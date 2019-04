 »   »  Evropská komise versus Valve, Samsung s AV1

Evropská komise pokutuje Valve za geoblokaci na Steamu

Před dvěma roky začal Evropská komise prošetřovat společnost Valve pro podezření z používání rozličných cen pro různé trhy a využívání geoblokace pro znepřístupnění obsahu v některých regionech. Nyní je k dipsozici první výstup, dle kterého komise shledává Valve vinným, stejně jako pět herních vydavatelství: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media a ZeniMax.

Tyto firmy měl blokovat spotřebitele v některých členských státech od možnosti nákupu některých her, což porušuje evropská (EU) pravidla. Problém se pochopitelně točí kolem aktivačních klíčů, kdy klíče z některých států následně nefungují ve státech jiných. šlo přitom vedle Estonska, Maďarska a Litvy například také o Českou Republiku či Slovensko.

Postup Valve (a vydavatelů) se může jevit logický: například kupní síla v Maďarsku je nižší, pročež jediná možnost jak zde hru prodávat v daném množství, je s nižší cenovkou. Nicméně zamezit pak například Němci, aby použil maďarský aktivační klíč, už je v rozporu s pravidly EU trhu.

Obvinění firmy nyní mají možnost se k závěrům komise vyjádřit. Pokud se z jejich strany nic nezmění, budou ze strany komise k narovnání podmínek všech trhů donuceni, přičemž každá z firem může být pokutována až do výše 10 % ročních příjmů. Tak uvidíme, zdali toto povede ke zdražení her v ČR a SR (a dalších jmenovaných zemích) na úroveň Německa (atd.).

Samsung se připojil k formátu AV1

Alliance for Open Media (AOMedia) ohlašuje, že jihokorejský Samsung Electronics se stal členem organizace, a to rovnou na nejvyšší Board úrovni. Firma se tak jasně staví za otevřený formát videa AV1, jehož cílem je osvobodit minimálně internet a ideálně celý IT svět od patentového jha MPEG světa.

Samsung se k alianci připojuje v době, kdy je vývoj formátu již hotov a pracuje se na reálných implementacích. Připomeňme harmonogram, dle kterého by příští rok měly přijít první hardwarové implementace, což v případě Samsungu znamená zejména jeho ARM SoC pro mobilní telefony.

Už žádné vynucené aktualizace ve Windows 10

Životní cyklus Windows doznal s verzí 10 radikální změny. Microsoft zde uživatele nutí k pravidelné půlroční aktualizaci systému (dlužno dodat, že u některých edicí lze instalaci i hodně oddálit), což s ohledem na fakt, že kvalita těchto aktualizací je často tragická, vede buď k nespokojenosti stávajících uživatelů, nebo k tomu, že uživatelé starších verzí raději nepřecházejí na Windows 10. A to je přitom ultimátní cíl Microsoftu na desktopech.

Každopádně převážila negativa procesu, takže Microsoft nyní od vynucování velkých aktualizací upouští. I domácí uživatelé navíc dostanou nejen možnost aktualizace pozastavit, ale dokonce i odstranit již nainstalované. Odložit přechod na novější hlavní verzi Windows 10 půjde o 18 měsíců (po kterých vždy daná verze dojde do EOL fáze). Podrobnosti jsou k přečtení na firemním blogu.

Krátce