evitaDB: základy dotazovacího jazyka evitaQL

evitaDB je databáze typu NoSQL s vlastním dotazovacím jazykem, který byl navržen s ohledem na podobnost v různých webových API i programovacích jazycích a srozumitelnost nezasvěcenému čtenáři.

Na první pohled by se mohlo zdát, že dotazovací jazyk evitaQL trpí syndromem dlouhých názvů, tolik typickým pro Java vývojáře, kteří jej navrhovali. Pokud se však zamyslíte nad naší argumentací, věříme, že návrh jazyka vám bude dávat smysl.

Nejprve si pojďme ukázat krátký příklad jednoduchého dotazu v evitaQL:





query( collection("Product"), filterBy( attributeEquals("status", "ACTIVE"), attributeGreaterThan("battery-life", 10), or( attributeIs("validity", NULL), attributeInRangeNow("validity") ) ), orderBy( attributeNatural("orderedQuantity", DESC) ), require( entityFetch( attributeContentAll() ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Upozornění! Náš demo server, na který odkazujeme s příklady, je provozovaný na levném sdíleném hostingu. Je tedy možné, že výsledná latence bude proměnlivá v závislosti na aktivitě ostatních aplikací na serveru, které nejsou pod naší kontrolou. Pro lepší představu o latencích dotazů je vhodné si evitaDB server nainstalovat na svém lokálním prostředí nebo počítači, který nevytěžují jiné aplikace.

Dříve, než budete pokračovat ve čtení dál, zkuste odhadnout, co tento dotaz představuje a jaká by měla být odpověď databázového serveru. Zkusmo jsme tuto otázku položili i ChatGPT (v. 4) a zdá se, že jeho účel pochopil velmi dobře i přesto, že evitaQL nebyl v roce 2021 v datech, na kterých se učil.





Srozumitelnost jazyka je do jisté míry dána tím, že jeho konstrukce a názvy jednotlivých podmínek odpovídají konstrukci anglické věty: `query collection XY, filter it by attribute A that equals to B, order it by attribute C in natural descending order, require entity to be fetched with entire attribute content`, a nejspíš proto bylo odvození významu pomocí ChatGPT takto přesné.

Velkou výhodou takto konstruovaného jazyka je to, že ve webových GraphQL a REST API je jeho znění velmi podobné. Zápis v jazyce Java je identický a v případě C# klienta jsou odlišnosti taktéž minimální. Vývojáři používající různé technologie pro svou práci (např. frontendový tým využívající v JavaScriptu GraphQL formát a backendový tým využívající Java či C# jazyk) si tedy budou navzájem rozumět, i když uvidí dotaz vytvořený druhým týmem v odlišné technologii. Sami se můžete o podobnosti dotazů přesvědčit v naší dokumentaci, pokud si v pravém sloupci budete přepínat mezi různými podporovanými jazyky.

Konstrukce jazyka připomíná sadu vnořených funkcí, což dává mnohem větší prostor pro to, aby se v jednotlivých prostředích mohla převést na nativní konstrukty daného jazyka. Tím získáme možnost využít podpory kompilátorů a linterů cílových prostředí ke kontrole obsahu dotazu (např. typové kontroly). Řada IDE také díky tomuto přístupu nabízí vývojářům další podporu ve formě automatického doplňování dotazu, protože na základě typů a schémat ví, jaké konstrukty (podmínky) dávají smysl v daném místě dotazu. Díky automatickému doplňování věříme, že vývojář bude zřídkakdy nucen psát celé názvy podmínek, ale bude mu stačit zapsat pár úvodních písmen slov podmínky a zbytek práce za něj odvede vývojářské prostředí.

Klíčové pasáže dotazu

Dotaz se skládá ze čtyř hlavních bloků, z nichž každý může za určitých situací chybět – tj. žádný z nich není bezpodmínečně povinný:

collection – určuje cílovou kolekci katalogu, na kterou dotaz cílí a může chybět v případě, že se dotazujeme na entity podle globálně unikátních atributů. filterBy – umožňuje omezit počet vrácených entit pouze na takové, které splňují filtrovací podmínku (dokumentace). orderBy – definuje způsob řazení vrácených entit (dokumentace). require – ovlivňuje rozsah (počty, hloubku načtení) vrácených dat, umožňuje ovlivnit chování stroje při vyhodnocování dotazu a definovat dodatečné požadavky na vedlejší výpočty, které souvisí s vyfiltrovanými entitami (dokumentace).

Entity v kolekcích se dají vyhledávat podle primárních klíčů, existence lokalizace do konkrétního jazyka, shody hodnot atributů nebo porovnání s konstantou na vstupu, překryvu rozsahových hodnot, řetězcových operací nad atributy, existencí cen, existence reference na jinou entitu či atributů definovaných na této referenci či zařazení do hierarchické struktury. Samozřejmostí je možnost kombinovat více podmínek dohromady pomocí logických operátorů.

Pokud nejsou uvedeny požadavky na řazení, jsou entity vždy řazeny vzestupně podle primárního klíče – tedy ve formě, která je pro databázi „přirozená“. Řadit ovšem můžete podle přirozeného pořadí hodnot atributů, exaktního pořadí atributů či primárních klíčů, cen, atributů referencí (a to včetně referenci s kardinalitou „one-to-many“) nebo náhodně.

