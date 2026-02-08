Elon Musk chce milión družic kolem Země, GNOME má podporu JPEG 2000 a VRR

Týden v KDE: nejen opravená nastavení systému
Finišování Plasmy 6.6 a další práce na Plasmě 6.7, neboli jinými slovy: zhruba to samé, jako minulý týden. To je ve stručnosti to podstatné, co vývojáři projektu KDE řešili v uplynulém týdnu. Plasma 6.6 má mimochodem vyjít zhruba za týden a půl.
Plasma 6.7.0 dostává podporu třídění položek ve widgetu s přehledem oken a zobrazení sekcí, což vše usnadňuje procházení oken dle virtuálních ploch, aktivit či s prostým abecedním seřazením.
Plasma 6.6.0 dostala poslední položku v Nastavení systému, která se automaticky nezobrazuje, pokud není připojen jí podporovaný hardware – jde o nastavení dotykových gest. Přepínač pro zapnutí Bluetoothu už nemívá náhodné modré linie na svém okraji, i když není zaměřen. Plasma 6.7.0 pak dostává podporu zapamatování si nastavení paddingu pro jednotlivé obrazovky. Výběr pozadí plochy také při novém výběru pozadí začne v tom adresáři, kde byl minule.
Skrze tři dílčí komponenty KDE (konkrétně Plasmu, SDDM, Plymouth) se táhlo řešení záležitosti kolem mazacích tlačítek, aby ve stránkách pro výběr tématu v Nastavení systému byla konzistentněji umístěna. Systémová ikona informující o probíhajících automatických aktualizacích byla upravena tak, aby vypadala více jako aktualizace KDE a méně jako ikona Nextcloudu.
Z oprav tu máme Plasmu 6.5.6 a například do ní mířící řešení regrese v parsování sRGB ICC profilů, kde Plasma pak reálně používala nepřesné barvy. Plasma 6.6.0 zase dostává opravy mnoha velkých chyb, které se mohly objevovat u autentizace pomocí čtečky otisků prstů. Uživatelem přidané globální klávesové zkraty pak jsou vždy charakterizovány jako „aplikační“, nikoli omylem jako „systémové služby“, což ztěžovalo jejich případné úpravy či odstranění.
Spectacle zase dostává opravu pro korektní zobrazení pixelové velikosti výřezu i při použití neceločíselného škálování. Dialog „Otevřít pomocí“ pak správně filtruje své zobrazení, je-li otevírán z Flatpakové aplikace. V KDE Frameworks 6.23 je pak opraven komplikovaný problém, kdy se stávalo, že peněženka KWallet se automaticky neodemkne při přihlášení uživatele. Frameworks 6.23 také dostávají aktualizaci vedoucí k nižší paměťové náročnosti běhu KRunneru při vyhledávání souborů.
Více novinek z projektu KDE v pravidelném týdenním přehledu, který tento týden sestavili Nate Graham, Rafal Krawczyk a John Veness.
Týden v GNOME: nejen Glycin s JPEG 2000
V projektu GNOME byl již tradiční relativní klid, přesto některé věci stojí za vypíchnutí. V rámci prací na frameworku GTK se ladily úkoly pro tento rok. Matthias Classen vše shrnuje na svém blogu, vypíchněme například navrácení podpory ukládání sezení, kde zatím pro GNOME od přechodu na next-gen technologie v čele s Waylandem chyběla podpora. Jinak také některá obecně používaná API by se měla navrátit z libadwaita opět přímo do GTK. Vylepšovat se letos budou i věci kolem přístupnosti, vzpomeňme v tomto kontextu náš nedávný rozhovor s Vojtěchem Poláškem z Red Hatu.
Nedávno přešlo GNOME na balík Glycin pro práci s obrázky a fotografiemi. Nyní vychází jeho verze 2.1.beta, která je náhledem na verzi, jež jako první podporuje formát JPEG 2000 rovnou ve výchozím nastavení. To vše díky nové implementaci napsané v jazyku Rust. Tvůrci dodávají, že ač samotný formát se nikdy pořádně nechytl – ruku na srdce, nadále se používal starý JPEG a možná jednoho dne si budeme moci definitivně říci, že jej nahradil JPEG XL – tak bez ohledu na tuto skutečnost je JPEG 2000 nezřídka využíván například ve formátu PDF, verzí 1.5 a archivní variantě PDF/A-2, kde lze JPEG 2000 embeddovat. Jinak je opět zmíněno několik projektů třetích stran a jejich nové verze, více v přehledu novinek.
VRR jako výchozí v GNOME 50
V této souvislosti ještě doplňme jednu vývojovou novinku, která se už delší dobu očekává. GNOME 50, resp. odpovídající verze kompozitoru Mutter, přinese vylepšenou podporu variabilní snímkové frekvence, tedy VRR. Jde o důležitý moment, neb GNOME 50 bude tím, které začne VRR používat jako standardní součást systému, už nepůjde o experimentální funkcionalitu. Příslušná nastavení budou k dispozici v Nastaveních GNOME a poslední sada 11 patchů ji vylepšuje o deadline timer a další drobnosti (včetně potřebné podpory příslušného Wayland protokolu), aby běh GNOME na strojích s podporou variabilní snímkové frekvence byl co nejlepší, včetně explicitně zmíněného nižšího lagu kurzoru myši. GNOME 50 je plánováno na 18. března tohoto roku, včas pro Ubuntu 26.04 LTS, Fedoru 44 a další.
Vývojová verze Wine 11.2
Projekt Wine má za sebou další vývojovou verzi. V ní tvůrci přidali další optimalizace pro PDB loading, podporu pro MSVC konstruktory v běhovém prostředí C a jednodušší mechanismus pro vytváření zdrojů verzí. Opraveno je celkem 32 chyb. Nejstarší se týká Bitcoin klienta z roku 2011. Uzavření čtyři roky starého hlášení se dočkal i MilkyTracker, řešena je nefunkčnost sériového přenosu dat rychlostí 115200 baudů v serial.c a běh Kyodai Mahjonggu bez audia v režimu WoW64.
Další milión satelitů kolem Země, pro AI, žádá SpaceX
Společnost SpaceX požádala úřady o povolení na vypuštění 1 miliónu družic, které by obíhaly kolem Země na nízké oběžné dráze a provozovaly AI. Elon Musk v této cestě vidí řešení problému na Zemi s příliš velkou energetickou spotřebou, tepelným vyzařováním a dalšími enviromentálními dopady, za kterými velká datová centra AI systémů stojí.
Musk už násobně zvýšil počet umělých oběžnic naší planety systémem Starlink, jehož 10 tisíc družic na orbitě z plánovaných 42 tisíc, je trnem v oku nejen astronomů. Jak žádost dopadne a co na to případně Donald J. Kessler, se nechme překvapit.