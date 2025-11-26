Elektronický podpis: slabiny a možnosti přerazítkování

Kompromitace soukromého klíče
Toto je poměrně zřejmý scénář, který může způsobit škody, zvláště pokud klíč nebude včas odvolán. V ideálním případě by měl být soukromý klíč uložen na specializovaném zařízení nebo na serveru mimo váš pracovní počítač.
Pokud máte soukromý klíč jako soubor na disku, omezte přístup k němu na minimum. Běžný uživatel by měl vždy používat prostředníka (službu/agenta), který provádí kryptografické operace soukromým klíčem a přenáší mezi klientem a poskytovatelem jen data. Například systémová služba CNG pod Windows, anebo moduly PKCS#11 na Linuxu. Chytrý virus bude mít pořád možnost podepsat něco co nechcete, ale alespoň vám neukradne klíč.
Důvěryhodnost času
Poskytovatel certifikovaného času (TSA) musí mít k tomu pověření jako Qualified Trust Service Provider (QTSPs) a má vlastní certifikát, který má také omezenou dobu platnosti.
Určitá slabina by mohla nastat, kdyby byl klíč časového razítkovače ukraden a někdo chtěl uvést nesprávný čas. Certifikát provozovatele TSA lze sice také zneplatnit, ale po velmi dlouhé době to může být zapomenuto či ztraceno.
Právě proto je však služba TSA vysoce regulovaná. Její soukromý klíč musí být uložen na speciálním zařízení HSM (Hardware Security Module), které fyzicky brání kopírování. Přesný čas se generuje pomocí synchronizace s atomovými hodinami. Provozovatelé TSA podléhají pravidelným auditům a dlouhodobě archivují záznamy o každém vydaném časovém razítku, které umožňují zpětně ověřit jeho pravost. Jakýkoli rozpor by tak byl dohledatelný i dlouhou dobu po technickém vypršení jejich certifikátu.
I kdyby útočník „časokaz“ získal jejich podepisovací nástroje, měl by to nesmírně těžké. Aby mohl zfalšovat čas a způsobit reálnou škodu, musel by navíc získat i privátní klíč OCSP poskytovatele certifikátu podepisovatele. Tato OCSP odpověď sama obsahuje podepsané časové údaje s daným datem, takže by musel mít schopnost změnit i ty.
eIDAS norma článek 41 proto uvádí:
U kvalifikovaného elektronického časového razítka platí domněnka správnosti data a času, které udává, a integrity dat, s nimiž jsou toto datum a tento čas spojeny.
Toto je velmi důležitá část celého řetězce důvěry a v dalším díle se k tomu ještě vrátíme.
Zneužití klíčů vydavatelů certifikátů
Dalším slabým místem je možnost situace, ve které by útočník získal nástroje vydavatele certifikátů, jako třeba Česká pošta. Pak by mohl falšovat OCSP odpovědi, anebo i vydat falešný certifikát a podepisovat se za zdánlivého uživatele, který nic nepodepsal.
Z krátkodobého hlediska (několik let) by se takové zneužití pravděpodobně dalo odhalit — certifikát vydavatele by byl odvolán a incident by se dal dohledat v záznamech.
Z hlediska dlouhodobé ochrany podpisů tento scénář může být motivací k přerazítkování jednou za několik let. Součást přerazítkování pak vždy musí být kontrola všech certifikátů v podpisu, zda žádný nebyl před dobou podpisu odvolán nebo kompromitován. Za pět let by se podvod ještě rozpoznal, za 50 let už nejspíš ne.
Nicméně toto je opět dost extrémní scénář a je k zamyšlení, zda stojí za práci a infrastrukturu s pravidelným prerazítkováním. Normy eIDAS ani české zákony pravidelné přerazítkování nevyžadují, o čemž si podrobněji řekneme příště.
Síla kryptografie
Algoritmy, které se dnes používají, mohou být po čase prolomitelné. Útočník by pak mohl zfalšovat v principu všechno, protože celý řetěz důvěry stojí na asymetrické kryptografii.
Proto úroveň B-LTA navíc přidává možnost zapečetit celý dokument „archivním časovým razítkem“, s tím, že jediné další změny budou budoucí archivní časová razítka, která budou kryptograficky silnější. Tato archivní časová razítka poskytuje TSA. Původní podepisovatel už žádný další certifikát nepotřebuje, vždy se přidá jen čas a důkaz integrity celého dokumentu.
Pro tento případ má tedy smysl přerazítkovat teprve tehdy, kdy hrozí, že stávající kryptografické algoritmy by se mohly stát zranitelnými. V takovém případě se vytvoří nové, silnější archivní časové razítko, které zapečetí celý dokument včetně všech dosavadních podpisů, OCSP odpovědí a starších razítek. Ověřovatel pak při kontrole vidí, že dokument byl naposledy zapečetěn v době, kdy předešlý algoritmus byl stále považován za bezpečný, a může pokračovat v ověřování směrem do minulosti.
Od doby vzniku systému eIDAS to zatím nebylo nikdy reálně potřeba. Běžné algoritmy, které se používaly před 10 lety, jsou i dnes zcela bezpečné.
Minulé a současné algoritmy
Pro srovnání: algoritmus RSA s 1024bitovým klíčem se běžně používal do roku 2010 a dnes už není považován za bezpečný. Dosud však neexistuje veřejný důkaz o jeho prolomení. Prolomení i takto starého certifikátu by vyžadovalo extrémní výpočetní a lidské zdroje, pravděpodobně v řádu miliard korun — nejde o „nainstalování nějaké knihovny“. Zřejmě to zatím nejde vůbec.
Tím chci říct, že změny v tomto oboru (na rozdíl třeba od umělé inteligence) nejsou nijak zvlášť rychlé. V současnosti se používají algoritmy které mohou být ještě mnoho desetiletí bezpečné: buď RSA s klíčem 2048 bitů a více, nebo rychlejší (a stejně silné) algoritmy založené na eliptických křivkách.
Všechny dnes běžně používané algoritmy by mohly prolomit kvantové počítače. Mluví se o tom teoreticky už mnoho let, ale zatím to nevypadá na nějaký radikální průlom. Nicméně pokud má někdo obavu o prolomení, pak přerazítkování silnějším algoritmem smysl dává. K tomu potřebuje TSA poskytovatele se silnějším algoritmem anebo delším klíčem. Existují i post-kvantové algoritmy, tj takové, o kterých se ví, že budou rezistentní i vůči budoucímu útoku kvantových počítačů. Jejich implementace do systému eIDAS se ale teprve připravuje.
Příště si popíšeme v Česku rozšířenou praxi přerazítkovávat dokumenty častěji než je potřeba. Také se dotkneme doručenek z datové schránky a jejich platnosti.