Na výstupu můžeme seznam nalezených entit stránkovat, ovlivňovat jejich rozsah, jazyk a to včetně možnosti načítat graf referencovaných entit do libovolné hloubky s případnou filtrací či řazen uzlů v rámci načítaného grafu entit. Kromě požadavků na vrácené entity, si můžeme nechat spočítat podklady pro zobrazení parametrického filtru, menu či histogramů hodnot. Ke každému dotazu si můžeme nechat vrátit i rozpad výpočtu na straně serveru spolu s informací o času potřebném na jeho jednotlivé kroky (obdoba EXPLAIN v jazyce SQL).

Některé z těchto funkcí si v rychlosti rozebereme v dalších kapitolách tohoto článku s důrazem na ty, které jsou pro evitaDB specifické.

Načítání lokalizovaných dat

Velká řada katalogů je lokalizovaná do různých národních prostředí. Uživatel se při práci s aplikací na tato data kouká typicky optikou jednoho konkrétního vybraného jazyka. Tento scénář evitaDB řeší následujícím dotazem:

query( collection("Product"), filterBy( entityPrimaryKeyInSet(103885, 103911, 105715), entityLocaleEquals("cs") ), orderBy( attributeNatural("name", DESC) ), require( entityFetch( attributeContent("name", "descriptionShort"), associatedDataContent("localization") ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Dotaz nám vrátí tři záznamy v české lokalizaci seřazené sestupně podle české varianty jejich názvu. Pokud by některý ze jmenovaných produktů českou mutaci neobsahoval, vůbec se ve výsledku nevrátí. Použití podmínky entityLocaleEquals nejen že ovlivňuje filtraci entity, ale zároveň se stává zdrojem pro volbu implicitního jazyka při získávání hodnot lokalizovaných atributů a asociovaných dat. Pokud změníte hodnotu locale na en , získáte hodnoty pro anglický jazyk. Pro identifikaci locale se používá zápis ve formátu tzv. language tagu, který je univerzálním zápisem pro řadu různých platforem.

Ačkoliv tento mechanismus celkem snadno vyřešíte třeba i s běžnou relační databází, jeho nativní podpora databázovým strojem přináší značné zjednodušení při zápisu dotazů, což bude umocněno funkcionalitami popisovanými v dalších kapitolách.

V některých případech budete potřebovat získat více než jen jediný jazyk entity – typicky při vytváření entit ať už z administračního rozhraní nebo importem z jiných datových zdrojů. V těchto případech bude konstrukce dotazu mírně odlišná:

query( collection("Product"), filterBy( entityPrimaryKeyInSet(103885, 103911, 105715) ), require( entityFetch( attributeContent("name", "descriptionShort"), associatedDataContent("localization"), dataInLocales("cs", "en") ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

V dotazu došlo ke dvěma změnám – vypadla podmínka entityLocaleEquals byla nahrazena žádostí o vrácení lokalizací cs a en v deklaraci dataInLocales , která je součástí bloku require .

Tato změna způsobí, že dotaz vždy vrátí všechny tři entity dle jejich primárních klíčů bez ohledu na (ne)dostupnost lokalizací. Nalezené entity budou obsahovat lokalizovaná data pro všechny požadované jazyky (pokud taková mají).

Načítání grafu entit (join)

Podobně jako se v relačních databázích používá klauzule JOIN pro spojování záznamů skrz více tabulek, je v evitaDB možné získávat nejen hlavní entitu, ale skrz reference (odkazy) na další entity celý graf provázaných entit prakticky do libovolné hloubky. Tento mechanismus má samozřejmě svá technická omezení. Teoreticky byste si mohli v rámci jednoho dotazu limitně načíst celý obsah databáze, což jednak nedává smysl a jednak byste se výsledku na větších datových sadách nedočkali ani na seberychlejší databázi.

Při načítání entit do hloubky používáme výraz graf entit, protože tento princip byl do značné míry inspirován přístupem GraphQL. Ve své podstatě odpovídá tomu, jak s logickými celky pracují ORM knihovny. Tento přístup je pro aplikační vývojáře přirozenější a používá se jim lépe než relační forma práce s daty.

Na následujícím příkladě si ukážeme, jak je možné načíst produkt se všemi hodnotami jeho parametrů (např. červená, Android, 8GB), které se dále odkazují na entitu parametru (barva, operační systém, velikost paměti). Zároveň si vypíšeme i všechny atributy náležící referenci mezi produktem a hodnotou parametru, mezi které patří především příznak bool, zda se jedná o vazbu identifikující variantu produktu:

Vztahový diagram Produkt ⇒ Parametr

query( collection("Product"), filterBy( entityPrimaryKeyInSet(103885), entityLocaleEquals("cs") ), require( entityFetch( attributeContent("name"), referenceContentWithAttributes( "parameterValues", entityFetch( attributeContent("code", "name"), referenceContentWithAttributes( "parameter", entityFetch( attributeContent("code", "name") ) ) ) ) ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Na tomto příkladě si můžete všimnout, že požadovaný jazyk stačí deklarovat jednou a všechny načtené entity včetně těch vnořených jej respektují. Vyzkoušejte si místo češtiny vyžádat anglické názvy entit.

