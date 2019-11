 »   »  Edge od Microsoftu vyjde příští rok i pro Linux: bude někoho zajímat?

Multiplatformní Edge není vlastně vůbec překvapením, protože nový prohlížeč od Microsoftu staví na jádře Chromium. Na tomhle základě je postavena už celá řada prohlížečů jako Chrome, Opera, Vivaldi, Brave a řada dalších. Všechny jsou přitom multiplatformní.

Že se Microsoft se svým prohlížečem poohlíží také po Linuxu, už bylo známo z různých náznaků několik měsíců. Minulý týden však bylo vše oficiálně potvrzeno: nový Edge vyjde také pro Linux. Na konferenci Ingnite 2019 v americkém Orlandu byla informace zveřejněna v rámci přednášky „State of the browser“ (přetočte na 8:20).

Stav nového Edge

Oznámení o novém prohlížeči Edge postaveném na jádře Chromium přišlo před rokem. Na jaře letošního roku byly k dispozici první verze pro operační systémy Windows 7, 8.1 a 10 a také macOS. Betaverze přišla v průběhu léta a od minulého týdne je k dispozici kandidát na finální vydání, ke kterému by mělo dojít 15. ledna.

Po 13 letech je to první prohlížeč od Microsoftu, který je k dispozici pro macOS, tedy pro jinou platformu než Windows. Microsoft tvrdí, že je velmi aktivním přispěvatelem do projektu Chromium, kam v průběhu roku poslal více než 1600 commitů.

Edge vyjde 15. ledna

Uživatelé se dočkají první verze nového Edge už 15. ledna, což je mimochodem den, kdy bude ukončena podpora Windows 7. V ten den by měla být k dispozici nová verze téměř pro všechny podporované platformy: Windows, macOS, Android a iOS. Podpora Linuxu přijde později, říkají zástupci Microsoftu na zmíněné přednášce. Bohužel zatím není jasné, co to znamená. Jestli se verze pro Linux opozdí, nebo jen to, že zatím není k dispozici a v lednu už bude.

Vývoj by pak měl běžet ve stejném tempu jako Chromium, tedy nová verze by měla vyjít každých šest týdnů a mezi tím by se uživatelé měli dočkat příslušných vývojářských verzí a betaverzí.

Přinese něco navíc?

Rozhodně jsme zvědaví na to, jestli Microsoft přijde s něčím zajímavým. Z hlediska většiny uživatelů je to jen další prohlížeč postavený na Chromiu, se kterým bude sdílet jádro a tedy i drtivou většinu vlastností. Pokud má zaujmout, měl by přinést něco navíc. Ne jen to, že dotáhne většinu konkurence.

Vzhledem k tomu, že Microsoft připravuje také svůj Microsoft Defender pro Linux, můžeme se dočkat užitečné integrace s tímto bezpečnostním nástrojem. To může zajímat například firmy, které používají tohle řešení na Windows a mohly by tak být ochotnější nasadit v některých oblastech Linux.

Firmy opět může zaujmout podpora Azure AD Conditional Access, což je bezpečnostní mechanismus umožňující ověřit legitimitu sdílení konkrétních dat s cloudem. Je tak možné nastavit silnou interní bezpečnostní politiku, která omezí nechtěné přesouvání dat mimo firmu.

Microsoft samozřejmě z jádra odstranil veškerá napojení na cizí cloudové služby a zaměřil se na ty své: Bing, Office365, Azure, SSO a další. Pokud je firma používá, jistě ocení jejich integraci v novém prohlížeči. Uživatelé mohou být přihlášení v několika účtech a mohou tak oddělovat například soukromá a pracovní data.