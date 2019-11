 »   »  Evropě došly volné IPv4 adresy, všechny jsou v rukou trhu

Organizace RIPE NCC informovala o posledním přidělení souvislého bloku /22 (1024 adres) na začátku října letošního roku. Od té doby přidělovala ekvivalent bloku /22 složený z menších bloků /23 a /24 (512 a 256 adres) z posledního milionu volných adres. Bylo odhadováno, že někdy během listopadu 2019 evropské adresy dojdou.

K obávané, ale očekávané události došlo právě teď. RIPE NCC ohlásil stav úplného vyčerpání a další adresy nemá odkud přidělovat. Znamená to, že už není odkud brát, noví zájemci o adresy nemohou být uspokojeni a adresy jim přiděleny nebudou.

Today, at 15:35, we made our final /22 IPv4 allocation from the last remaining addresses in our available pool. We have now run out of IPv4 addresses.



Read our full announcement here:https://t.co/YJFryfMpHO



In the picture, the Registration Services team at the RIPE NCC pic.twitter.com/d7J4ICRk78