Příklad je do velké míry zjednodušený, protože i v těch velmi jednoduchých katalozích bude mít položka velké množství relací na okolní entity a nedávalo by smysl se je snažit všechny zohledňovat v tomto článku. Běžné jsou i reference s kardinalitou „1:N“, které se mohou odkazovat na značné množství okolních entit. Proto jazyk umožňuje na úrovni jednotlivých referencí definovat filtrovací podmínky a definovat řazení referencí s kardinalitou větší než jedna:

query( collection("Product"), filterBy( entityPrimaryKeyInSet(103885) ), require( entityFetch( referenceContentWithAttributes( "parameterValues", filterBy( entityHaving( referenceHaving( "parameter", entityHaving( attributeContains("code", "r") ) ) ) ), orderBy( entityProperty( attributeNatural("code", DESC) ) ), entityFetch( attributeContent("code"), referenceContentWithAttributes( "parameter", entityFetch( attributeContent("code") ) ) ) ) ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Tento dotaz je prakticky shodný s předchozí ukázkou, pouze při načítání hodnot parametrů vrátí pouze ty, které patří do parametru s kódem obsahujícím písmeno r . Zároveň tyto hodnoty parametrů seřadí sestupně podle jejich kódu. To zajistí nové podmínky filterBy a orderBy deklarované na úrovni deklarace zajišťující načtení reference parameterValues .

Parametrizované filtry (facety)

Parametrizované filtry dávají smysl u katalogů s velkým množstvím položek, ve kterých by se uživatel jen těžko vyznal. Parametrické filtry jsme zmiňovali už v prvním článku této série a vidíte je běžně na internetu, takže zde se budeme soustředit pouze na to, jak vám s nimi může pomoci právě evitaDB.

Podklady pro zobrazení filtru si můžete nechat připravit v rámci tzv. vedlejších výpočtů, které jsou spojené se základním dotazem na položky katalogu. Dotaz obsahující parametrický filtr by mohl vypadat například následovně:

query( collection("Product"), filterBy( attributeEquals("status", "ACTIVE"), userFilter( facetHaving( "groups", entityHaving( attributeEquals("code", "sale") ) ) ) ), require( facetSummary( COUNTS, entityFetch( attributeContent("code") ), entityGroupFetch( attributeContent("code") ) ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Klíčovými položkami tohoto dotazu je facetSummary v bloku require a userFilter v bloku filterBy . Z dotazu je patrné, že se snažíme vypsat entity typu Product , které splňují nějaké základní vlastnosti – v tomto případě je to reprezentováno podmínkou, že atribut status musí obsahovat hodnotu ACTIVE (tzv. systémová podmínka) a také uživatelem definované vlastnosti – v tomto případě musí obsahovat referenci groups na entitu s kódem sale . Rozdělení na systémovou a uživatelskou část filtrovací podmínky je klíčové pro výpočet hodnot v rámci facetSummary , jak si vysvětlíme následně.

Požadavek na výpočet facetSummary vám pro všechny položky, které splňují systémové podmínky základního dotazu, vrátí seznam odkazovaných entit s informací o počtu položek, které se na danou entitu odkazují. Tyto entity jsou seskupeny do logických celků (skupin) podle informací nastavených ve schématu katalogu.

Pokud si přečtete dokumentaci o tvorbě schématu, zjistíte, že na úrovni schématu reference je možné označit danou referenci jako faceted . Zároveň je možné u každé reference nastavit vazbu na sekundární entitu, která reprezentuje její zařazení do nějaké logické skupiny. Tím, že je tato informace nastavená už na úrovni schématu, si může databázový stroj dopředu připravit požadované indexy a zároveň tento přístup zjednodušuje následné sestavování dotazů, kde již není třeba tyto informace neustále opakovat.

V našem dotazu tedy stačí pouze definovat požadavek na výpočet podkladů pro parametrický filtr s žádostí o dotažení atributu code jak pro odkazovanou entitu, tak i pro entitu, která reprezentuje logické seskupení odkazovaných entit. evitaDB pak už ví, že si má všímat všech referencí, označených ve schématu jako faceted a ví vše o těchto odkazovaných entitách.

Pokud si dotaz spustíte v nástroji evitaLab, vrátí se vám výsledek primárně ve formátu JSON – tedy tak, jak jej budete pravděpodobně konzumovat ve své aplikaci, ale máte zde i možnost v pravé části přepnout pohled na vizualizaci typizovaného parametrizovaného filtru pro jednodušší porozumění vráceným datům. Náhled bude vypadat následovně:

Výpis parametrů s počty produktů

Z vizualizace je patrné, že evitaDB vrátila informaci o odkazovaných entitách, kdy na úrovni každé této entity je dostupná informace, kolik produktů se váže ke každé jednotlivé referenci na cílovou entitu (pro entitu sale – výprodej – to je 39 produktů, pro for-men-group je to 239 atp.). Zároveň je u všech entit, které jsou vyžadované tzv. uživatelským filtrem, informace o tom, že tyto entity jsou součásti požadovaného výběru, a tudíž je jejich položka zaškrtnutá. Tyto podklady jsou vypočteny i pro všechny ostatní reference produktu, které jsou ve schématu označeny jako faceted – tj. pro sklady, štítky, kategorie, značky a hodnoty parametrů. Pokud si rozkliknete právě hodnoty parametrů, uvidíte, že ty jsou členěny do dvou úrovní, kdy první úroveň reprezentuje parametry a teprve v nich jsou informace o hodnotách.

Dotaz reprezentuje pouze základní výstup pro parametrizovaný filtr, který dokážete získat i pomocí alternativních databází, jako jsou Elasticsearch, Typesense, Meilisearch nebo Algolia. V evitaDB však můžete při výpočtu požádat o výpočet tzv. „dopadové analýzy“, pro kterou ve výše uvedených databázích neexistuje alternativa.

Dopadová analýza spočítá ke každé nabízené entitě informaci o tom, jaký by mělo její zahrnutí do filtru dopad na výsledek dotazu. Prakticky to znamená vypočítat pro každou takovou položku další dodatečný dotaz vycházející ze stávajícího dotazu a rozšířený o podmínku na existenci reference pro tuto, v současnosti nevybranou, entitu.

