 »   »  Edge bude používat jádro Chromium, potvrzuje velké změny v Microsoftu

Doby dávno minulé

Připomeňme nejprve historické souvislosti, které se nám budou o chvíli později hodit. V první éře webových prohlížečů nebyl Microsoft žádným tahounem. Pokud pomineme první nepodstatné verze Internet Exploreru, tak tou první řadou, jíž běžný uživatel typicky zaregistroval, byl Internet Explorer 3.x. Byla to doba rodícího se CSS, Java appletů či ActiveX. Microsoft měl nedlouho na trhu Windows 95, kde v edici OSR2 byl Internet Explorer 3 pevnou součástí. Právě tento krok byl nutný, aby „nový“ prohlížeč k masám doputoval.

Dokonalosti tohoto procesu učinil Microsoft za dost, když ve Windows 98 vše zařídil tak, že Internet Explorer 4 sloužil jako vykreslovač prvků v oknech a byl tak de facto nedílnou součástí systému. Pak už to jelo na vlně, nejprve Internet Explorer 5 (bundle ve Windows 98 Second Edition i MS Office 2000) a posléze Internet Explorer 6 vyšplhaly podíl Internet Explorer na trhu prohlížečů k „téměř 100 %“ (podrobněji to shrnuje třeba Wikipedia).

Kdo tuto dobu zažil, ví, že Internet Explorer v době řad 5/6 sice nebyl úplně špatný (vlastně se v něm celkem dobře fungovalo, jelikož se pro něj optimalizovalo téměř 100 % webů), jen ty panely/taby chyběly. Zkrátka sice tehdy možná existovaly lepší prohlížeče, ale Internet Explorer byl dostatečně dobrý a většina uživatelů ani o alternativách nevěděla. Bodejť, když v době Internet Explorer 6 už Microsoft celých 5 let bundloval Internet Explorer do Windows.

Firefox vlastně nikdy nebyl skutečným vítězem, který by Internet Explorer (případně nyní Edge) smetl do propadliště dějin. To se nakonec povedlo až Googlu s Chrome a je fascinující, že se tak stalo. Zčásti si za to mohl a může Microsoft sám, jelikož po několik následných verzí Internet Exploreru se nechával kolébat úspěchem Internet Explorer 6 a inovace putovaly do prohlížeče veeeelmi pozvolna. Nicméně ani tento faktor ale není rozhodující: v mnoha ohledech je (byl) Firefox lépe použitelným prohlížečem, ale tak jasné vítězné tažení jako Chrome nezažil. Google zkrátka má výhodu svého „ekosystému“, do čehož můžeme zahrnout i Android.

Microsoft Edgium přichází

Microsoft tedy nyní došel do fáze, kdy jeho next-gen prohlížeč Edge, který se mermomocí snažil prezentovat světu jako lepší než Chrome i Firefox, neuspěl (rozhodně neprospěly ani uměle vytvářená omezení jako 4k Netflix na Edge). Firma hází ručník do ringu a přechází na „upravený Chrome“ – tedy pardon, vlastně na vlastní prohlížeč na bázi projektu Chromium (a to prozatím s určitými porodními bolestmi kolem rozšíření prohlížeče).



Autor: Microsoft Satya Nadella

Principiálně se s koncem desktopového Edge neděje nic zásadního. Stejně jako na iOS či Androidu, i ve Windows nyní bude Microsoft ve svém webovém prohlížeči používat k vykreslování jádro někoho jiného. Na Androidu a iOS je to nativní prohlížeč systému, na Windows tak půjde prostě o Chromium. V zájmu Microsoftu je samozřejmě co nejlepší chod nového prohlížeče na Windows, takže jeho vývojáři již do projektu Chromium přispívají (byť zatím z jiných důvodů).

Edge končí

Prohlížeč Edge v současné podobě končí a přitom vlastně nikdy nedostal šanci. A může za to Microsoft sám. V letech, kdy dostupné verze Internet Explorer stály víc a víc za starou bačkoru, se lidé naučili používat Firefox či Chrome. Pak už nebyl jediný důvod, aby tento svůj zažitý prohlížeč nepoužívali i jinde, včetně Windows 10. Historie ukázala, že nakonec nebylo vůbec potřeba „rejpat“ do Microsoftu prosazením Ballott Screen (kde je dnes Opera? Inu, de facto používá Chromium jako základ).

Edge je též paradoxně obětí příliš úspěšného předchůdce. Tak dlouho IT lidé museli kvůli běžný uživatelům mít Internet Explorer jako synonymum pro „Internet“, tak dlouho učitelé museli nutit žáky pouštět věci v Internet Exploreru, tak dlouho byl Internet Explorer vetkán do Windows, až přejmenování na Edge (za současného zachování modrého e) prostě marketingově nefungovalo. Běžní uživatelé často ani nepoznali, že místo Internet Exploreru pouštějí Edge a že jde o jiný prohlížeč. Snad jedině podle vyhledávače Bing mohli rozpoznat, že na rozdíl od Chrome neumí to modré e dobře vyhledávat (ne každý rozlišuje prohlížeč a vyhledávač a snahy Googlu také osvětě nijak nepřispívají).

Ostatně Edge se, podobně jako Windows 10, rodil v bolestech. Ze začátku bylo jádro EdgeHTML chybové, prohlížeč stejně tak. Sami vývojáři v Microsoftu používali i Chrome (což dává smysl tak jako tak, právě s ohledem na standardní internetové služby či používané knihovny).

Google je zde podstatným hráčem v pozadí. Vzpomeňme slova Jona von Tetzchnera o tom, jak Google záměrně na svých službách kazí uživatelskou zkušenost lidem, kteří přijdou s prohlížečem Vivaldi, ač má stejné jádro prohlížeče jako Chrome. Toto bychom si mohli zjednodušit na konstatování, že Google si je zatraceně dobře vědom, že i Opera, Vivaldi, Firefox jsou dobré prohlížeče, které si s Google Docs či jinými službami poradí na jedničku, a tak pokud chce Chrome prosadit, musí svému záměru „vyjít trošičku v ústrety“. A v takovém prostředí Edge prostě nemohlo dobývat zpět ztracené pozice.