelnější podoby než třeba právě Firefox OS, který se ve své poslední verzi a na aspoň trochu solidně výkonném telefonu v Evropě, resp. ČR ani neobjevil.

To ale neznamená, že /e/ nemá právo na existenci. Vždyť mobilní svět a internet, to není jen Google, nikdo nemá právo nutit spotřebitele k nákupu právě Androidu či právě iOSu a pro mnohé jistě bude lákavou alternativou zvolit místo například koupě nového Xiaomi spíše pořízení repasovaného Galaxy S9+ s /e/ za stejnou cenu (připomeňme: 1440×2960 AMOLED, 10nm SoC či duální foťák s 2160/60fps videem). S dodávkami do ČR i SR nemá /e/ problém.