Pro výpočet dopadové analýzy nám stačí změnit typ výpočtu z COUNTS na IMPACT :

query( collection("Product"), filterBy( attributeEquals("status", "ACTIVE"), userFilter( facetHaving( "groups", entityHaving( attributeEquals("code", "sale") ) ) ) ), require( facetSummary( IMPACT, entityFetch( attributeContent("code") ), entityGroupFetch( attributeContent("code") ) ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Výpočet je logicky výkonnostně mnohem náročnější, ale ve výsledku u každé položky uvidíte informaci o počtu produktů, které z výsledku zmizí nebo přibudou, pokud do uživatelského výběru zahrnete podmínku na existenci vazby na odpovídající entitu. Pokud se podíváme do nástroje evitaLab na výsledky vizualizace tohoto dotazu pro parametr Typ displeje , uvidíme, že výběrem vlastnosti TFT displej by ve výběru ze současných 39 produktů zůstalo pouze 12 (tj. o 27 bychom přišli). V případě OLED displejů bychom přišli téměř o celý výběr a zůstal by nám pouze jediný produkt, který je aktivní a je ve skupině výprodej.

Dopadová analýza parametrického filtru

Výpočty podkladů pro parametrické filtry vychází z předpokladu „běžných vztahů“ položek v nabídce – tedy že položky ve stejné skupině se spojují logickou vazbou OR a položky v různých skupinách / odlišných referencích se spojují logickou vazbou AND. V praxi se občas setkáváme s odlišnými požadavky, a proto je možné tyto vztahy v rámci dotazu upravit – například stanovit, že logická skupina „alergeny“ se chová tak, že výběr položky „buráky“ znamená vyloučení všech produktů vztahujících se k burákům z výběru. Popřípadě možnost definovat, že u reference typu „štítky“ se jednotlivé entity kombinují logickým AND – tedy že zaškrtnutí štítků „novinka“ a „skladem“, které jsou ve stejné logické skupině znamená, že se vyberou produkty, které jsou na skladě a zároveň se jedná o novinky. Tyto vztahy mají dopad jak na chování podmínky facetHaving uvnitř bloku filterBy , tak na chování výpočtu v rámci facetSummary .

Výchozí chování facetSummary , kdy se vypočtou všechny údaje pro úplnou sadu referencí označenou jako faceted , je na řadě míst nežádoucí, protože dává příliš velký výsledek. Výpočet je tedy možné omezit pouze na určité typy referencí nebo v rámci konkrétního typu reference omezit pouze na entity, které splňují určitou podmínku. Toto chování si můžeme ukázat na příkladu hodnot parametrů (např. červená), které spadají do parametrů (např. barva). Produkt má obvykle celou sadu parametrů, ale pouze podle některých má smysl filtrovat. Můžeme si tedy na úrovni parametru vést informaci o tom, zda má být daný parametr zahrnutý do filtru či slouží pouze k zobrazení dat na detailu produktu. Udělejme to pomocí jednoduchého boolean atributu isVisibleInFilter , který bude nastaven na true u těch parametrů, které mají být v nabídce uživatelského filtru a upravme dotaz následovně:

query( collection("Product"), filterBy( attributeEquals("status", "ACTIVE"), userFilter( facetHaving( "groups", entityHaving( attributeEquals("code", "sale") ) ) ) ), require( facetSummaryOfReference( "parameterValues", IMPACT, filterGroupBy( attributeEquals("isVisibleInFilter", true) ), entityFetch( attributeContent("code") ), entityGroupFetch( attributeContent("code") ) ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Vidíme, že ve výsledku dotazu zbyla pouze nabídka parametrů, která je ještě znatelně menší než nabídka původní. Kromě filtrování obsahu parametrického filtru je možné nabídku položek i seřadit. V rámci načítání entity parametrického filtru samozřejmě funguje i načítání grafu do hloubky, takže ke každé skupině či odkazované entitě si můžete načíst všechna potřebná data v rámci jednoho dotazu.

Histogramy

Histogramy se občas používají pro vizualizaci rozložení hodnot s velkou kardinalitou na omezené ploše. V praxi se příliš nevídají, ačkoliv jsou šikovnou pomůckou uživateli při výběru v intervalovém filtru.

V rámci evitaDB query si můžeme aktuálně říci o výpočet histogramu pro libovolný filtrovatelný atribut číselného typu, ale v blízké budoucnosti plánujeme rozšíření i o výpočet histogramu přes reference. O kalkulaci histogramu pro atribut si říkáme následujícím způsobem:

query( collection("Product"), filterBy( priceValidInNow(), priceInPriceLists("basic"), priceInCurrency("EUR"), userFilter( priceBetween(100, 2000), attributeBetween( "battery-capacity", 2000, 6000 ) ) ), require( priceHistogram(30), attributeHistogram(30, "battery-capacity") ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

V bloku require si požádáme o výpočet priceHistogram a attributeHistogram s uvedením počtu požadovaných sloupců pro výstupní histogram a v případě atributu i o jeho název. Blok filterBy opět obsahuje systémovou a uživatelskou podmínku. Uživatelská část podmínky obsahuje rozsah stanovený uživatelem, které mají být vzaty v potaz při výběru odpovídajících entit.

Výstupní kalkulaci si opět představíme ve formě vizualizace, kterou nám nabízí nástroj evitaLab:

Vizualizace histogramu v evitaLab

Vrácená data nám umožňují vykreslit histogram s četnostmi produktů v rámci různých cenových hladin a číselné hodnoty kapacity baterie. Při výpočtu histogramu se bere v potaz celý dotaz vyjma podmínky týkající se daného atributu / ceny v uživatelské části filtrovací podmínky ( userFilter ). Pokud by tomu tak nebylo, uživatel by nikdy nebyl schopný zase rozšířit svůj původní výběr. Součástí vypočtených sloupců je i informace, jestli daný sloupec nebo jeho část byla součástí uživatelského filtru či nikoliv, což umožňuje vizuálně odlišit část histogramu reprezentovanou současným výběrem produktů.

Standardně databáze vrací počet sloupců přesně odpovídající hodnotě požadované v klauzuli histogramu. V rámci uživatelského testování se ovšem ukázalo, že u menšího počtu hodnot lépe funguje tzv. adaptivní přístup, kdy je počet sloupců přizpůsoben datům. Mějme hypotetickou situaci, kdy chceme vizualizovat histogram se 100 sloupci, ale současnému dotazu odpovídají pouze nízké jednotky položek – např. dvě. Pak bychom měli histogram, kde by byly pouze dva sloupce, a to první a poslední, a mezi nimi by byl prázdný prostor.

Tento výstup jednak nevypadá vizuálně dobře a často se kvůli šířce sloupců špatně vybírá ten správný rozsah. Proto můžete v histogramu požádat o tzv. „optimální“ výstup, který zaručuje, že nikdy nebude vrácen větší počet sloupců než jste požádali, ale v případě velkých mezer mezi sloupci histogramu bude jejich počet snížen tak, aby mezera nebyla širší než jeden sloupec

Hierarchické struktury

Valná většina katalogů pohlíží na položky skrze hierarchicky organizované menu kategorií různého druhu typicky tak, že zobrazuje položky z kategorie, kterou má uživatel vybranou, a zároveň i ze všech podkategorií této kategorie. Vzhledem k tomu, že se jedná o tak běžný scénář, má evitaDB pro tuto oblast celou sadu výrazových prostředků a zároveň optimalizuje své indexy tak, aby dotazy do hierarchické struktury byly rychlejší, než dotazy bez tohoto zacílení.

V našich příkladech budeme vycházet z následující struktury kategorií, které můžete nalézt i v naší ukázkové datové sadě:

Ukázková hierarchie kategorií

Ukažme si nejprve úplně typický příklad dotazu, který vypíše všechny produkty z kategorie Accessories (Příslušenství):

query( collection("Product"), filterBy( hierarchyWithin( "categories", attributeEquals("code", "accessories") ) ), require( entityFetch( attributeContent("code") ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Dotaz vyhledá všechny záznamy z kolekce produktů, které mají referenci s názvem categories odkazující se na entitu s kódem accessories . Ze schématu se dozvíme, že reference categories cílí na entitu s názvem Category , která je označena jako hierarchická. Pokud by nebyla, evitaDB by u tohoto typu dotazu vrátila chybu. Z této informace si evitaDB odvodí, že chcete vrátit všechny kódy produktů v kategorii accessories a všech jejích podřízených kategorií. Samozřejmě je možné dotaz upravit tak, že se zobrazí jen produkty v kategorii přímo zařazené nebo si vylistovat nikoliv seznam produktů, ale přímo podkategorií dané kategorie. V dokumentaci najdete ještě řadu dalších možností.

Zajímavé jsou především podřízené podmínky having a excluding. Ty umožňují při procházení hierarchie (tj. stromu kategorií) některé části (podstromy) vynechat. Občas jste si mohli všimnout, že v nákupních domech je určitá část regálů za plentou – protože se připravuje nový prodejní prostor se specializovanou nabídkou. Obdobně i v katalozích se často připravují nové části, do kterých mají přístup pouze zaměstnanci, kteří na nich pracují. Tyto funkce nám podobné scénáře umožňují řešit celkem jednoduše:

query( collection("Product"), filterBy( hierarchyWithin( "categories", attributeEquals("code", "accessories"), excluding( attributeEquals("code", "wireless-headphones") ) ) ), require( entityFetch( attributeContent("code") ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Výše uvedený dotaz simuluje podobný případ – jako návštěvník vidím v kategorii accessories všechny produkty, které do ní patří vyjma těch, které jsou zařazeny do podstromu kategorie wireless-headphones . Uživatel vystupující jako zaměstnanec, by danou podmínku v dotazu neměl, a tudíž by viděl i za zmíněnou hypotetickou „plentu“. Samozřejmě můžeme celý problém ještě o něco více zobecnit a umožnit uživatelům vidět např. všechny produkty z kategorií, které mají hodnotu atributu access nastavenou na PUBLIC atp.

Podobně elegantním způsobem se dají řešit i časově omezené nabídky. Dejme tomu, že v kategorii příslušenství si chceme dopředu připravit „Vánoční nabídku“, která obsahuje LED osvětlení vánočních stromků, pyrotechniku a podobně. Pokud v entitě kategorie vytvoříme atribut typu DateTimeRange s názvem validity a nastavíme jeho hodnotu pouze na vánoční období, můžeme potom definovat následující dotaz:

query( collection("Product"), filterBy( hierarchyWithin( "categories", attributeEquals("code", "accessories"), having( or( attributeIsNull("validity"), attributeInRangeNow("validity") ) ) ) ), require( entityFetch( attributeContent("code") ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Tedy: vypiš mi všechny produkty z kategorie accessories za předpokladu, že jsou zařazeny v kategorii bez definované platnosti ( validity ) nebo mají definovaný rozsah platnosti, do které spadá současný okamžik.

Některé položky bývají zařazeny v různých kategoriích – např. žvýkačky v obchodech uvidíte v sekci „sladkosti“, ale také před pokladnami mezi produkty, na které máte dost času se dívat než zaplatíte. Pokud obchodní dům oplotí sekci sladkostí, protože je předělává do nové podoby, měli byste přestat mít možnost koupit žvýkačky u pokladny? Jistěže ne. Stejně se zachová i evitaDB a pokud nalezne alespoň jednu referenci produktu do viditelné části hierarchického stromu, zahrne tento produkt do výsledků vyhledávání.

Transpozice hierarchie

Tím však možnosti hierarchického vyhledávání nekončí. Kromě výpisu záznamů náležejících do konkrétního místa stromu běžně potřebujeme současně tuto hierarchickou strukturu vizualizovat v podobě nějakého menu. Bohužel neexistuje nic jako „univerzální menu“ – možností jak pohlížet a vizualizovat hierarchické struktury je celá řada. Oblíbená jsou třeba „mega-menu“:

Mega menu

Běžně také vidíme jednoduchý výpis nejbližších podřízených kategorií:

Prostý výpis podřízených kategorií

Či plně dynamická rozklikávací menu:

Rozklikávací menu

Až po různá hybridní řešení, kdy se zobrazují třeba jen kategorie první úrovně a cesta k aktuálně vybrané kategorii se zobrazením kategorií stejné úrovně, jako třeba na následujícím obrázku:

Hybridní levé menu

Zcela běžně na stejné stránce potkáte i více různých druhů menu najednou – např. mega-menu, výpis nejbližších podřízených kategorií a levé vertikální menu současně.

Otázka tedy zní, jak získat všechny potřebné údaje pro zobrazení menu souvisejících s aktuálním výpisem položek z daného místa hierarchie a příliš nekomplikovat dotazovací jazyk?

Pro tyto účely evitaDB využívá možnosti bloku require , který dovoluje výpočet přidružených kalkulací souvisejících se základním dotazem. V rámci tohoto bloku je možné nechat si vypočítat všechny potřebné podklady pro to, abychom dokázali sestavit taková menu, jaká budeme potřebovat. Stačí vytvořit požadavek na vytvoření daného řezu hierarchií, pojmenovat si ho a pak si už jen vyzvednout výsledek kalkulace ve výsledných datech. Pro demonstraci si pojďme ukázat, jak by mohla vypadat kalkulace hybridního menu:

query( collection("Product"), filterBy( hierarchyWithin( "categories", attributeEquals("code", "audio") ) ), require( hierarchyOfReference( "categories", fromRoot( "topLevel", entityFetch(attributeContent("code")), stopAt(level(1)) ), parents( "parents", entityFetch(attributeContent("code")) ), siblings( "siblings", entityFetch(attributeContent("code")) ) ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Tento dotaz kromě produktů vrátí i tři složky dodatečné kalkulace. Kalkulace topLevel obsahuje hierarchické záznamy propojené s vypsanými produkty na kořenové úrovni. Kalkulace parents vypíše osu nadřízených hierarchických záznamů vůči záznamu audio , na který cílí dotaz pro výpis produktů, a nakonec kalkulace siblings vypíše osu sousedních hierarchických záznamů (tj. záznamů sdílejících stejného rodiče jako záznam audio ).

Z těchto dat je pak možné poměrně jednoduše vytvořit kombinované hybridní menu. Záměrně je vybraný jeden ze složitějších případů užití, aby bylo možné demonstrovat kombinace různých řezů hierarchií. Vytvoření megamenu je podstatně jednodušší záležitostí.

query( collection("Product"), require( hierarchyOfReference( "categories", fromRoot( "megaMenu", entityFetch(attributeContent("code")), stopAt(level(2)) ) ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Tip: když si tento dotaz vyzkoušíte v evitaLab a přepnete záložku výsledků na vizualizaci, uvidíte fragmenty menu v mnohem srozumitelnější podobě.

Ke každé položce hierarchického menu je možné si nechat vypočítat následující údaje:

Počet podřízených hierarchických úrovní. Počet záznamů výpisu, které se vztahují k danému hierarchickému záznamu.

Jedná se o prostá čísla, která napoví, jestli dává smysl danou kategorii otevřít, i když jsme si v rámci kalkulací nenechali tyto části stromu vypsat, protože je nutně nepotřebujeme.

query( collection("Product"), require( hierarchyOfReference( "categories", fromRoot( "megaMenuWithCounts", entityFetch(attributeContent("code")), stopAt(level(2)), statistics( CHILDREN_COUNT, QUERIED_ENTITY_COUNT ) ) ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Čísla korektně reflektují podmínky stanovené ve filtrační části dotazu – pokud jsou tedy některé podstromy podmínkou vyloučeny, nebudou započteny do těchto součtů ani přímo (tj. na úrovni počtu podřízených hierarchických úrovní) ani transitivně (tj. položky do nich zařazené se nezapočítají do počtu záznamů v dané části stromu). Položky zařazené do stromu se načítají očekávaným způsobem – tedy pro strom:

Ukázkový strom kategorií

Počet položek zařazených do stromu Portables tvoří součet položek zařazených do třech podřízených kategorií plus počet položek zařazených přímo do kategorie Portables . Pokud je některá z položek zařazena zároveň do více kategorií (např. do Tablets a E-readers zároveň) je do součtu zahrnuta pouze jednou.

Nalezení prodejní ceny

Stanovení prodejní ceny je potřeba pouze pro třídění položek podle ceny (od nejdražší / nejlevnější) a pro nalezení položek v určité cenové hladině. Pokud u svého katalogu tuto funkcionalitu nepotřebujete, celá tato kapitola se vás netýká.

Určení prodejní ceny může být v B2C segmentu velmi přímočaré – tyto katalogy si často drží jen jedinou prodejní cenu či cenu akční. V B2B segmentu je naopak cenotvorba velmi pestrá a různé ERP systémy, které bývají primárním zdrojem cen, přistupují k tvorbě prodejní ceny odlišně. Proto evitaDB obsahuje velmi jednoduchý algoritmus pro výpočet prodejní ceny, který jednak umožňuje tuto cenu spočítat relativně rychle a zároveň umožňuje tyto složitější algoritmy do tohoto zjednodušeného přístupu převést.

Každá položka katalogu může mít jednu i více cen v různých měnách, přiřazené k různým ceníkům. Při vyhledávání ceny se potom hledá první cena, která odpovídá kombinaci požadované měny a sady ceníků v pořadí dle důležitosti (tj. pořadí ceníků v položeném dotazu hraje klíčovou roli). Pojďme si hned jeden takový dotaz ukázat:

query( collection("Product"), filterBy( priceInPriceLists("management-price", "employee-basic-price", "basic"), priceInCurrency("EUR") ), require( entityFetch( attributeContent("code"), priceContentRespectingFilter() ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Pro tento dotaz se algoritmus bude nejdříve snažit u každé položky najít cenu v měně EUR v ceníku management-price , a pokud ji nenajde, zkusí ji najít v ceníku employee-basic-price . Pokud nebude ani zde, vyzkouší ještě ceník basic . Pokud nenajde žádnou cenu, produkt ve výsledné sadě nebude. Algoritmus je velmi jednoduchý, ale doposud se nám vždy podařilo najít způsob, jak na něj cenové politiky na straně zákazníka převést. Často to ovšem vyžaduje předpočítání cen, které na straně ERP neexistují (protože se počítají dynamicky) a trochu kreativity. Stále zvažujeme přínosy možných rozšíření algoritmu, ale zároveň se nechceme připravit o stávající jednoduchost a pochopitelnost.

Dalším faktorem, který ve výpočtu ceny často hraje roli, je časové hledisko. Na úrovni ceny je možné stanovit její časovou platnost a do filtračního bloku přidat podmínku priceValidIn, která v daném časovém okamžiku neplatné ceny vyloučí.

Simulace výpočtu je dostupná i v našem nástroji evitaLab. Pokud si zobrazíte tabulku entit, které obsahují ceny (v případě demo datasetu se jedná o entitu Product ), můžete se prokliknutím buňky s cenou produktu dostat do podrobnějšího výpisu všech cen produktu. V tom můžete filtrovat podle ceníku a měny, což vám umožňuje i náhled výpočtu prodejní ceny v různých situacích, a tudíž i možnost se s principy výpočtu seznámit blíže:

Výpis cen cen v tabulce

Výpis produktů je možné také podle prodejní ceny filtrovat. Typicky chceme mít možnost vylistovat pouze produkty, které lze koupit v cenovém rozpětí, na které máme připravené finanční prostředky. Podobný dotaz včetně třídění produktů dle prodejní ceny vzestupně (od nejlevnějšího k nejdražšímu) by tedy vypadal takto:

query( collection("Product"), filterBy( priceInPriceLists("management-price", "employee-basic-price", "basic"), priceInCurrency("EUR"), userFilter( priceBetween(500.0, 800.0) ) ), orderBy( priceNatural(ASC) ), require( entityFetch( attributeContent("code"), priceContentRespectingFilter() ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

V dotazu vidíte typické použití, kdy podmínka priceBetween je umístěna v kontejneru userFilter a to proto, že argumenty této podmínky ovlivňuje uživatel svým zásahem a mohou být za určitých podmínek „porušeny“, kdežto podmínky ležící mimo tento kontejner porušeny být nikdy nesmí. K porušení podmínek dochází například v případě výpočtu facetSummary , kdy není vhodné, aby nastavení cenového rozmezí ovlivňovalo výpočet základního počtu produktů pro jednotlivé vlastnosti.

Při výpočtu prodejní ceny se standardně používá cena s daní. V případě B2B segmentu je však vhodné pracovat s cenami bez daně, protože plátce DPH zajímá právě tato cena. Přepnutí výpočtu na ceny bez DPH se provádí pomocí require požadavku priceType.

Výpočet ceny pro virtuální produkty s agregovanými cenami

Základní produkty

V prostředí e-commerce se běžně setkáváme s tzv. základními produkty (často také nazývanými mateřské, primární či v angličtině master / basic / parent), které zastřešují sadu variantních produktů. Typickým příkladem mohou být trička v módním katalogu, která se vyrábí v různých velikostech či barevných odstínech, a přesto se jedná o stejná trička se společným motivem. Protože by byl výpis produktů v tomto případě velmi nepřehledný seskupují se tyto variantní produkty do jednoho společného (zastřešujícího), nicméně virtuálního produktu, který je ve výpisech zastupuje (byť se sám o sobě nedá koupit).

V tomto případě potřebujeme ze všech prodejních cen variantních produktů vybrat jednu z cen, která bude zastupovat celou sadu. Výběr jediné ceny je nutný z toho důvodu, aby bylo možné produkt společně s ostatními řadit podle prodejní ceny nebo podle prodejní ceny filtrovat.

Tuto úlohu modelujeme tak, že k záznamu virtuálního základního produktu přiřadíme ceny všech jeho variantních produktů a použijeme pole innerRecordId pro odlišení sad cen jedné varianty od cen varianty druhé. Virtuálnímu produktu je dále nutné nastavit režim výpočtu ceny na LOWEST_PRICE . Tato kombinace způsobí, že pro daný produkt se nejprve vypočítají prodejní ceny pro variantní produkty (tj. separátně pro každou shodnou hodnotu innerRecordId ) a následně se vybere nejnižší z těchto prodejních cen, která se stane cenou prodejní pro zastupující virtuální produkt.

Drobně odlišné chování bude v případě použití podmínky priceBetween , kdy dojde před volbou finální ceny k vyfiltrování prodejních cen variantních produktů podle zvoleného rozsahu a teprve potom výběr nejnižší ceny pouze z těch, které zbyly. Tj. z pohledu uživatele dojde k nalezení virtuálního produktu, pokud alespoň jednu z jeho variant lze v požadovaném cenovém rozsahu koupit a tento produkt bude následně označen právě touto nejnižší cenou z požadovaného cenového rozsahu.

Způsob dotazování je samozřejmě shodný – změněný způsob výpočtu je daný nastavením údajů na dané entitě. Následující dotaz cílí na produkty, u kterých víme, že se jedná o základní produkty a můžeme tak lépe experimentovat s odlišným výpočtem:

query( collection("Product"), filterBy( attributeEquals("productType", "MASTER"), priceInPriceLists("management-price", "employee-basic-price", "basic"), priceInCurrency("EUR"), userFilter( priceBetween(100.0, 125.0) ) ), require( entityFetch( attributeContent("code"), priceContentRespectingFilter() ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Poznámka: do budoucna plánujeme ještě plnohodnotnou podporu seskupování (groupBy) na základě některých atributů entity. Ta by měla umožnit řešit úlohu s variantními produkty ještě jiným způsobem, který má zároveň další pozitivní dopady na problematiku parametrického (facetového) filtrování.

Produktové sady (komplety)

Existuje ještě další druh virtuálních produktů a to jsou produkty, které se skládají z více položek (pod-produktů) a jsou oceňovány zvlášť. Příkladem může být skříňka, která se skládá z korpusu, dvířek, pantů a madel. Cena skříňky se pak skládá ze součtu cen všech těchto částí, přičemž v B2B prostředí může být tato cena vypočtená různě pro různé zákazníky. Například zákazník „A“ má 30% slevu na madla a panty, kdežto zákazník „B“ 15% slevu na korpus. Vzhledem k různorodým slevám na různé části není možné vypočítat všechny kombinace slev dopředu a je nutné finální prodejní cenu počítat v reálném čase unikátně pro každého ze zákazníků.

Způsob práce s cenami je podobný tomu pro „základní produkty“ popsané v minulé kapitole. Na úrovni virtuálního kompletu jsou evidované ceny všech jeho částí, které se od sebe odlišují identifikátorem v innerRecordId ceny. Nicméně na úrovni entity je nastavena výpočetní strategie SUM . Pro tyto případy pak postupuje algoritmus tak, že nejdříve vypočte prodejní ceny pro každou z jeho částí dle innerRecordId , následně všechny prodejní ceny sečte a tím dojde k výsledné prodejní ceně celého kompletu, která se používá pro následné třídění a filtrování produktů dle ceny.

Následujícím dotazem si můžete toto chování sami vyzkoušet:

query( collection("Product"), filterBy( attributeEquals("productType", "SET"), priceInPriceLists("management-price", "employee-basic-price", "basic"), priceInCurrency("EUR"), userFilter( priceBetween(500.0, 900.0) ) ), require( entityFetch( attributeContent("code"), priceContentRespectingFilter() ) ) )

Vyzkoušejte si dotaz v evitaLab

Všechna data na jeden dotaz

Celým dotazovacím jazykem se prolíná myšlenka získat jediným dotazem všechna data potřebná pro zpracování uživatelského scénáře. Čím méně dotazů, tím menší daň bude nutné zaplatit ve fixních nákladech za uskutečněné požadavky na databázový server (režie na zpracování HTTP požadavku jako takového). Zároveň databáze vidí mnohem širší kontext a umožňuje jí to lépe optimalizovat provedení dotazu a znovu použít již vypočtené mezivýsledky při zpracování dotazu.

Ačkoliv byla tato kapitola celkem dlouhá, je patrné, že dotazovací jazyk není tak bohatý jako jazyk SQL, ale pokrývá základní funkcionality, které budete pro vývoj katalogového systému potřebovat. V budoucnosti chceme přidat alespoň základní podporu pro prostorové dotazy, které by nám dovolily vyhledávat body zájmu v prostoru (například výdejnomaty v oblasti). Stejně tak plánujeme podporu fulltextového vyhledávání. Pokud máte v dané oblasti expertízu a chtěli byste nám ve vývoji pomoci, ozvěte se nám na našem Discord kanálu – jakoukoliv pomoc či konzultace s radostí uvítáme.

V dalším dílu našeho seriálu si povíme o webových API (GraphQL, REST, gRPC), které databáze automaticky vystavuje, a které můžete využít při vývoji svých aplikací. Věříme, že po přečtení dalšího dílu a vyzkoušení těchto API pochopíte hlouběji, proč je dotazovací jazyk designován takovým způsobem, jakým je.

(Autorem obrázků je Jan Novotný.)